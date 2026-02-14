  • Спортс
  • Даниил Глейхенгауз: «Сегодня Гуменник должен был занять третье место – без рейтинга, без всего. А если бы нас не отстраняли, то минимум второе»
Даниил Глейхенгауз: «Сегодня Гуменник должен был занять третье место – без рейтинга, без всего. А если бы нас не отстраняли, то минимум второе»

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз считает, что Петр Гуменник должен был занять призовое место в личном турнире на Олимпиаде-2026.

Гуменник исполнил в прокате пять четверных прыжков. Россиянин занял итоговое 6-е место, его оценка за две программы составила 271,21 балла. За произвольную он получил 184,49 балла.

Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров (291,58 балла).

«Обещал себе ничего не говорить, но я не могу. Лично мое мнение: при той ситуации, в которой оказался Петя, без рейтинга, без всего, сегодня он должен был занять третье место. При рейтинге и если бы нас не отстраняли – минимум второе.

То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество «кьюшек» и «галок», которые ему поставили, остальным прощали.

Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов – он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно.

Так не должно это работать. Очень жаль. Для меня Петя как минимум с медалью», – сказал Глейхенгауз в эфире Okko. 

Спасибо Глейхенгаузу за этот эмоциональный и правдивый спич, всю трансляцию ждала подобного от комментаторов.
Спасибо Глейхенгаузу за этот эмоциональный и правдивый спич, всю трансляцию ждала подобного от комментаторов.
Им было некогда, они болели за Грузию и Казахстан
Спасибо Глейхенгаузу за этот эмоциональный и правдивый спич, всю трансляцию ждала подобного от комментаторов.
Да, Даниил Маркович , высказывая свое мнение о результатах того или иного международного турнира , что называется, всегда попадает не в бровь, а в глаз !
Я очень не люблю кричать постоянно о том, как засуживают и кругом враги.

Но сегодня да - прижали как следует.

И если изначально казалось, что это вопрос между условно шестым и восьмым местом и это не так критично, то после прокатов лидеров, стало понятно, что те суммарные баллы, которые у него нагло украли, это цена медали.

Так что да, Петра засудили и даже по факту без постановочной КП он был бы с медалью.
Как его жаль.
Если у Малинина еще будет шанс, то у Петра - бабка надвое сказала
Я очень не люблю кричать постоянно о том, как засуживают и кругом враги. Но сегодня да - прижали как следует. И если изначально казалось, что это вопрос между условно шестым и восьмым местом и это не так критично, то после прокатов лидеров, стало понятно, что те суммарные баллы, которые у него нагло украли, это цена медали. Так что да, Петра засудили и даже по факту без постановочной КП он был бы с медалью. Как его жаль. Если у Малинина еще будет шанс, то у Петра - бабка надвое сказала
плюсы кончились, поддерживаю
Я очень не люблю кричать постоянно о том, как засуживают и кругом враги. Но сегодня да - прижали как следует. И если изначально казалось, что это вопрос между условно шестым и восьмым местом и это не так критично, то после прокатов лидеров, стало понятно, что те суммарные баллы, которые у него нагло украли, это цена медали. Так что да, Петра засудили и даже по факту без постановочной КП он был бы с медалью. Как его жаль. Если у Малинина еще будет шанс, то у Петра - бабка надвое сказала
Плюсую.
Чувствуется, что Даниила бомбит от этой несправедливости, молодец, что озвучил.
Чувствуется, что Даниила бомбит от этой несправедливости, молодец, что озвучил.
ему завтра туда на ОИ ехать и настраивать Адель
видимо нужно также настраивать как Петра - место не главное
Чувствуется, что Даниила бомбит от этой несправедливости, молодец, что озвучил.
даааа,по глазам видно ....
Даниил тысячу раз прав! И ведь по итогу Петя обошел .. Малинина.
Даниил тысячу раз прав! И ведь по итогу Петя обошел .. Малинина.
Да много кто обошел развалившегося Малинина, что теперь этим кичиться? У Петра и Малинина были разные обстоятельства перед пп, разные цели, разное давление.
Тут другое - в целом оценки Петра?? 3 балла до бронзы ведь оставалось, и это при тех днищенских компонентах. Его придерживали как будто.
Даниил тысячу раз прав! И ведь по итогу Петя обошел .. Малинина.
По итогу Петя выше Малинина. Но есть нюанс...
Вести с полей: последний пост у ИСУ - прокат Грассля, потом постить было нечего, они сами не ожидали)) Но фанаты Петра уже напихали им в панамку, там сейчас 90% комментов о нем))
Вести с полей: последний пост у ИСУ - прокат Грассля, потом постить было нечего, они сами не ожидали)) Но фанаты Петра уже напихали им в панамку, там сейчас 90% комментов о нем))
Да там в каждом из посте такой, не только с Грасселем
Вести с полей: последний пост у ИСУ - прокат Грассля, потом постить было нечего, они сами не ожидали)) Но фанаты Петра уже напихали им в панамку, там сейчас 90% комментов о нем))
💪💪💪
Сейчас на спокойную голову и после того как видела уже всех остальных спортсменов пересмотрела прокат Пети. Ну это точно медаль. Грабители. Ненавижу.

