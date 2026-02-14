208

Малинин получил оценку за компоненты на Олимпиаде выше, чем Гуменник, несмотря на сорванную программу

Малинин сорвал программу, но получил оценку за компоненты выше, чем Гуменник.

Американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу на Олимпиаде-2026, но получил оценку за компоненты больше, чем россиянин Петр Гуменник

Гуменник исполнил в прокате пять четверных прыжков. Россиянин занял итоговое 6-е место, его оценка за две программы составила 271,21 балла. За произвольную он получил 184,49 балла, при этом за технику набрал 103,84, а за компоненты – 80,65. 

Малинин дважды упал и сделал две «бабочки» в прокате. По итогам произвольной программы он стал только 15-м, получив 76,61 балла за технику и 81,72 за компоненты. По сумме двух программ американский фигурист стал 8-м с 264,49 баллами. 

Победу на Играх-2026 одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Девочки, извините! Я теперь понял почему вы такие агрессивные, смотря этот спорт по-другому никак
Ответ Антон Кузнецов
Девочки, извините! Я теперь понял почему вы такие агрессивные, смотря этот спорт по-другому никак
Лучший комментарий про фигурное катание за много лет.
Ответ Антон Кузнецов
Девочки, извините! Я теперь понял почему вы такие агрессивные, смотря этот спорт по-другому никак
да, это как Филимонов, Марибор, Монако, Кофемания, паненка, кальян и Эвребе — причем все сразу!!
и квад Аршавина, разумеется)) и даже шесть эвребей)
Гуменник – шестой в итоге и ПЕРВЫЙ среди европейцев. И это при таком «белиссимо» судействе! Браво, ИСУ, продолжаем – европейскую фигурку не до конца добили, нужно еще поднажать! Главное - держать оборону и не пускать спортсменов из России. А то еще выиграют!
Ответ Entela Ivanko
Гуменник – шестой в итоге и ПЕРВЫЙ среди европейцев. И это при таком «белиссимо» судействе! Браво, ИСУ, продолжаем – европейскую фигурку не до конца добили, нужно еще поднажать! Главное - держать оборону и не пускать спортсменов из России. А то еще выиграют!
И самый цимес в том, что не было у нас результатов лучше со временем легенд Ягущенко, даже при лукошке термоядерных грибов росфедры никто выше не занимал места. Я не устану повторять: Пётр выступил великолепно 🤍
Ответ Entela Ivanko
Гуменник – шестой в итоге и ПЕРВЫЙ среди европейцев. И это при таком «белиссимо» судействе! Браво, ИСУ, продолжаем – европейскую фигурку не до конца добили, нужно еще поднажать! Главное - держать оборону и не пускать спортсменов из России. А то еще выиграют!
Малинин звезду раньше времени словил, да и пофиг на него, вообще не жалко. Япошки это отдельный позор, особенно тот который весь извалялся и оказался на 2 месте. Ну а Миша и Петр красавцы сегодня!! Единственный вид спорта на Олимпиаде и самый грязный! Ну а что удивляться, когда за пультами десять Фон дер ляинов сидит! Нигде так отрицательно не могут влиять на судьбы спортсменов и порождать несправедливость. Только в фигурке
У Петра самым наглым образом украли медаль.
Мало того, что не допустили до остальных стартов сезона, чтобы не дай бог не примелькался и не получил какую-то репутацию и рейтинг.
Мало того, что дали первый стартовый номер.
Мало того, что заставили менять короткую, убрав на корню накатанную программу.

Нет. Надо было еще засудить и не поставить Пете, что он накатал. Только так смогли убрать.
ГАДЫ! Меня разрывает просто, у Пети просто украли его медаль
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
У Петра самым наглым образом украли медаль. Мало того, что не допустили до остальных стартов сезона, чтобы не дай бог не примелькался и не получил какую-то репутацию и рейтинг. Мало того, что дали первый стартовый номер. Мало того, что заставили менять короткую, убрав на корню накатанную программу. Нет. Надо было еще засудить и не поставить Пете, что он накатал. Только так смогли убрать. ГАДЫ! Меня разрывает просто, у Пети просто украли его медаль
Абсолютно согласна!++++++
Не могу уснуть, мое сердце немножко разбито (( вообще за все.

За место Пети украденное - можно сколько угодно хвалить и говорить о будущих турнирах, но он ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС откатал великолепно. И здесь и сейчас должен был получить вознаграждение.

