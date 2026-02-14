75

Илья Малинин: «Смотрел прокат Шайдорова. Очень горд им. Мы должны всегда поддерживать друг друга»

Американский фигурист Илья Малинин оценил победу казахстанца Михаила Шайдорова на Олимпиаде в Милане.

Малинин сорвал произвольную программу и стал восьмым.

«Зрители не переставали меня поддерживать. Не так много видов спорта, где ты не только атлет, но и артист. Это добавляет давления и ответственности.

Все еще пытаюсь понять, что именно произошло. Это не очень приятная вещь. Уже ничего не сделаешь. Многие люди хотели бы в своей жизни вернуться в прошлое и что-то поменять. Это уже случилось. В моей жизни было много взлетов и падений. Сейчас в голове много мыслей и воспоминаний, они меня переполняют», – сказал Малинин.

«Тяжело было находиться под этим огромным давлением медиа. Я знал, что мог выиграть и без идеального проката... Но что-то выбило меня из колеи.

Подошел к Шайдорову и поздравил его. Смотрел его прокат. Очень горд им. У него был не лучший сезон... мы должны всегда поддерживать друг друга! Мы все большая семья фигурного катания. Люди это забывают, когда видят, что мы соперничаем друг против друга, думают, что мы не очень хорошо общаемся. Но на самом деле все наоборот. Всегда есть радость, мотивация, воодушевление, много эмоций. За это я люблю фигурное катание и люблю им заниматься», – добавил фигурист.