Петя, я не знаю что еще сказать кроме того, что ты - наша гордость! Потрясающее выступление и восхитительный образ.
Сейчас на спокойную голову и после того как видела уже всех остальных спортсменов пересмотрела прокат Пети. Ну это точно медаль. Грабители. Ненавижу. Петя, я не знаю что еще сказать кроме того, что ты - наша гордость! Потрясающее выступление и восхитительный образ.
Сейчас на спокойную голову и после того как видела уже всех остальных спортсменов пересмотрела прокат Пети. Ну это точно медаль. Грабители. Ненавижу. Петя, я не знаю что еще сказать кроме того, что ты - наша гордость! Потрясающее выступление и восхитительный образ.
Я тоже пересмотрела. Пришла в еще больший восторг и результаты судей этих ОИ вообще не воспринимаются теперь
В студии были Авербух и Глейх. Глейх сказал все по делу, хоть и все равно интеллигентно - и где украли баллы в технике, и как отсудили компоненты - все четко сказал! Браво!

А Авербух постоянно как уж на сковородке, мол, не надо в такой позиции быть, бла-бла, программы нашел от японцев до Малинина… тьфу.
В студии были Авербух и Глейх. Глейх сказал все по делу, хоть и все равно интеллигентно - и где украли баллы в технике, и как отсудили компоненты - все четко сказал! Браво! А Авербух постоянно как уж на сковородке, мол, не надо в такой позиции быть, бла-бла, программы нашел от японцев до Малинина… тьфу.
Авербуха противно слушать .уж кто-кто ,но Глейх максимально всегда объективно рассуждает .
В студии были Авербух и Глейх. Глейх сказал все по делу, хоть и все равно интеллигентно - и где украли баллы в технике, и как отсудили компоненты - все четко сказал! Браво! А Авербух постоянно как уж на сковородке, мол, не надо в такой позиции быть, бла-бла, программы нашел от японцев до Малинина… тьфу.
Авер как всегда скользкий- не понимает о чем говорит, но все за большинство. Противный. Даниилу плюс мильон
Полностью согласна с Даниилом. Оценки за компоненты-отдельная история, с полировкой льда задом получать компы,будто порхали...А Кагияме должно быть стыдно за свою медаль. Да там все рты разинули,в том числе и его тренеры,когда оценки увидели.
Полностью согласна с Даниилом. Оценки за компоненты-отдельная история, с полировкой льда задом получать компы,будто порхали...А Кагияме должно быть стыдно за свою медаль. Да там все рты разинули,в том числе и его тренеры,когда оценки увидели.
Парни, которые упали и без старших квадов не могут быть выше Пети. Канадский и итальянский судьи засудили Петю бессовестно
Парни, которые упали и без старших квадов не могут быть выше Пети. Канадский и итальянский судьи засудили Петю бессовестно
Петра предусмотрительно хорошо притопили еще в короткой, иначе сложно было бы удерживать разницу в пол-балла на 4-5-6 позициях.
Я один из тех, кто смотрит фигурное катание редко, особенно в условиях отстранения наших от международных соревнований. Не люблю, когда люди строят теории заговора о судействе спортсменов из России, поэтому к просмотру подходил в хорошем настроении и с верой в объективное судейство. И что это в итоге было?? В короткой программе еще можно как-то объяснить не самую высокую оценку Петра, но сегодня… Судьи, видимо, просто не думали, что большинство фигуристов после Петра буду валиться один за другим. Надеялись, что все выступят примерно в свою силу, поэтому заниженная оценка Гуменника затеряется. Но на фоне массового провала баллы Петра за такое прекрасное и чистое выступление не могут не мозолить глаза. Мне, дилетанту, сразу не понравилось такое огромное количество желтых квадратов во время его выступления, там в большинстве случае вообще ни одной причины что-либо пересматривать. Печально все это.