За Илью - не могу все равно не сочувствовать ему - падать с Олимпа ОЧЕНЬ больно, да еще и так. Перед всем миром на главном старте.

За все фигурное катание - ну как возможно, что Юна и Шун на подиуме с такими прокатами? Развал…Они гораздо лучше откатали в команде - там и получили медали. Зачем сегодня был этот фэйк?

Ожидала от мужского турнира эмоций, как после ЧМ Загитовой. А получила - как после ОИ Валиевой…
Ответ Yasenka
Не могу уснуть, мое сердце немножко разбито (( вообще за все. За место Пети украденное - можно сколько угодно хвалить и говорить о будущих турнирах, но он ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС откатал великолепно. И здесь и сейчас должен был получить вознаграждение. За Илью - не могу все равно не сочувствовать ему - падать с Олимпа ОЧЕНЬ больно, да еще и так. Перед всем миром на главном старте. За все фигурное катание - ну как возможно, что Юна и Шун на подиуме с такими прокатами? Развал…Они гораздо лучше откатали в команде - там и получили медали. Зачем сегодня был этот фэйк? Ожидала от мужского турнира эмоций, как после ЧМ Загитовой. А получила - как после ОИ Валиевой…
Мои мысли прописали
Ответ Yasenka
Не могу уснуть, мое сердце немножко разбито (( вообще за все. За место Пети украденное - можно сколько угодно хвалить и говорить о будущих турнирах, но он ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС откатал великолепно. И здесь и сейчас должен был получить вознаграждение. За Илью - не могу все равно не сочувствовать ему - падать с Олимпа ОЧЕНЬ больно, да еще и так. Перед всем миром на главном старте. За все фигурное катание - ну как возможно, что Юна и Шун на подиуме с такими прокатами? Развал…Они гораздо лучше откатали в команде - там и получили медали. Зачем сегодня был этот фэйк? Ожидала от мужского турнира эмоций, как после ЧМ Загитовой. А получила - как после ОИ Валиевой…
1000 плюсов
Да без разницы уже. Петя, просто спасибо! Надеюсь, вы прочитаете все наши восторги и благодарности! Я не знаю, кто бы ещё справился на этих "играх"
Ответ kate_ko
Да без разницы уже. Петя, просто спасибо! Надеюсь, вы прочитаете все наши восторги и благодарности! Я не знаю, кто бы ещё справился на этих "играх"
Я бы сказала - игрищах )
Ответ kate_ko
Да без разницы уже. Петя, просто спасибо! Надеюсь, вы прочитаете все наши восторги и благодарности! Я не знаю, кто бы ещё справился на этих "играх"
Петр умница, молодец! Ведь его так подставили с музыкой, потом ещё шнурки... Ну и 13 номер пятница 13 числа в 23.13. это конечно, круто подфартило! 🙂
Так и хотелось сказать - удачи тебе, Петр, удачи! Вот была какая то уверенность, что он заслужил удачу, и все получилось.
А Илья... Он должен быть вообще ещё на несколько мест ниже.
Да заливщики льда получили бы оценку за компоненты выше чем Пётр Гуменник. Судьи не в себе
Ответ Анастасия Обрезкова
Да заливщики льда получили бы оценку за компоненты выше чем Пётр Гуменник. Судьи не в себе
не в себе они были бы, если бы отсудили не как обычно)
Судьи полностью дискредитировали себя! Это позор.
Петя, мы тобой гордимся ! Все адекватные болельщики понимают, что твое место на пьедестале !
Ответ Larsy_tan
Судьи полностью дискредитировали себя! Это позор. Петя, мы тобой гордимся ! Все адекватные болельщики понимают, что твое место на пьедестале !
На самой высшей ступени!
Ответ Larsy_tan
Судьи полностью дискредитировали себя! Это позор. Петя, мы тобой гордимся ! Все адекватные болельщики понимают, что твое место на пьедестале !
+++++
Хуже судейства я уже и не помню. Как это развидеть. 😐
это калькулятор кого надо калькулятор
Это все, что нужно знать о позорном судействе в фигурном катании в 2026 году. Этот спорт реально нужно реформировать(
Ответ Peter Varfolomeyev
Это все, что нужно знать о позорном судействе в фигурном катании в 2026 году. Этот спорт реально нужно реформировать(
Комментарий скрыт
Ответ MarinaIrina
Комментарий скрыт
Все-таки Трусовой нужно было чисто катать. Это означает: не на минусовые ГОЭ.
