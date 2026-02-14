Михаил Шайдоров: «Думал, Малинин выиграет Олимпиаду. Я плохо вижу, сначала даже не понял, что произошло и что я победил»
Шайдоров о победе на Олимпиаде: сначала даже не понял, что произошло.
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о провале американца Ильи Малинина на Олимпиаде в Милане.
Малинин сорвал произвольную программу и стал восьмым, Шайдоров выиграл золото.
«Очень болел за Илью Малинина. Удивительно, что он начал ошибаться. Он редко это делает.
Старался его поддерживать. Думал, что он выиграет Олимпиаду. Я плохо вижу, сначала даже не понял, что произошло и что я победил», – сказал Шайдоров.
«Сказал Илье Малинину после его выступления, что это невероятно – кататься с ним на одном льду. А он сказал мне, что я заслужил эту победу», – добавил фигурист..
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я не поверил, открыв утром новости ОИ.
Да, Малинин сильнее и Юма тоже - но на то она и Олимпиада, выигрывает сильнейший здесь и сейчас!
То, что другие ошибались уже не имеет значения!
Твоя победа 100%-ная, откатал все сложное что готовила команда и ты.
Боги Олимпа сегодня на твоей стороне!
Ура Михаил, Ура Казахстан.
Будут самые лучшие выходные в КЗ✌️
Рыбакина и ты - лучшее этой зимы👌
Я такая счастливая! Есть на свете справедливость!
ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА!!!!!!! УРА!!!!!!!!!
И, Окко, не прерывайте трансляцию олимпийского награждения, очень не хватило эмоций от подиума.
Михаила с победой, это история так история!!!