  • Урманов о прокате Гуменника: «Мне показалось, что все было выполнено очень достойно. Насколько там отобрали или не отобрали медаль – судить не мне»
113

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Играх в Милане (6-е место).

– Вряд ли вам было до Петра Гуменника, но в России просто шквал. Считают, что отобрали медаль, по недокрутам много вопросов. Удалось прокат посмотреть?

– Краем глаза видел, потому что мы были в разминочной зоне в этот момент, и монитор был достаточно далеко. Знаю, что Гуменник откатал практически безупречно, чистенько свою программу. Я издалека наблюдал. Про докруты и недокруты говорить всегда очень сложно и больно. Особенно когда это касается твоих спортсменов или российских спортсменов. Я не знаю распечатки, еще не видел.

Мне показалось, что в общем и целом было все выполнено очень достойно и хорошо. Насколько там, извините, отобрали или не отобрали медаль – наверное, судить не мне, – сказал Урманов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
113 комментариев
Мишу с золотом. Да на него никто не ставил. Но какой он молодец. Может ейиина следующие сезон найдут получше хореографа?

Да к стати Плющ таки прав оказался... Обалдеть
Ответ Daria Kurko
Мишу с золотом. Да на него никто не ставил. Но какой он молодец. Может ейиина следующие сезон найдут получше хореографа? Да к стати Плющ таки прав оказался... Обалдеть
Ставят всегда на распиаренных, а Миша трудяга, всегда выступал стабильно, призер ЧМ. Сегодня победил и это объективно лучшее катание, 5-ый в КП и первый в ПП, что может быть лучше.
Ответ Амброзия
Ставят всегда на распиаренных, а Миша трудяга, всегда выступал стабильно, призер ЧМ. Сегодня победил и это объективно лучшее катание, 5-ый в КП и первый в ПП, что может быть лучше.
Не сказала бы что он стабильно по сезону выступал. Но на ОИ собрался и выдал все что мог. Для меня лично одна потеря прокат ОЧ этих игр я пересматривать не буду. Это дело вкуса, конечно, но ПП Миши просто жуть, но это для меня
Кто критикует Лешу стоит вспомнить, что в короткой программе Михаила очевидно придержали баллами, он еще в короткой должен был уходит вперед и как вел себя Леша в кике, увидели оценки и показали судьям и зрителям, что благодарны, они поняли цену критики судейства. А теперь получив олимпийское золото в первый раз в жизни как тренер, Леша Урманов должен встать в контры с судьями,пуститься в критику судейства на Олимпиаде.Он не в том статусе и не глупец.
Ответ Santa Турист
Кто критикует Лешу стоит вспомнить, что в короткой программе Михаила очевидно придержали баллами, он еще в короткой должен был уходит вперед и как вел себя Леша в кике, увидели оценки и показали судьям и зрителям, что благодарны, они поняли цену критики судейства. А теперь получив олимпийское золото в первый раз в жизни как тренер, Леша Урманов должен встать в контры с судьями,пуститься в критику судейства на Олимпиаде.Он не в том статусе и не глупец.
Так вот именно, что Миша Чудом получил медаль. И их тоже касаются эти темы. Что творилось в мужской одиночке с первого дня это уму непостижимо
Ответ Анастасия_1116885232
Так вот именно, что Миша Чудом получил медаль. И их тоже касаются эти темы. Что творилось в мужской одиночке с первого дня это уму непостижимо
Именно чудом, они один раз что то сказали в сторону судей и получили, выводы сделали и только за счет того что Леша не выпячивал Мишу как потенциального претендента на медали, за счет того что они скрывали информацию о квадфлипе и в заявке его не было на произвольную, фактически он появился только на олимпиаде, они переиграли саму систему и дальше из-за перегрузки в команднике посыпали лидеры, а Миша был полон сил.
