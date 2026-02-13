Анна Погорилая: «Гуменник – огромный молодец, гордость России. Великолепный прокат, но баллы ему сильно придержали»
Погорилая о Гуменнике: великолепный прокат, но баллы сильно придержали.
Призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая считает, что российскому фигуристу Петру Гуменнику занизили баллы за произвольную программу на Олимпиаде.
Российский фигурист исполнил в прокате пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 – за две программы).
«Петя огромный молодец! Гордость России. Великолепный прокат, сложнейший контент. Но сильно ему баллы придержали, учитывая, что канадский спортсмен (Стивен Гоголев) с тремя четверными смог его обойти. В очередной раз убеждаюсь, что на соревнованиях от спортсмена не всё может зависеть», – сказала Погорилая.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Но Пётр был великолепен