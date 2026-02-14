53

Урманов о победе Шайдорова на Олимпиаде: «У меня очень серьезная гордость за этого мужчину»

Олимпийский чемпион 1994 года, тренер казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова Алексей Урманов прокомментировал победу ученика на Олимпиаде в Милане.

– Алексей Евгеньевич, вам такое хотя бы снилось? Или вы прямо ехали выигрывать?

– Нет, сказать, что мы ехали выигрывать, неправильно. Верно сказать, что мы очень серьезно готовились весь сезон именно к этому турниру. Олимпиада была в приоритете с самого начала. Это не означает, что мы халатно или спустя рукава относились к другим турнирам, нет. И сезон складывался очень непросто.

Мы вернулись к старой короткой программе, 10 миллионов раз меняли расстановку элементов в произвольной. То есть мы искали ключики для того, чтобы, как Михаил все время говорит, обе программы на всех соревнованиях катать чисто. И у него практически это получилось и здесь.

Я его всегда призывал, и на Олимпиаде, чтобы мы ни о каких местах не думали. В первую очередь – о том, что мы должны сделать. А другие пускай думают о чем-то другом.

– Эмоции сопоставимы с тем, что были у вас при завоевании олимпийского золота?

– Смотрите, сейчас уже поздний вечер на дворе. Надо, простите за выражение, переспать с этой феерией и победой. И завтра придет другое понимание. Но сейчас по горячим следам... Это вообще разное. Когда я сам катался и когда сейчас тренирую – совсем по-разному.

Сейчас у меня очень серьезная гордость за мальчишку. Ну, не за мальчишку, а за этого мужчину, за Михаила Шайдорова. Потому что он большой молодец.

Я сейчас за кулисами общался со своими коллегами и могу сказать – очень горжусь, что у меня появился такой спортсмен, которому я могу доверять. Могу доверять риски. Сегодняшний четверной флип в произвольной программе был очень сырой, мы его мало потренировали. Я очень сильно за это переживал. Будь на его месте другой спортсмен, ни в коем случае не отправил бы его на исполнение. А этому спортсмену доверяю.

– Когда из этого кресла лидера поднимался Михаил, вы сразу после победы ему сказали какие-то слова, вероятно, важные. Какие?

– Я ему на ухо сказал такую вещь... Знаете, этой зимой он провел такую классную тренировку, что просто можно было обалдеть. И я ему сказал: «Смотри, только не стань мне олимпийским чемпионом после такого катания на тренировке!» (грозит пальцем.) Вот что я ему сказал. Всему свое время. А сейчас я ему сказал: «Ты помнишь, что я тебе говорил?» – сказал Урманов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Русский олимпийский чемпион воспитал казахстанского олимпийского чемпиона! Поздравляю обоих! Победа тренера смотрится в данном случае мощно.
Ответ Маргарита В Сафронова
Русский олимпийский чемпион воспитал казахстанского олимпийского чемпиона! Поздравляю обоих! Победа тренера смотрится в данном случае мощно.
На самом деле тренер и правда один из немногих - лучших специалистов!
Лучшая прыжковая техника!
Ответ Резонно
На самом деле тренер и правда один из немногих - лучших специалистов! Лучшая прыжковая техника!
Красивая честная победа!
Поздравляем Алексея Евгеньевича. Всегда было ощущение, что он достойный ученик Мишина и вообще хороший человек
Прокат выдался на миллион тенге)) Поздравляю Михаила, выступление всей жизни
Ответ hitriy klop
Прокат выдался на миллион тенге)) Поздравляю Михаила, выступление всей жизни
123 млн тенге Мишаня получит за победу
Ответ Кошка Матраскина
123 млн тенге Мишаня получит за победу
19 миллионов рублей? А что как много?😮
А, хотя , у казахов не каждую олимпиаду чемпион бывает
Браво Алексею Урманову! Блестящая работа, спасибо от всех казахстанцев за первого в истории Олимпийского Чемпиона в фигурном катании! Дальнейших успехов Вам!
Ответ Дядя Санжар
Браво Алексею Урманову! Блестящая работа, спасибо от всех казахстанцев за первого в истории Олимпийского Чемпиона в фигурном катании! Дальнейших успехов Вам!
Я от всей души поздравляю Казахстан с великой победой! Откатал под такой вокал гениального Димаша. Программа до мурашек. Когда-то Урманов был моим любимым фигуристом. А вот нашего Петю засудили,он должен был быть за сразу за Михаилом
Думаю что боги Олимпа не раздают просто так медали!!!😁
«Олимпийскому Мишке» мои поздравления !!!
Мне было очень мало лет, но я помню, как Алексей стал ОЧ. Как радовались все вокруг, обнимались. Сегодня радуемся победе его ученика, это невероятные эмоции. Молодец! От всей души поздравляю!
Если бы еще и Петя был на пьедестале, счастье было бы абсолютным.
Алексей Урманов как тренер никогда не трындел, не выставлял себя вперед, спокойно с расстановочкой.Миша вчера показал лучший прокат на этих играх.Может и хорошо,что в короткой баллы попридержали, а Леша никакого недовольства с Михаилом, только благодарность судьям и взяли свой фарт в произвольной.
Алексей, я думаю у Казахстанских любителей фк, Алексея Николаевича Мишина с российскими любителями фк гордость за вас, первого олимпийского чемпиона выпустили, грамотно подвел, не светились, чтобы не загасили.
Наша федерация фк не жаловала особо, а ты им шах и мат, а на олимпиаде если так подумать все как по нотам развернулось
Какие же они оба молодцы, самые лучшие, поздравляю!!!
Красавцы, с победой! Тренер и тренер и человек! Рад за казаха, сам прожил в Казахстане 17 лет, родной Казахстан, родные казахи с победой!!!
Ответ Мистер Блин
Красавцы, с победой! Тренер и тренер и человек! Рад за казаха, сам прожил в Казахстане 17 лет, родной Казахстан, родные казахи с победой!!!
Можешь зайти в тредс, и почитать что там твои родные пишут
Ответ Kelivan
Можешь зайти в тредс, и почитать что там твои родные пишут
Денег дай мне, брат)))
