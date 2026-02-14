Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Баллы меня не расстроили, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы»

Гуменник: оценки на Олимпиаде меня не расстроили.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что доволен своим выступлением на Олимпиаде-2026 в Милане.

Гуменник занял итоговое 6-е место, получив за две программы 271,21 балла, за произвольную с пятью четверными прыжками – 184,49.

– Я доволен, сделал все, что мог. Очень долго готовился к этому выступлению, был хорошо готов. Способен на все, что я заявил, сделал именно то, что я заявил. Так что эмоции исключительно положительные.

– Психологически как-то особо настраивался? Показалось, что сегодня был гораздо спокойнее, чем в короткой.

– Да, я уже на опыте был. Второе выступление на Олимпийских играх, знал, что к чему. Действительно был гораздо спокойнее. Уже с первого прыжка был уверен, знал, что делаю.

– То, что судьи на пересмотре так уменьшили оценку за технику – ожидаемо было? Понимаешь, почему?

– Я знаю, что там уменьшили. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы.

– Ты в топ-8, получишь олимпийский диплом. Знаешь про это вообще?

– Нет, не знал. Что это?

– За топ-8 дают олимпийский диплом – как расширенный подиум.

– Ну, здорово. Отлично, – сказал Гуменник с улыбкой.