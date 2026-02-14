  • Спортс
Железняков о Гуменнике на Олимпиаде: «Парень показал настоящую силу мужского характера, откатал со светом в душе. Ликует вся Россия»

Хореограф Железняков: прокат Гуменника на Олимпиаде дороже любой медали.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о прокате Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист исполнил в прокате пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 – за две программы). 

«Я в восторге, все нервы у экрана оставил. Парень показал настоящую силу мужского характера, очень чувственно и со светом в душе откатал! Ликует вся Россия! Впереди еще полторы разминки, но такой прокат при таких обстоятельствах любой медали дороже.

Все реально, соперники тоже люди, даже самые сильнейшие, и могут наошибаться. Это не значит, что я им желаю не добра, пусть Бог рассудит», – сказал Железняков.

Как олимпийцев защищают от стресса на Играх – Гуменник уже испытал

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
А Железяка-то вангой оказался
Ответ Надежда
А Железяка-то вангой оказался
да, реально)
Глаза есть у смотрящих!!!!!
Петя, как Петя... Герой без медали до конца Олимпиады
Илья будет первый однозначно и заслуженно, Пётр должен быть второй...
