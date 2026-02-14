63

Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпиаде-2026. Он обыграл чемпионов Европы Бричги, Эгадзе и Сяо Хим Фа

Петр Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник занял на Олимпиаде-2026 6-е место и стал лучшим среди европейских фигуристов. 

Выше Гуменника – казахстанец Михаил Шайдоров, японцы Юма Кагияма и Шун Сато, Чха Чжун Хван из Южной Кореи, а также Стивен Гоголев из Канады. 

Гуменник обыграл чемпиона Европы 2023 и 2024 годов француза Адама Сяо Хим Фа (7-е место), чемпиона Европы-2025 швейцарца Лукаса Бричги (14-е место) и чемпиона Европы-2026 Нику Эгадзе из Грузии (10-е место).

Петр Гуменник очень крут, но...

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Молодец Петя. Мы видели до чего ты был хорош! Любим тебя! Спасибо за такой прекрасный прокат.
Извините, я ещё раз хочу повторить: Петя - герой! Никакой ошибки не было, он лучший из наших мужчин за последнее время даже при богомерзком грабительском судействе. Я - фсё, на сегодня мои силы иссякли и плюсы тоже. Спасибо всем, кто болел, вы тоже лучшие ❤️
Петя, спасибо, ты герой! Сделал все что мог! Умница!

Какие гады, просто взяли и отобрали серебро. Стыдобень! Чтоб они подавились своими медалями. Все было реально и на все он накатал. Какой же позор.

Как несправедливо, удар под дых
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Петя, спасибо, ты герой! Сделал все что мог! Умница! Какие гады, просто взяли и отобрали серебро. Стыдобень! Чтоб они подавились своими медалями. Все было реально и на все он накатал. Какой же позор. Как несправедливо, удар под дых
Если садишься играть с ворами по их правилам, на выигрыш рассчитывать глупо.
Более того - это лучшее достижение одиночников из России на олимпиадах со времён серебра Плющенко в Ванкувере 2010! Представим, как Петю оценили бы, имей он репутацию у судей и титул чемпиона Европы.
Ответ Mariaku
Более того - это лучшее достижение одиночников из России на олимпиадах со времён серебра Плющенко в Ванкувере 2010! Представим, как Петю оценили бы, имей он репутацию у судей и титул чемпиона Европы.
Я согласен я за Петю и его считаю засудили но надо признать мы не можем быть уверены как бы откатал он если был кандидатом на медали с рейтингом вниманием давлением .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Я согласен я за Петю и его считаю засудили но надо признать мы не можем быть уверены как бы откатал он если был кандидатом на медали с рейтингом вниманием давлением .
Если бы у бабушки были..., она была бы дедушкой...
Магомед, вы аматёр.
Кстати, Гоголев - ВТОРОЙ по итогам произволки))) Судьи там в шоке от моментальной кармы, возвращенной Вселенной)) Это просто божественно! "Кручу-верчу запутать хочу" сыграло против них)
Ответ Entela Ivanko
Кстати, Гоголев - ВТОРОЙ по итогам произволки))) Судьи там в шоке от моментальной кармы, возвращенной Вселенной)) Это просто божественно! "Кручу-верчу запутать хочу" сыграло против них)
Комментарий удален модератором
Ответ Ruslan Samarin
Комментарий удален модератором
Пипец
Спасибо Пете за профессионализм. После 12 грязных прокатов вышел и показал чистый и красивый, да еще и с 5 четверными! Гордость наша!
Когда я молил Бога, чтоб Петя стал выше Малинина, я не это имел в виду)
Ответ rboroveev@gmail.com
Когда я молил Бога, чтоб Петя стал выше Малинина, я не это имел в виду)
Через 4 дня всем молиться богам Миши Шайдорова)
Петя! Судьи и в России тебя приняли не сразу, а все пытались нам доказать, что ты катаешься, как все остальные ребята, но ты своим трудом добился того, чтобы тебя оценивали по заслугам! Пусть и в мире будет так. Хотя очень хочется сказать, да пошли они к черту, пусть дарят медали спортсменам с разваленными программами, а мы будем смотреть надо роскошное российское фигурное катание!
Ответ fada
Петя! Судьи и в России тебя приняли не сразу, а все пытались нам доказать, что ты катаешься, как все остальные ребята, но ты своим трудом добился того, чтобы тебя оценивали по заслугам! Пусть и в мире будет так. Хотя очень хочется сказать, да пошли они к черту, пусть дарят медали спортсменам с разваленными программами, а мы будем смотреть надо роскошное российское фигурное катание!
победитель сегодня Петр! их липовык медали ничего не стоят
Петю от 3-го места отделило .. 3,5 балла. Сколько баллов ему порезали? Сколько недодали в компонентах?
Ответ letochka
Петю от 3-го места отделило .. 3,5 балла. Сколько баллов ему порезали? Сколько недодали в компонентах?
В компонентах - минимум 10. Скорее даже 12.
В технике - напридумывали минимум 8. Остальное по делу.
Петя, ты был лучшим! Программа - просто прелесть, какая драматургия, образ, все на миллион баллов. Да ещё 5 четверных! Красавчик! Ты сделал все, что мог, тебе себя не за что упрекнуть.
