Хореограф Морошкин: «Гуменник – большой молодец, гениальный человек с крепким стержнем»

Хореограф Морошкин: Гуменник – гениальный человек с крепким стержнем.

Хореограф Николай Морошкин, работающий с Петром Гуменником, назвал фигуриста гениальным человеком.

Гуменник исполнил в прокате произвольной программы на Олимпиаде-2026 пять четверных прыжков. Он получил за произвольную 184,49 балла (271,21 – за две программы). 

«Очень рад за Петра и за всех нас! Большой молодец, гениальный человек с крепких стержнем», – сказал Морошкин. 

50 фактов про Петра Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
мужское катание
Николай Морошкин
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо Вам, Николай Юрьевич, за Ваш труд и такого спортсмена!
Пётр - герой Олимпиады! Программа гениальна. Оценки могли бы быть и повыше при таком-то прыжковом наборе.
Рекомендуем