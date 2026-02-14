51

Александр Лакерник: «Гуменник катался максимально близко к топам. Свою задачу он выполнил, это было достойно»

Лакерник: Гуменник выполнил свою задачу на Олимпиаде, откатал достойно.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 – за две программы). 

«Хорошо откатал, молодец, катался на подъеме, свою задачу выполнил. Катался максимально близко к топам. На мой взгляд, подвел каскад с риттбергером, чуть застрял на выезде.

Но это было действительно достойно. Многое зависит от мнения техбригады», – сказал Лакерник. 

Петр Гуменник очень крут, но...

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoПетр Гуменник
Александр Лакерник
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Петра просто ограбили, бронза точно должна быть его, если не серебро
Петя умничка. Он катался на медаль, ему ее просто решили не давать.
Ответ Manatusik
Петя умничка. Он катался на медаль, ему ее просто решили не давать.
Но мог же лучше. Вот, что и печально...
Да он не то, что близко к топам, он их всех перекатал, но увы и ах, ободрали как липку
Вы согласны, что Миша Шайдоров более компонентен, чем Петя Гуменник? Это кринж! Судьи доигрались! Так им и надо! Олимпиада полностью дискредетирована! Браво!
Ответ Иван Меняйло
Вы согласны, что Миша Шайдоров более компонентен, чем Петя Гуменник? Это кринж! Судьи доигрались! Так им и надо! Олимпиада полностью дискредетирована! Браво!
Да, Шайдорову компоненты завысили. Никогда он не получал таких.
Ответ Иван Меняйло
Вы согласны, что Миша Шайдоров более компонентен, чем Петя Гуменник? Это кринж! Судьи доигрались! Так им и надо! Олимпиада полностью дискредетирована! Браво!
Такое же чувство было, судьи доигрались. Итог получился максимально странным и нелогичным. Сами себя переиграли. А у Пети карали медаль! Ничем не хуже Петя был Миши Шайдорова
Да, задвинули его конкретно. Откатал 100% минимум на бронзу, а вообще-то на серебро. Но если хотя бы не потерял этот каскад и не двойной в короткой, то и был бы с бронзой не смотря на все фокусы судий.
Ответ alexnew
Да, задвинули его конкретно. Откатал 100% минимум на бронзу, а вообще-то на серебро. Но если хотя бы не потерял этот каскад и не двойной в короткой, то и был бы с бронзой не смотря на все фокусы судий.
Они бы придумали, поверьте. В этом они мастера. 11 баллов убрать - это ж надо постараться. Ему 3 баллов не хватило. И это я ещё про компы молчу. Эти арифметики настолько нагло все провернули, что противно.
Конечно, нет предела человеческой мерзости. И эти судейские морды сегодня пробили дно!!!! Карма вас настигнет, господа. Обязательно.
Какой "близко к топам"??? Петя и есть топ. У него прокат самый классный и ещё у Миши. Всё.
Петя был лучше топов Топы развалили все программы!!
Петр был волшебным сегодня!! И должен был быть вторым, как минимум! Его оценка за технику выше 114 почему-то в итоге оказалась 103 при чистом прокате с пятью четверными! Он что, пять раз упал? Судьи пробили дно!
Ответ Marenka07
Петр был волшебным сегодня!! И должен был быть вторым, как минимум! Его оценка за технику выше 114 почему-то в итоге оказалась 103 при чистом прокате с пятью четверными! Он что, пять раз упал? Судьи пробили дно!
100%
Лакерник, ты смотрел соревнования???
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петр Гуменник очень крут, но...
13 февраля, 23:00
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник – 6-й, Шайдоров победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Малинин – 8-й
13 февраля, 22:59
Эндрю Торгашев: «Выступление Гуменника не видел, но знаю, что он может сделать это офигенно»
13 февраля, 21:30
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
25 минут назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
56 минут назад
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем