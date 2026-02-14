Петр Гуменник: «Программы получились хорошо. Поддержка была удивительная, не ожидал, что столько людей на Олимпиаде будут болеть за меня»
Российский фигурист Петр Гуменник оценил свое выступление на Олимпиаде-2026.
Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он занял итоговое 6-е место, оценка за две программы составила 271,21 балла, за произвольную – 184,49.
«Программы получились хорошо. В короткой была небольшая ошибка, в произвольной я был уже более опытным участником Олимпиады, поэтому она у меня получилась лучше.
Поддержка была удивительная, не ожидал, что тут будет столько людей, которые будут болеть за меня», – сказал Гуменник.
«Я надеюсь, что будет возможность еще выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать», – добавил фигурист.
И пусть те, кто украли у тебя медаль, получат бумеранги
Пусть это будет кармой всем тем, кто приложил руку и к твоему отстранению, и к незаслуженному итоговому шестому месту.
В который раз убеждаюсь, что медали эти - обычные железки (к тому же не очень качественные). Счастья они не приносят. Сейчас все болельщики наши увидели, что он почти всех сегодня был лучше, а может и почти всех. А судя по комментариям в сети - не только наши, а вообще все болельщики со всего мира. Там страничка ИСУ разрывается от комментариев.
В общем я пойду на ближайший турнир в Москве и присоединюсь к игрушкопаду, который обязательно случится, когда Петя выйдет на лед. Нам очень повезло видеть его на льду, как и всех остальных наших фигуристов.