Илья Малинин: «Смотрел прокат Шайдорова. Очень горд им. Мы должны всегда поддерживать друг друга»

Малинин о победе Шайдорова: очень горд им, мы должны поддерживать друг друга.

Американский фигурист Илья Малинин оценил победу казахстанца Михаила Шайдорова на Олимпиаде в Милане.

Малинин сорвал произвольную программу и стал восьмым.

«Зрители не переставали меня поддерживать. Не так много видов спорта, где ты не только атлет, но и артист. Это добавляет давления и ответственности.

Все еще пытаюсь понять, что именно произошло. Это не очень приятная вещь. Уже ничего не сделаешь. Многие люди хотели бы в своей жизни вернуться в прошлое и что-то поменять. Это уже случилось. В моей жизни было много взлетов и падений. Сейчас в голове много мыслей и воспоминаний, они меня переполняют», – сказал Малинин.

«Тяжело было находиться под этим огромным давлением медиа. Я знал, что мог выиграть и без идеального проката... Но что-то выбило меня из колеи.

Подошел к Шайдорову и поздравил его. Смотрел его прокат. Очень горд им. У него был не лучший сезон... мы должны всегда поддерживать друг друга! Мы все большая семья фигурного катания. Люди это забывают, когда видят, что мы соперничаем друг против друга, думают, что мы не очень хорошо общаемся. Но на самом деле все наоборот. Всегда есть радость, мотивация, воодушевление, много эмоций. За это я люблю фигурное катание и люблю им заниматься», – добавил фигурист.