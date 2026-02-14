  • Спортс
  • Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Баллы меня не расстроили, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы»
85

Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Баллы меня не расстроили, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы»

Гуменник: оценки на Олимпиаде меня не расстроили.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что доволен своим выступлением на Олимпиаде-2026 в Милане.

Гуменник занял итоговое 6-е место, получив за две программы 271,21 балла, за произвольную с пятью четверными прыжками – 184,49.

– Я доволен, сделал все, что мог. Очень долго готовился к этому выступлению, был хорошо готов. Способен на все, что я заявил, сделал именно то, что я заявил. Так что эмоции исключительно положительные.

– Психологически как-то особо настраивался? Показалось, что сегодня был гораздо спокойнее, чем в короткой.

– Да, я уже на опыте был. Второе выступление на Олимпийских играх, знал, что к чему. Действительно был гораздо спокойнее. Уже с первого прыжка был уверен, знал, что делаю.

– То, что судьи на пересмотре так уменьшили оценку за технику – ожидаемо было? Понимаешь, почему?

– Я знаю, что там уменьшили. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы.

– Ты в топ-8, получишь олимпийский диплом. Знаешь про это вообще?

– Нет, не знал. Что это?

– За топ-8 дают олимпийский диплом – как расширенный подиум.

– Ну, здорово. Отлично, – сказал Гуменник с улыбкой. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
85 комментариев
Вероятно, Пётр был тибетским монахом в прошлой жизни, иначе это спокойствие объяснить не могу
Ответ Daria Tikhonova
Вероятно, Пётр был тибетским монахом в прошлой жизни, иначе это спокойствие объяснить не могу
Просто ОИ для него- не смысл всей жизни. У человека масса других интересов, учёба в хорошем вузе, и он заранее понимал, что на ОИ его ограбят.
Ответ Daria Tikhonova
Вероятно, Пётр был тибетским монахом в прошлой жизни, иначе это спокойствие объяснить не могу
Он не был монахом)) но у него отец священник,за него много молятся с детства,и воспитание правильное
Золотой мальчик и большой талант! А что еще лучше - замечательный, талантливый человек. Поздравляем, Петя! Для нас ты сегодня с медалью!
Ответ Polina Izyumova
Золотой мальчик и большой талант! А что еще лучше - замечательный, талантливый человек. Поздравляем, Петя! Для нас ты сегодня с медалью!
Для нас он Чемпион, Победитель!
И телефон спонсорский дайте наконец человеку. Раз медаль своровали. И пора уже допускать людей, которые только украшают и развивают этот вид спорта
Ответ Vendetta4111323
И телефон спонсорский дайте наконец человеку. Раз медаль своровали. И пора уже допускать людей, которые только украшают и развивают этот вид спорта
Согласна со всем, и с телефоном, и с украшением)
Петя крутой, поехал без флага, туда, где другим сказали с ним не общаться, выступал первым без своей музыки, с предвзятым судейством, не сломался (как большинство лидеров), сделал все что мог, и еще дает позитивные интервью. Еще на тупые комментарии этого Кырыло никак не отреагировал.
Настоящий спортсмен и достойный человек.
Лиза плохой интервьюер.
Ответ Арктический Лед
Петя крутой, поехал без флага, туда, где другим сказали с ним не общаться, выступал первым без своей музыки, с предвзятым судейством, не сломался (как большинство лидеров), сделал все что мог, и еще дает позитивные интервью. Еще на тупые комментарии этого Кырыло никак не отреагировал. Настоящий спортсмен и достойный человек. Лиза плохой интервьюер.
Верно все!!
Ответ Арктический Лед
Петя крутой, поехал без флага, туда, где другим сказали с ним не общаться, выступал первым без своей музыки, с предвзятым судейством, не сломался (как большинство лидеров), сделал все что мог, и еще дает позитивные интервью. Еще на тупые комментарии этого Кырыло никак не отреагировал. Настоящий спортсмен и достойный человек. Лиза плохой интервьюер.
Не похоже, чтобы Пете сильно было нужно общение с теми, кому запретили. Видимо поэтому они там и верещали.
А я вот невероятное чувство глубокого удовлетворения испытала, когда после Пети "приехал" Кырыло.
Это слова мужчины и настоящего чемпиона! Не знаю для меня он лучший был сегодня!
Спасибо, что ты есть!

Надеюсь на показательные пригласят его
Ответ 4AIKA
Спасибо, что ты есть! Надеюсь на показательные пригласят его
Думаю хотели бы, но политика дело такое, мало ли что надумают
Ответ 4AIKA
Спасибо, что ты есть! Надеюсь на показательные пригласят его
После такого судейства я бы показательные проигнорировала.
А вот я не могу успокоиться. Как же мерзко. Отобрали медаль заслуженную
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
А вот я не могу успокоиться. Как же мерзко. Отобрали медаль заслуженную
Мы знали что он может
Знали
И ждали беспредела
Все ожидаемо
Но кому оставляли баллы не оправдали ожидания судей
Так им и надо
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
А вот я не могу успокоиться. Как же мерзко. Отобрали медаль заслуженную
И я не могу успокоиться. Все утро отвратительное настроение (((( как же горько и обидно
Вот и в программе полное самообладание и в интервью тоже. Это нужно быть очень сильным, чтобы не психануть после этого произвола
Я уже на опыте был, говорит))
Учитесь, ромашки
Ответ a ruby
Я уже на опыте был, говорит)) Учитесь, ромашки
Ахах))
Ответ a ruby
Я уже на опыте был, говорит)) Учитесь, ромашки
Вот именно у некоторых 10-е старты на международных соревнованиях, а они заваливаются как юниоры
Да у Пети нервы посильнее наших вместе взятых😅
Ответ fada
Да у Пети нервы посильнее наших вместе взятых😅
Согласна