А Петру огромная благодарность за действительно шикарную произвольную программу! Невероятно талантливый и приятный молодой человек, очень хочется, чтобы все у него получилось в дальнейшем.
Я один из тех, кто смотрит фигурное катание редко, особенно в условиях отстранения наших от международных соревнований. Не люблю, когда люди строят теории заговора о судействе спортсменов из России, поэтому к просмотру подходил в хорошем настроении и с верой в объективное судейство. И что это в итоге было?? В короткой программе еще можно как-то объяснить не самую высокую оценку Петра, но сегодня… Судьи, видимо, просто не думали, что большинство фигуристов после Петра буду валиться один за другим. Надеялись, что все выступят примерно в свою силу, поэтому заниженная оценка Гуменника затеряется. Но на фоне массового провала баллы Петра за такое прекрасное и чистое выступление не могут не мозолить глаза. Мне, дилетанту, сразу не понравилось такое огромное количество желтых квадратов во время его выступления, там в большинстве случае вообще ни одной причины что-либо пересматривать. Печально все это. А Петру огромная благодарность за действительно шикарную произвольную программу! Невероятно талантливый и приятный молодой человек, очень хочется, чтобы все у него получилось в дальнейшем.
+++++++
Я один из тех, кто смотрит фигурное катание редко, особенно в условиях отстранения наших от международных соревнований. Не люблю, когда люди строят теории заговора о судействе спортсменов из России, поэтому к просмотру подходил в хорошем настроении и с верой в объективное судейство. И что это в итоге было?? В короткой программе еще можно как-то объяснить не самую высокую оценку Петра, но сегодня… Судьи, видимо, просто не думали, что большинство фигуристов после Петра буду валиться один за другим. Надеялись, что все выступят примерно в свою силу, поэтому заниженная оценка Гуменника затеряется. Но на фоне массового провала баллы Петра за такое прекрасное и чистое выступление не могут не мозолить глаза. Мне, дилетанту, сразу не понравилось такое огромное количество желтых квадратов во время его выступления, там в большинстве случае вообще ни одной причины что-либо пересматривать. Печально все это. А Петру огромная благодарность за действительно шикарную произвольную программу! Невероятно талантливый и приятный молодой человек, очень хочется, чтобы все у него получилось в дальнейшем.
Для всех адекватных людей,по всему миру.Достаточно прочитать комментарии под официальным видео ПП Петра .да и на Reddit тоже.
Для всех адекватных людей,по всему миру.Достаточно прочитать комментарии под официальным видео ПП Петра .да и на Reddit тоже.
И что пишут?
Для всех адекватных людей,по всему миру.Достаточно прочитать комментарии под официальным видео ПП Петра .да и на Reddit тоже.
это на канале ису в ютубе ?
