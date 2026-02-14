64

Михаил Шайдоров: «Думал, Малинин выиграет Олимпиаду. Я плохо вижу, сначала даже не понял, что произошло и что я победил»

Шайдоров о победе на Олимпиаде: сначала даже не понял, что произошло.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о провале американца Ильи Малинина на Олимпиаде в Милане.

Малинин сорвал произвольную программу и стал восьмым, Шайдоров выиграл золото.

«Очень болел за Илью Малинина. Удивительно, что он начал ошибаться. Он редко это делает.

Старался его поддерживать. Думал, что он выиграет Олимпиаду. Я плохо вижу, сначала даже не понял, что произошло и что я победил», – сказал Шайдоров.

«Сказал Илье Малинину после его выступления, что это невероятно – кататься с ним на одном льду. А он сказал мне, что я заслужил эту победу», – добавил фигурист..

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoSports – Казахстан
logoОлимпиада-2026
logoсборная США
logoМихаил Шайдоров
мужское катание
logoсборная Казахстана
logoИлья Малинин
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Их короткий диалог с Малининым после выставления оценок - это было очень сильно. И, кажется, они на русском разговаривали. Я точно разглядела по губам Ильи слово «давай»
Ответ PerfectSvendsen
Русских отстранили, а половина состава произвольной по-русски говорит
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Отстранили национальность или паспорт?
Михаил, ты сотворил ЧУДО!
Я не поверил, открыв утром новости ОИ.
Да, Малинин сильнее и Юма тоже - но на то она и Олимпиада, выигрывает сильнейший здесь и сейчас!
То, что другие ошибались уже не имеет значения!
Твоя победа 100%-ная, откатал все сложное что готовила команда и ты.
Боги Олимпа сегодня на твоей стороне!
Ура Михаил, Ура Казахстан.
Будут самые лучшие выходные в КЗ✌️
Рыбакина и ты - лучшее этой зимы👌
Ответ Almas Filan
вы что несете? Кагияма силен только грибами, что он блестяще каждый раз подтверждает
Ответ Almas Filan
Какое чудо Миша сотворил? Он просто выступил на своем максимуме, сделал для своей победы ВСЕ и сделал чисто, и в КП и в ПП! Достойнейший олимпийский чемпион! Гуменник должен был делать 4-3 в КП, а Адам и Илья просто провались, так бывает, Юма второй - помог задел в КП, все-таки ФК - это двоеборье.
у меня была высокая температура, перед последней разминкой пошла спать, расстроенная оценками Пети и уверенная в победе Малинина. Утром проснулась, прочитала новости и до сих пор сижу втрихуи от происходящего
Ответ Emma Nevskaia
я посмотрела Петю, а когда Гоголева поставили выше, я выключила телевизор и пошла спать. Утром захожу на Спортс со скучающим видом читать про бога на троне. А тут ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я такая счастливая! Есть на свете справедливость!
Ответ Маргарита В Сафронова
В чём справедливость ? В шестом месте Петра ?
Огромная благодарость Мише, что он не пустил Кагияму на первое место.
Михаил, ты прекрасно откатал! Я поздравляю тебя! Ты победил честно и красиво. Ты настоящий олимпийский чемпион!
ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА!!!!!!! УРА!!!!!!!!!
Заслуженная победа Михаила. Безумие вчерашнего старта, обида за Петра немного обесценило ощущение от триумфа Михаила, но он был великолепен. Первое алматинское золото фигурного катания, второе в истории зимних игр Казазстана, абсолютно олимпийская история.
И, Окко, не прерывайте трансляцию олимпийского награждения, очень не хватило эмоций от подиума.
Тут и Джейсон Браун с чистым прокатом мог бы оказаться на подиуме. Вот это всё-таки поворот....
Ответ Galyna Sokolova
Кстати да. Даже обидно за него за то что на олимпиаду не отобрался 😄 при чистом прокате был бы в пятёрке
В ПП два проката с 5- квадами у Пети и Михаила, которые были лучшими и справились с давлением и нервами. Мишу с заслуженной победой на Олимпиаде. Приятная неожиданность.
Вот много я, конечно, ожидала, но такого точно нет😁
Михаила с победой, это история так история!!!
Хорошо, что Миха пробил эту стену ! Долго ему не давали достойных баллов. Соня , наверно, снова плачет от радости ))) Теперь иные времена. Но, японцам не ставят адекватно.
