Урманов о прокате Гуменника: «Мне показалось, что все было выполнено очень достойно. Насколько там отобрали или не отобрали медаль – судить не мне»
Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Играх в Милане (6-е место).
– Вряд ли вам было до Петра Гуменника, но в России просто шквал. Считают, что отобрали медаль, по недокрутам много вопросов. Удалось прокат посмотреть?
– Краем глаза видел, потому что мы были в разминочной зоне в этот момент, и монитор был достаточно далеко. Знаю, что Гуменник откатал практически безупречно, чистенько свою программу. Я издалека наблюдал. Про докруты и недокруты говорить всегда очень сложно и больно. Особенно когда это касается твоих спортсменов или российских спортсменов. Я не знаю распечатки, еще не видел.
Мне показалось, что в общем и целом было все выполнено очень достойно и хорошо. Насколько там, извините, отобрали или не отобрали медаль – наверное, судить не мне, – сказал Урманов.
Да к стати Плющ таки прав оказался... Обалдеть
Анастасия, что мешала нашим не пиарить так Петю, не вопить на весь мир, что он идет на пьедестал, отсутствие мозгов и не понимание всех реалий вокруг, довопились, допиарились подставили Петю, сейчас атакуют сайт ису еще больше раздражают и настраивают против именно Пети, даже не других спортсменов, где ум у этих людей я не знаю.
Сказал видел края глаза, естественно Леша о своем спортсмене думал и поддерживал, он не обязан ни о ком другом думать,да и не мог все видеть.Для него это олимпийское золото событие огромное,топом стал.
Шайдоров казах, неоднократно исправлял медиа, что он не русский. Урманов тренирует иностранного спортсмена и взял с ним золото. Зачем приставать с расспросами про русских, ну серьезно, как попрошайки.
Шайдоров от России всячески открещивается, говорил, что русских на международных соревнованиях особо никто не ждет.
А все "НАШ МИША!!!!" Наш Петя, надо иметь гордость и не примазываться к успехам чужих спортсменов, которые никак себя с Россией не ассоциируют.
Бояться Адели уже нечего - хуже они сделать не смогут.
Где взмахнет ресницами - нарисуют падение, посмотрит на судей - степаут.
Могли судить строго, без поблажек, с поправкой на ноунейма.
Но то, что сделали - за гранью.
Медалисты выступили просто позорно.
Если не Петя, то тот же Гоголев и то лучше откатал, чем эти развалюхи.
Позорище!!!
Берегите своих спортсменов, я всегда в шоке от того сколько на них льётся. Поддерживайте, но умейте и за других порадоваться. Не надо искать обидок там, где их нет. И просто поддержите Адель. Потому что она ваша. И она уже на ОИ.
В России борьба за влияние и деньги. Это большие деньги!!