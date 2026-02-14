  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Петр Гуменник: «Программы получились хорошо. Поддержка была удивительная, не ожидал, что столько людей на Олимпиаде будут болеть за меня»
71

Петр Гуменник: «Программы получились хорошо. Поддержка была удивительная, не ожидал, что столько людей на Олимпиаде будут болеть за меня»

Гуменник об Олимпиаде-2026: программы получились хорошо.

Российский фигурист Петр Гуменник оценил свое выступление на Олимпиаде-2026. 

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он занял итоговое 6-е место, оценка за две программы составила 271,21 балла, за произвольную – 184,49.

«Программы получились хорошо. В короткой была небольшая ошибка, в произвольной я был уже более опытным участником Олимпиады, поэтому она у меня получилась лучше.

Поддержка была удивительная, не ожидал, что тут будет столько людей, которые будут болеть за меня», – сказал Гуменник. 

«Я надеюсь, что будет возможность еще выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать», – добавил фигурист. 

Петр Гуменник очень крут, но...

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoОлимпиада-2026
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Петя спасибо тебе миленький! Просто герой! Справился вопреки всему.

И пусть те, кто украли у тебя медаль, получат бумеранги
Поддержка невероятная! Стоит только посмотреть, что происходит в Инстаграме ISu. Петя, ты самый лучший! Обожаем тебя.
Ответ fada
Поддержка невероятная! Стоит только посмотреть, что происходит в Инстаграме ISu. Петя, ты самый лучший! Обожаем тебя.
под каким постом?
Ответ Manatusik
под каким постом?
Под любым сегодняшним)
Петя, ты удивительный. самый стрессоустойчивый человек, которого только можно представить. в таких условиях так собраться и ТАК КАТАТЬСЯ — это просто невероятно. эта произволка — потенциально золотой фонд фигурного катания, единственное светлое пятно в сегодняшних прокатах. так сегодня не катался никто, даже ОЧ 😏
Какой дипломатичный мальчик все-таки. Ни слова про "субъективное судейство", ни обидок, ни драматизма, ни киваний на соперников. "Откатал хорошо" - и все, не придерешься.
Петр получил сегодня окончательно и бесповоротно мировую известность, теперь на всех мероприятиях будет желанный гость. Невероятно собранный и зрелый парень, всем бы такое спокойствие и принятие своего пути.
Петя, после Леши Ягудина все мы ждали такой талант в мужской одиночке столько лет, спасибо тебе!
Ответ islay
Петя, после Леши Ягудина все мы ждали такой талант в мужской одиночке столько лет, спасибо тебе!
Комментарий скрыт
Ответ Столяррр
Комментарий скрыт
За отсутствие международных побед благодарите деда. И не того, который с десертом.
Молодец, он выдал в плане прокатов все и даже больше. Опытные спортсмены, с рейтингом, поддержкой федераций и тд сегодня развалились.
Пусть это будет кармой всем тем, кто приложил руку и к твоему отстранению, и к незаслуженному итоговому шестому месту.
Действительно получилась история очень похожая на историю Немова. Правда, Немов уже заканчивал, а Петя дай бог только начинает.
Ответ fada
Действительно получилась история очень похожая на историю Немова. Правда, Немов уже заканчивал, а Петя дай бог только начинает.
Тоже вспрмнмла о Немове сегодня. Но ему всё же медаль дали, пусть и не золото. А такого беспредела, как тут случился, я что-то и не припомню за всю историю спорта
Ответ Manyasha
Тоже вспрмнмла о Немове сегодня. Но ему всё же медаль дали, пусть и не золото. А такого беспредела, как тут случился, я что-то и не припомню за всю историю спорта
Немова с 5 места на 4 подняли
Пётр с таким достоинством держался, даже украинцу аплодировал.Молодец, выдержал всё, а люди не слепые и всегда оценивают достойные прокаты.Браво, Пётр и Вероника Анатольевна!
Петя такой молодец. Он же все практически сделал. На самом максимуме. Прокат этот шикарный останется навсегда, буду его пересматривать не раз и не два.

В который раз убеждаюсь, что медали эти - обычные железки (к тому же не очень качественные). Счастья они не приносят. Сейчас все болельщики наши увидели, что он почти всех сегодня был лучше, а может и почти всех. А судя по комментариям в сети - не только наши, а вообще все болельщики со всего мира. Там страничка ИСУ разрывается от комментариев.

В общем я пойду на ближайший турнир в Москве и присоединюсь к игрушкопаду, который обязательно случится, когда Петя выйдет на лед. Нам очень повезло видеть его на льду, как и всех остальных наших фигуристов.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Глейхенгауз: «Сегодня Гуменник должен был занять третье место – без рейтинга, без всего. А если бы нас не отстраняли, то минимум второе»
14 февраля, 00:08
Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпиаде-2026. Он обыграл чемпионов Европы Бричги, Эгадзе и Сяо Хим Фа
13 февраля, 22:34
Малинин получил оценку за компоненты на Олимпиаде выше, чем Гуменник, несмотря на сорванную программу
13 февраля, 22:27
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
26 минут назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
57 минут назад
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем