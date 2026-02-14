Малинин получил оценку за компоненты на Олимпиаде выше, чем Гуменник, несмотря на сорванную программу

Малинин сорвал программу, но получил оценку за компоненты выше, чем Гуменник.

Американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу на Олимпиаде-2026, но получил оценку за компоненты больше, чем россиянин Петр Гуменник .

Гуменник исполнил в прокате пять четверных прыжков. Россиянин занял итоговое 6-е место, его оценка за две программы составила 271,21 балла. За произвольную он получил 184,49 балла, при этом за технику набрал 103,84, а за компоненты – 80,65.

Малинин дважды упал и сделал две «бабочки» в прокате. По итогам произвольной программы он стал только 15-м, получив 76,61 балла за технику и 81,72 за компоненты. По сумме двух программ американский фигурист стал 8-м с 264,49 баллами.

Победу на Играх-2026 одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.