Шайдоров о золоте Олимпиады: «Невероятные ощущения, я шел к этому с детства. Сделал все. Видимо, судьба меня отблагодарила»

Шайдоров о золоте Олимпиады: невероятные ощущения, шел к этому с детства.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Милане.

Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана.

«Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Я сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила.

Я искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Невероятную поддержку чувствовал. Это было незабываемо. Планировал пять четверных, чтобы показать все, что я сделал за все эти годы. Огромный рахмет всем.

После проката я не думал, что у меня будет медаль. Но для меня важнее всего было показать, насколько выросло фигурное катание в Казахстане и вырос я сам», – сказал Шайдоров.

Фото дня: Михаил Шайдоров из Казахстана – олимпийский чемпион!

