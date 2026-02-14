Михаил Шайдоров: «Думал, Малинин выиграет Олимпиаду. Я плохо вижу, сначала даже не понял, что произошло и что я победил»

Шайдоров о победе на Олимпиаде: сначала даже не понял, что произошло.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о провале американца Ильи Малинина на Олимпиаде в Милане.

Малинин сорвал произвольную программу и стал восьмым, Шайдоров выиграл золото.

«Очень болел за Илью Малинина. Удивительно, что он начал ошибаться. Он редко это делает.

Старался его поддерживать. Думал, что он выиграет Олимпиаду. Я плохо вижу, сначала даже не понял, что произошло и что я победил», – сказал Шайдоров.

«Сказал Илье Малинину после его выступления, что это невероятно – кататься с ним на одном льду. А он сказал мне, что я заслужил эту победу», – добавил фигурист..