Эндрю Торгашев: «Выступление Гуменника не видел, но знаю, что он может сделать это офигенно»

Американский фигурист Эндрю Торгашев высказался о прокате россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде .

«Выступление Петра не видел, но знаю, что он может это сделать офигенно», – сказал Торгашев журналистам на русском языке.

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков и получил за прокат 184,49 балла. Сумма баллов фигуриста за две программы составила 271,21.

