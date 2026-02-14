Урманов о прокате Гуменника: «Мне показалось, что все было выполнено очень достойно. Насколько там отобрали или не отобрали медаль – судить не мне»

Урманов о выступлении Гуменника: отобрали или не отобрали медаль, судить не мне.

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Играх в Милане (6-е место).

– Вряд ли вам было до Петра Гуменника, но в России просто шквал. Считают, что отобрали медаль, по недокрутам много вопросов. Удалось прокат посмотреть?

– Краем глаза видел, потому что мы были в разминочной зоне в этот момент, и монитор был достаточно далеко. Знаю, что Гуменник откатал практически безупречно, чистенько свою программу. Я издалека наблюдал. Про докруты и недокруты говорить всегда очень сложно и больно. Особенно когда это касается твоих спортсменов или российских спортсменов. Я не знаю распечатки, еще не видел.

Мне показалось, что в общем и целом было все выполнено очень достойно и хорошо. Насколько там, извините, отобрали или не отобрали медаль – наверное, судить не мне, – сказал Урманов.