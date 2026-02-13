10

Анна Погорилая: «Гуменник – огромный молодец, гордость России. Великолепный прокат, но баллы ему сильно придержали»

Погорилая о Гуменнике: великолепный прокат, но баллы сильно придержали.

Призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая считает, что российскому фигуристу Петру Гуменнику занизили баллы за произвольную программу на Олимпиаде.  

Российский фигурист исполнил в прокате пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 – за две программы). 

«Петя огромный молодец! Гордость России. Великолепный прокат, сложнейший контент. Но сильно ему баллы придержали, учитывая, что канадский спортсмен (Стивен Гоголев) с тремя четверными смог его обойти. В очередной раз убеждаюсь, что на соревнованиях от спортсмена не всё может зависеть», – сказала Погорилая. 

50 фактов про Петра Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
мужское катание
logoсборная России
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
logoАнна Погорилая
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пете просто браво👏👏👏!!! Выступил и представил нашу страну очень достойно👋!!!! Кто бы что не говорил, но судьи оценки придержали(( Петя будет в 10 лучших в мире🫶!
Ответ Евгения Брылёва
Пете просто браво👏👏👏!!! Выступил и представил нашу страну очень достойно👋!!!! Кто бы что не говорил, но судьи оценки придержали(( Петя будет в 10 лучших в мире🫶!
Не просто придержали, а бессовестно занизили.
Петя был прекрасен, зал был в восторге! Мир его видел и запомнит.
Не придержали, а забрали. Совершенно наглым образом. Подарков то и не просили
Порезали бессовестно.
Но Пётр был великолепен
Аня, спасибо за такие теплые слова!
В технике ему конечно прилично срезали, скорее всего на трикселе недокрут поставили, и возможно одно вращение 3ур, а не 4й, но без протоколов сложно сказать. А вот компоненты внаглую прижали, могли хотя бы 85-86 поставить. Но видимо испугались как бы он ненароком на пьедестал не попал (мало ли как остальные откатают), вот и решили чтоб уж наверняка.
Компоненты 80, а у Гоголева 83.
Ответ private dancer
Компоненты 80, а у Гоголева 83.
Рейтинг. Все знали что будут такие компы. Они складываются из самих компов и из рейтинга. Так было всегда. Надбавки большие за прыжки на грани докрута тоже не поставишь. Само катание медленное и тяжелое. За что больше ставить? За то что наши говорящие головы внушили, что Петя необыкновенно компонентен? Так врали. Алиев компонентен, Коляда, Ветлугин, Даниелян. Пётр в этом аспекте средний. Даже Малинина особо жалеть не стали. А тут кругом враги и засудили))
Рекомендуем