Анастасия, что мешала нашим не пиарить так Петю, не вопить на весь мир, что он идет на пьедестал, отсутствие мозгов и не понимание всех реалий вокруг, довопились, допиарились подставили Петю, сейчас атакуют сайт ису еще больше раздражают и настраивают против именно Пети, даже не других спортсменов, где ум у этих людей я не знаю.
Зачем ко всем лезть с этими вопросами, люди золото получили,выложились, отстаньте от них.
Сказал видел края глаза, естественно Леша о своем спортсмене думал и поддерживал, он не обязан ни о ком другом думать,да и не мог все видеть.Для него это олимпийское золото событие огромное,топом стал.
Я не понимаю это стремление записать иностранных спортсменов с русскими именами в "наших", это как-то унизительно для нашей страны, у которой есть свои спортсмены которые именно за нее выступают.
Шайдоров казах, неоднократно исправлял медиа, что он не русский. Урманов тренирует иностранного спортсмена и взял с ним золото. Зачем приставать с расспросами про русских, ну серьезно, как попрошайки.
Шайдоров от России всячески открещивается, говорил, что русских на международных соревнованиях особо никто не ждет.
А все "НАШ МИША!!!!" Наш Петя, надо иметь гордость и не примазываться к успехам чужих спортсменов, которые никак себя с Россией не ассоциируют.
Ответ Арктический Лед
Я не понимаю это стремление записать иностранных спортсменов с русскими именами в "наших", это как-то унизительно для нашей страны, у которой есть свои спортсмены которые именно за нее выступают. Шайдоров казах, неоднократно исправлял медиа, что он не русский. Урманов тренирует иностранного спортсмена и взял с ним золото. Зачем приставать с расспросами про русских, ну серьезно, как попрошайки. Шайдоров от России всячески открещивается, говорил, что русских на международных соревнованиях особо никто не ждет. А все "НАШ МИША!!!!" Наш Петя, надо иметь гордость и не примазываться к успехам чужих спортсменов, которые никак себя с Россией не ассоциируют.
Казах по гражданству, этнически-русский)
Ответ olsi10
Казах по гражданству, этнически-русский)
Миша считает себя казахом и неоднократно публично об этом заявлял, давайте не будем примазываться к чужим успехам, это унизительно для такой богатой талантами страны как Россия.
Пока самый честный комментарий о судейском беспределе от Даниила Глейхенгауза. Никогда раньше от так не говорил. А все остальные - Авербух,Жулин- все пытаются смягчить то ,что все мы видели. так это наши тренеры. А вы хотите получить честный ответ от тренера иностранного спортсмена
Ответ greyside
Пока самый честный комментарий о судейском беспределе от Даниила Глейхенгауза. Никогда раньше от так не говорил. А все остальные - Авербух,Жулин- все пытаются смягчить то ,что все мы видели. так это наши тренеры. А вы хотите получить честный ответ от тренера иностранного спортсмена
Никогда такого не было, и вот опять. Когда Сашу постоянно подсуживали в пользу Ани, Глейха все устраивало, сейчас что случилось?
Правильно, главное очень аккуратно сказать: не видел, не знаю, показалось, но не точно...) Я его конечно не осуждаю, но хотелось бы не удобного для кого-то, а по-настоящему честного профессионального взгляда, тем более, что он всё уже видел и знает. Ну да ладно...
Ответ Тайга86
Правильно, главное очень аккуратно сказать: не видел, не знаю, показалось, но не точно...) Я его конечно не осуждаю, но хотелось бы не удобного для кого-то, а по-настоящему честного профессионального взгляда, тем более, что он всё уже видел и знает. Ну да ладно...
Честно - это Глейхенгауз сказал.
Бояться Адели уже нечего - хуже они сделать не смогут.
Где взмахнет ресницами - нарисуют падение, посмотрит на судей - степаут.
Могли судить строго, без поблажек, с поправкой на ноунейма.
Но то, что сделали - за гранью.
Медалисты выступили просто позорно.
Если не Петя, то тот же Гоголев и то лучше откатал, чем эти развалюхи.
Позорище!!!
Ответ Yana0808B
