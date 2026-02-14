Шайдоров о золоте Олимпиады: «Невероятные ощущения, я шел к этому с детства. Сделал все. Видимо, судьба меня отблагодарила»
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Милане.
Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана.
«Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Я сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила.
Я искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Невероятную поддержку чувствовал. Это было незабываемо. Планировал пять четверных, чтобы показать все, что я сделал за все эти годы. Огромный рахмет всем.
После проката я не думал, что у меня будет медаль. Но для меня важнее всего было показать, насколько выросло фигурное катание в Казахстане и вырос я сам», – сказал Шайдоров.
Фото дня: Михаил Шайдоров из Казахстана – олимпийский чемпион!
Надеюсь потом до него дошло и он вдоволь покричал от счастья
На прошлых ои он с такой суммой стал бы 4.
Всё-таки это именно Илья проиграл.
Поздравляю Казахстан!!! 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿
Михаил 👏
Вот за что я люблю ОИ. Всегда происходит, что нибудь невероятное. Боги Олимпа непредсказуемы. Это ещё раз доказывает, что нельзя вешать медали заранее. Невероятный стресс и давление.
Миша молодец, что справился с прокатами, с нервами. Большое поздравления 🙏🏻