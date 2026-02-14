Малинин получил оценку за компоненты на Олимпиаде выше, чем Гуменник, несмотря на сорванную программу
Малинин сорвал программу, но получил оценку за компоненты выше, чем Гуменник.
Американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу на Олимпиаде-2026, но получил оценку за компоненты больше, чем россиянин Петр Гуменник.
Гуменник исполнил в прокате пять четверных прыжков. Россиянин занял итоговое 6-е место, его оценка за две программы составила 271,21 балла. За произвольную он получил 184,49 балла, при этом за технику набрал 103,84, а за компоненты – 80,65.
Малинин дважды упал и сделал две «бабочки» в прокате. По итогам произвольной программы он стал только 15-м, получив 76,61 балла за технику и 81,72 за компоненты. По сумме двух программ американский фигурист стал 8-м с 264,49 баллами.
Победу на Играх-2026 одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
и квад Аршавина, разумеется)) и даже шесть эвребей)
Мало того, что не допустили до остальных стартов сезона, чтобы не дай бог не примелькался и не получил какую-то репутацию и рейтинг.
Мало того, что дали первый стартовый номер.
Мало того, что заставили менять короткую, убрав на корню накатанную программу.
Нет. Надо было еще засудить и не поставить Пете, что он накатал. Только так смогли убрать.
ГАДЫ! Меня разрывает просто, у Пети просто украли его медаль
За место Пети украденное - можно сколько угодно хвалить и говорить о будущих турнирах, но он ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС откатал великолепно. И здесь и сейчас должен был получить вознаграждение.
За Илью - не могу все равно не сочувствовать ему - падать с Олимпа ОЧЕНЬ больно, да еще и так. Перед всем миром на главном старте.
За все фигурное катание - ну как возможно, что Юна и Шун на подиуме с такими прокатами? Развал…Они гораздо лучше откатали в команде - там и получили медали. Зачем сегодня был этот фэйк?
Ожидала от мужского турнира эмоций, как после ЧМ Загитовой. А получила - как после ОИ Валиевой…
Так и хотелось сказать - удачи тебе, Петр, удачи! Вот была какая то уверенность, что он заслужил удачу, и все получилось.
А Илья... Он должен быть вообще ещё на несколько мест ниже.
Петя, мы тобой гордимся ! Все адекватные болельщики понимают, что твое место на пьедестале !