Честно - это Глейхенгауз сказал. Бояться Адели уже нечего - хуже они сделать не смогут. Где взмахнет ресницами - нарисуют падение, посмотрит на судей - степаут. Могли судить строго, без поблажек, с поправкой на ноунейма. Но то, что сделали - за гранью. Медалисты выступили просто позорно. Если не Петя, то тот же Гоголев и то лучше откатал, чем эти развалюхи. Позорище!!!
За Аделию очень тревожно, но уже чуток расслабленно, потому как закалились прошедшим стартом у парней. Удачи ей. Боюсь, что даже с у-си уже нет никакой гарантии. Пример Петра это отчётливо показал...
Зачем ко всем лезть с вопросами про Гуменника? Чтобы что? Достал уже этот плач, что его засудили. Не должно это волновать Урманова - тренера Гуменника же ведь совсем не волнуют ни оценки, ни прокаты Шайдорова
После его слов о наших спортсменах просто фу, отвратительный тип
Ответ Anna
После его слов о наших спортсменах просто фу, отвратительный тип
А что он сказал?
Ответ Anna
После его слов о наших спортсменах просто фу, отвратительный тип
Если вы про тот комментарий, то он от журналиста просто отбрехался, который лез ко всем с вопросами про русских среди ЧМ (или какое там соревнование было). Ничего такого ужасного он не сказал
Я когда тут читала обсуждения Пети, его тренировок, всего что он делает, то тихо радовалась, что у нас такого нет. Что про Мишу всё держат в тишине. Только немного видео и инфы про тренировку. И много поддержки в комментариях от болельщиков. И поэтому пять четверных, дорогой каскад, чистый прокат и стал неожиданностью для соперников. У нас то за день появилась информация, что пойдёт на риск с пятиквадкой, но мы просто тихо верили.
Берегите своих спортсменов, я всегда в шоке от того сколько на них льётся. Поддерживайте, но умейте и за других порадоваться. Не надо искать обидок там, где их нет. И просто поддержите Адель. Потому что она ваша. И она уже на ОИ.
Ответ Свет19
Я когда тут читала обсуждения Пети, его тренировок, всего что он делает, то тихо радовалась, что у нас такого нет. Что про Мишу всё держат в тишине. Только немного видео и инфы про тренировку. И много поддержки в комментариях от болельщиков. И поэтому пять четверных, дорогой каскад, чистый прокат и стал неожиданностью для соперников. У нас то за день появилась информация, что пойдёт на риск с пятиквадкой, но мы просто тихо верили. Берегите своих спортсменов, я всегда в шоке от того сколько на них льётся. Поддерживайте, но умейте и за других порадоваться. Не надо искать обидок там, где их нет. И просто поддержите Адель. Потому что она ваша. И она уже на ОИ.
Это потому, что в фигурном катании Казахстана нет конкуренции!
В России борьба за влияние и деньги. Это большие деньги!!
Ответ 40-летний менеджер
Это потому, что в фигурном катании Казахстана нет конкуренции! В России борьба за влияние и деньги. Это большие деньги!!
И при том есть интриги, делёжка денег, проталкивание своих спортсменов на соревы. У Миши от федерации почти не было поддержки, только вот последние два года появилась.
Не люблю Шайдорова, после его русофобского заявления в интервью на одном из казахстанских каналов год назад. Урманов - теперь не российский тренер. Он - тренер казахстанского олимпийского чемпиона!))
Ответ Vsk5
Не люблю Шайдорова, после его русофобского заявления в интервью на одном из казахстанских каналов год назад. Урманов - теперь не российский тренер. Он - тренер казахстанского олимпийского чемпиона!))
Ага, тренер русский его не смущает). А наши парни ему не конкуренты, ну с таким судейством, безусловно
Ответ Vsk5
Не люблю Шайдорова, после его русофобского заявления в интервью на одном из казахстанских каналов год назад. Урманов - теперь не российский тренер. Он - тренер казахстанского олимпийского чемпиона!))
Ой,какой ужас,Шайдоров СВО не поддерживает.Открою вам великую тайну,но СВО также не поддерживают Гуменник с Петросян ,иначе бы их на ОИ не было.
Рекомендуем