Шайдоров о золоте Олимпиады: «Невероятные ощущения, я шел к этому с детства. Сделал все. Видимо, судьба меня отблагодарила»

Шайдоров о золоте Олимпиады: невероятные ощущения, шел к этому с детства.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Милане. 

Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана.

«Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Я сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила.

Я искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Невероятную поддержку чувствовал. Это было незабываемо. Планировал пять четверных, чтобы показать все, что я сделал за все эти годы. Огромный рахмет всем.

После проката я не думал, что у меня будет медаль. Но для меня важнее всего было показать, насколько выросло фигурное катание в Казахстане и вырос я сам», – сказал Шайдоров. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Помню давно читала интервью Брайана Орсера, где он говорил, что победителей не судят - каждый катает и получает свое здесь и сейчас. Талант Михаила затмевала шумиха вокруг Ильи, в победе которого не было сомнений, но надо отдать должное - Шайдоров талант и умница. Он сделал свое, а дальше случилось, что случилось. Очередное доказательство, что Олимпиаду выигрывают нервами в том числе.
Помню давно читала интервью Брайана Орсера, где он говорил, что победителей не судят - каждый катает и получает свое здесь и сейчас. Талант Михаила затмевала шумиха вокруг Ильи, в победе которого не было сомнений, но надо отдать должное - Шайдоров талант и умница. Он сделал свое, а дальше случилось, что случилось. Очередное доказательство, что Олимпиаду выигрывают нервами в том числе.
Да ещё и судьи, обобрав Пётра до нитки, помогли. Техника у них где то близко. А уж компоненты Пети на порядок выше, чем у Шайдорова. Должны были быть.
Да ещё и судьи, обобрав Пётра до нитки, помогли. Техника у них где то близко. А уж компоненты Пети на порядок выше, чем у Шайдорова. Должны были быть.
Глейхенгауз сказал, что при нормальном судействе Петя занял бы только 3 место, максимум второе. Шайдоров заслужил свою победу. Он лучше подготовился к Олимпиаде. Он был лучше концентрированный на своём выступлении. У него проявился характер и воля к победе. И точка
Миша еще долго сидел с отстраненным выражением лица, как будто он не понимал что сейчас произошло и кем он стал только что.
Надеюсь потом до него дошло и он вдоволь покричал от счастья
Миша еще долго сидел с отстраненным выражением лица, как будто он не понимал что сейчас произошло и кем он стал только что. Надеюсь потом до него дошло и он вдоволь покричал от счастья
Ну так для всех неожиданность
На прошлых ои он с такой суммой стал бы 4.
Всё-таки это именно Илья проиграл.
Миша еще долго сидел с отстраненным выражением лица, как будто он не понимал что сейчас произошло и кем он стал только что. Надеюсь потом до него дошло и он вдоволь покричал от счастья
ещё бы, такой фарт! Не умаляю труда и стараний Миши, он, бесспорно, большой молодец, но слишком уж неожиданный результат, чтоб принять-осознать вот так сразу
Шайдоров, Рыбакина) Казахстан сила. 💪🤘✊
Шайдоров, Рыбакина) Казахстан сила. 💪🤘✊
Комментарий скрыт
Его оценили так, не зная, что все остальные с 1 по 4 места откатают совсем плохо! Надеялись, что Шайдоров максимум будет 4-5м, но не тут то было! Выступил бы Миша последним, везде кьюшки и галки придумали бы! Молодец Миша! Алға Қазақстан!
Ответ Zholtay
Его оценили так, не зная, что все остальные с 1 по 4 места откатают совсем плохо! Надеялись, что Шайдоров максимум будет 4-5м, но не тут то было! Выступил бы Миша последним, везде кьюшки и галки придумали бы! Молодец Миша! Алға Қазақстан!
Вклад Леши Урманова не надо недооценивать, стратегически получилось как по нотам, квадфлип вставили,который не делали и не выпячивались сезон, чтобы не глушили на олимпиаде.Мишу и Лешу Урманова с их победой.
Его оценили так, не зная, что все остальные с 1 по 4 места откатают совсем плохо! Надеялись, что Шайдоров максимум будет 4-5м, но не тут то было! Выступил бы Миша последним, везде кьюшки и галки придумали бы! Молодец Миша! Алға Қазақстан!
Судя по тому, как снизили оценки Гуменнику - вы очень близки к правде!! Прокат прокатом как говорится, но есть еще повышающий/понижающий особый коэффициент...
Можно конечно сказать что Шайдорову повезло, остальные рассыпались. Но он собрал 2 чистых сильнейших проката, плюс он серебряный призер чемпионата мира. И теперь Чемпион ОИ, это круто!!!
Можно конечно сказать что Шайдорову повезло, остальные рассыпались. Но он собрал 2 чистых сильнейших проката, плюс он серебряный призер чемпионата мира. И теперь Чемпион ОИ, это круто!!!
Комментарий скрыт
Я В ШОКЕ 🙀
Поздравляю Казахстан!!! 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿
Михаил 👏
Вот за что я люблю ОИ. Всегда происходит, что нибудь невероятное. Боги Олимпа непредсказуемы. Это ещё раз доказывает, что нельзя вешать медали заранее. Невероятный стресс и давление.
Да можно много говорить о Шайдорове мол победил, не благодаря лично себе, а благодаря что другие посыпались. Но спорт он происходит в конкретном моменте и месте. И конкретно вчера он был лучший вот и все.
Да можно много говорить о Шайдорове мол победил, не благодаря лично себе, а благодаря что другие посыпались. Но спорт он происходит в конкретном моменте и месте. И конкретно вчера он был лучший вот и все.
Петя был лучше.
Да можно много говорить о Шайдорове мол победил, не благодаря лично себе, а благодаря что другие посыпались. Но спорт он происходит в конкретном моменте и месте. И конкретно вчера он был лучший вот и все.
Вот именно
Когда думала о раскладах на подиум, почему-то держала в голове Мишу, как-будто знала, что он что-то выдаст )

Миша молодец, что справился с прокатами, с нервами. Большое поздравления 🙏🏻
Михаил прекрасно выступил.Алексея Урманова с первым олимпийским чемпионом в его карьере, прекрасно подвел Мишу к олимпиаде.
Молодец!!!С заслуженной победой!!!Урманова тоже!!!Олимпийский чемпион воспитал олимпийского чемпиона!!!
