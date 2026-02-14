Александр Лакерник: «Гуменник катался максимально близко к топам. Свою задачу он выполнил, это было достойно»
Лакерник: Гуменник выполнил свою задачу на Олимпиаде, откатал достойно.
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 – за две программы).
«Хорошо откатал, молодец, катался на подъеме, свою задачу выполнил. Катался максимально близко к топам. На мой взгляд, подвел каскад с риттбергером, чуть застрял на выезде.
Но это было действительно достойно. Многое зависит от мнения техбригады», – сказал Лакерник.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Петра просто ограбили, бронза точно должна быть его, если не серебро
Петя умничка. Он катался на медаль, ему ее просто решили не давать.
Петя умничка. Он катался на медаль, ему ее просто решили не давать.
Но мог же лучше. Вот, что и печально...
Да он не то, что близко к топам, он их всех перекатал, но увы и ах, ободрали как липку
Вы согласны, что Миша Шайдоров более компонентен, чем Петя Гуменник? Это кринж! Судьи доигрались! Так им и надо! Олимпиада полностью дискредетирована! Браво!
Вы согласны, что Миша Шайдоров более компонентен, чем Петя Гуменник? Это кринж! Судьи доигрались! Так им и надо! Олимпиада полностью дискредетирована! Браво!
Да, Шайдорову компоненты завысили. Никогда он не получал таких.
Вы согласны, что Миша Шайдоров более компонентен, чем Петя Гуменник? Это кринж! Судьи доигрались! Так им и надо! Олимпиада полностью дискредетирована! Браво!
Такое же чувство было, судьи доигрались. Итог получился максимально странным и нелогичным. Сами себя переиграли. А у Пети карали медаль! Ничем не хуже Петя был Миши Шайдорова
Да, задвинули его конкретно. Откатал 100% минимум на бронзу, а вообще-то на серебро. Но если хотя бы не потерял этот каскад и не двойной в короткой, то и был бы с бронзой не смотря на все фокусы судий.
Да, задвинули его конкретно. Откатал 100% минимум на бронзу, а вообще-то на серебро. Но если хотя бы не потерял этот каскад и не двойной в короткой, то и был бы с бронзой не смотря на все фокусы судий.
Они бы придумали, поверьте. В этом они мастера. 11 баллов убрать - это ж надо постараться. Ему 3 баллов не хватило. И это я ещё про компы молчу. Эти арифметики настолько нагло все провернули, что противно.
Конечно, нет предела человеческой мерзости. И эти судейские морды сегодня пробили дно!!!! Карма вас настигнет, господа. Обязательно.
Какой "близко к топам"??? Петя и есть топ. У него прокат самый классный и ещё у Миши. Всё.
Петя был лучше топов Топы развалили все программы!!
Петр был волшебным сегодня!! И должен был быть вторым, как минимум! Его оценка за технику выше 114 почему-то в итоге оказалась 103 при чистом прокате с пятью четверными! Он что, пять раз упал? Судьи пробили дно!
Петр был волшебным сегодня!! И должен был быть вторым, как минимум! Его оценка за технику выше 114 почему-то в итоге оказалась 103 при чистом прокате с пятью четверными! Он что, пять раз упал? Судьи пробили дно!
100%
Лакерник, ты смотрел соревнования???
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем