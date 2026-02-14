Петр Гуменник: «Программы получились хорошо. Поддержка была удивительная, не ожидал, что столько людей на Олимпиаде будут болеть за меня»

Гуменник об Олимпиаде-2026: программы получились хорошо.

Российский фигурист Петр Гуменник оценил свое выступление на Олимпиаде-2026.

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он занял итоговое 6-е место, оценка за две программы составила 271,21 балла, за произвольную – 184,49.

«Программы получились хорошо. В короткой была небольшая ошибка, в произвольной я был уже более опытным участником Олимпиады , поэтому она у меня получилась лучше.

Поддержка была удивительная, не ожидал, что тут будет столько людей, которые будут болеть за меня», – сказал Гуменник.

«Я надеюсь, что будет возможность еще выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать», – добавил фигурист.

Петр Гуменник очень крут, но...