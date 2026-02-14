Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпиаде-2026. Он обыграл чемпионов Европы Бричги, Эгадзе и Сяо Хим Фа

Петр Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник занял на Олимпиаде-2026 6-е место и стал лучшим среди европейских фигуристов.

Выше Гуменника – казахстанец Михаил Шайдоров, японцы Юма Кагияма и Шун Сато, Чха Чжун Хван из Южной Кореи, а также Стивен Гоголев из Канады.

Гуменник обыграл чемпиона Европы 2023 и 2024 годов француза Адама Сяо Хим Фа (7-е место), чемпиона Европы-2025 швейцарца Лукаса Бричги (14-е место) и чемпиона Европы-2026 Нику Эгадзе из Грузии (10-е место).

