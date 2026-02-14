Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Баллы меня не расстроили, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы»
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что доволен своим выступлением на Олимпиаде-2026 в Милане.
Гуменник занял итоговое 6-е место, получив за две программы 271,21 балла, за произвольную с пятью четверными прыжками – 184,49.
– Я доволен, сделал все, что мог. Очень долго готовился к этому выступлению, был хорошо готов. Способен на все, что я заявил, сделал именно то, что я заявил. Так что эмоции исключительно положительные.
– Психологически как-то особо настраивался? Показалось, что сегодня был гораздо спокойнее, чем в короткой.
– Да, я уже на опыте был. Второе выступление на Олимпийских играх, знал, что к чему. Действительно был гораздо спокойнее. Уже с первого прыжка был уверен, знал, что делаю.
– То, что судьи на пересмотре так уменьшили оценку за технику – ожидаемо было? Понимаешь, почему?
– Я знаю, что там уменьшили. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы.
– Ты в топ-8, получишь олимпийский диплом. Знаешь про это вообще?
– Нет, не знал. Что это?
– За топ-8 дают олимпийский диплом – как расширенный подиум.
– Ну, здорово. Отлично, – сказал Гуменник с улыбкой.
Настоящий спортсмен и достойный человек.
Лиза плохой интервьюер.
А я вот невероятное чувство глубокого удовлетворения испытала, когда после Пети "приехал" Кырыло.
Надеюсь на показательные пригласят его
Знали
И ждали беспредела
Все ожидаемо
Но кому оставляли баллы не оправдали ожидания судей
Так им и надо
Учитесь, ромашки