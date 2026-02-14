Эндрю Торгашев: «Выступление Гуменника не видел, но знаю, что он может сделать это офигенно»
Американский фигурист Торгашев высоко оценил выступления Гуменника.
Американский фигурист Эндрю Торгашев высказался о прокате россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде.
«Выступление Петра не видел, но знаю, что он может это сделать офигенно», – сказал Торгашев журналистам на русском языке.
Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков и получил за прокат 184,49 балла. Сумма баллов фигуриста за две программы составила 271,21.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Он это и сделал, только порезали и вторую оценку недодали
Все, я фанатка Торгашева)
«Не читал, но одобряю»
Каждый день бегают за Торгашевым с вопросами про Гуменника. Торгашеву послать журналистку не позволяет воспитание.