Молодчина, Илья! Памятуя, как вели себя в случае проигрыша наши девочки (причем будучи с медалями!), его поведение выглядит ещё более достойным, а слова — правильными.
Ответ c.0l3ncka
Да, Ильи удивительное самообладание для его юных лет и он кажется искренним в своем теплом отношении к ребятам.
Ответ c.0l3ncka
Да-да. Вспомнить хотя бы истерику Трусовой в Пекине. Которая чуть ледовый дворец не разнесла
Илья очень достойно прокомментировал свой проигрыш и отдал должное победе Михаила.
Илья, вот оно настоящее боевое крещение для великих. А ты великий по чесноку. Никогда не выращивай корону в голове. Она может быть только в твоих делах. Ты лучший, ты отдал все силы за команду, на себя не хватило.
Пока хорошо держишь удар. Молодец.
Как же меня на самом деле порадовало и восхитило то, с каким достоинством Илья принял свое поражение. Хотя что творилось у него в душе и в каких руинах был весь его мир - мы и представить не можем. Да, он-пижон, в чем-то зазвездился, но давайте честно - кто бы на его месте не зазвездился?.. Он действительно был и остается лучшим, но он показал нам что он не биоробот, не киборг, а человек, совсем еще мальчишка, который просто не сумел справиться с волнением, нервами, давлением, всеми этими ожиданиями и восхвалением, усталостью. Но прям в сердце было его поздравления Мише, их обьятия, разговор, не формальные для галочки, а настоящие и искренние. Молодец! Я верю, что он станет только сильнее от всего произошедшего.
Ответ Бетси Тверская
Как же меня на самом деле порадовало и восхитило то, с каким достоинством Илья принял свое поражение. Хотя что творилось у него в душе и в каких руинах был весь его мир - мы и представить не можем. Да, он-пижон, в чем-то зазвездился, но давайте честно - кто бы на его месте не зазвездился?.. Он действительно был и остается лучшим, но он показал нам что он не биоробот, не киборг, а человек, совсем еще мальчишка, который просто не сумел справиться с волнением, нервами, давлением, всеми этими ожиданиями и восхвалением, усталостью. Но прям в сердце было его поздравления Мише, их обьятия, разговор, не формальные для галочки, а настоящие и искренние. Молодец! Я верю, что он станет только сильнее от всего произошедшего.
Да, мне тоже понравилось, достойно. Илья же по сути совсем молодой пацан, медный трубы, заранее навешенное золото, командник сыграли злую шутку... Но я вижу, что Илья парень хороший, это главное всё у него ещё будет (а золото так уже есть))
Ответ Лутц-Ритт
Да, мне тоже понравилось, достойно. Илья же по сути совсем молодой пацан, медный трубы, заранее навешенное золото, командник сыграли злую шутку... Но я вижу, что Илья парень хороший, это главное всё у него ещё будет (а золото так уже есть))
Да! Командник сыграл очень важную роль, как по мне: и усталость - четыре программы подряд с убойным контентом и морально - у него не все задалось с самого начала и это желание откатать чисто во что бы то не стало, показать себя во всей красе и блеске, доказать, что эти помарки были случайностью - все это очень подвело. Плюс ожидания, весь этот вой по поводу рекордов, квакселя и т.д. - он просто не выдержал. Но он очень классный парень сам по себе. Я уверена, что он проработает все это и еще не раз поразит нас в самом хорошем смысле.
Вот теперь,когда жизнь выбила из Ильи налет чрезмерного самолюбования и все эти зачатки звездной болезни, приземлила к нам,простым смертным-мы можем рассмотреть искреннего,доброжелательного человека,достойно принявшего свой проигрыш.
Думаю,до игр 2030 ему предстоит пройти очень интересный путь трансформации себя и своего сознания. И вот об этом он сможет рассказать в своих олимпийских прокатах в Париже.
Ответ Кристина Q
Вот теперь,когда жизнь выбила из Ильи налет чрезмерного самолюбования и все эти зачатки звездной болезни, приземлила к нам,простым смертным-мы можем рассмотреть искреннего,доброжелательного человека,достойно принявшего свой проигрыш. Думаю,до игр 2030 ему предстоит пройти очень интересный путь трансформации себя и своего сознания. И вот об этом он сможет рассказать в своих олимпийских прокатах в Париже.
У него и не было этого налета. Это вы его придумали, потому что он вас бесил своими достижениями
Илья на спаде к ОИ подошёл. Уже в команднике это было видно! Причины нам неведомы. Конечно можно ему только посочувствовать в этой ситуации. Но он держится достойно! Есть стимул пройти ещё один олимпийский цикл. Пожелаем ему здоровья и успехов на следующих стартах.
Ответ Любовь Потанина
Илья на спаде к ОИ подошёл. Уже в команднике это было видно! Причины нам неведомы. Конечно можно ему только посочувствовать в этой ситуации. Но он держится достойно! Есть стимул пройти ещё один олимпийский цикл. Пожелаем ему здоровья и успехов на следующих стартах.
Да, что-то у них с родителями не то пошло в подготовке, думаю, поэтому был экстренно вызван Арутюнян с его ускоренной аккредитацией.
Все-таки родители Ильи еще неопытные тренеры..
Пусть у него случится личная золотая медаль ОИ, когда он будет в себе уверен и все обстоятельства сложатся лучшим образом❤️‍🩹
Илья искренне поздравил Олимпийского чемпиона Михаила, и считает большой семьей ФК, молодец только хвалю и радуюсь! Илья парень умный, сообразительный переживает неудачу, и вперед к новым турнирам! Удачи!
Илье выкинуть из головы вчерашний день и идти дальше. Даже если у него больше не будет олимпиад, в чем я сомневаюсь, это не конец света. Он уже вписал свое имя в историю. Этого достаточно, чтобы быть себе благодарным
Илья несомненно лучший из лучших!
Но так сложилось, кто виноват ?
Наш Петя тоже лучший из лучших и что ?
Олимпийские игры это про характер, про нервы, про ожидания !
Вот не надо заранее навешивать медали!
Каждую олимпиаду выигрывает «не та девочка» , «не тот мальчик»
Достойное принятие поражения и поздравил победителя Илья уважительно. Для себя с тренерским штабом сделаю выводы на будущее. Рекорды в ФК -- это не главное, побеждать на главных МС -- это намного важнее.
Ответ Док Аксель
Достойное принятие поражения и поздравил победителя Илья уважительно. Для себя с тренерским штабом сделаю выводы на будущее. Рекорды в ФК -- это не главное, побеждать на главных МС -- это намного важнее.
Категорически не согласна! Рекорды тоже КТО-ТО должен ставить! Чемпионов много - рекорд один!
Ответ Девочка с севера
Категорически не согласна! Рекорды тоже КТО-ТО должен ставить! Чемпионов много - рекорд один!
Рекорды бьются, а олимпийские чемпионы остаются навсегда.
