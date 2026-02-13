Хореограф Морошкин: «Гуменник – большой молодец, гениальный человек с крепким стержнем»
Хореограф Морошкин: Гуменник – гениальный человек с крепким стержнем.
Хореограф Николай Морошкин, работающий с Петром Гуменником, назвал фигуриста гениальным человеком.
Гуменник исполнил в прокате произвольной программы на Олимпиаде-2026 пять четверных прыжков. Он получил за произвольную 184,49 балла (271,21 – за две программы).
«Очень рад за Петра и за всех нас! Большой молодец, гениальный человек с крепких стержнем», – сказал Морошкин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Спасибо Вам, Николай Юрьевич, за Ваш труд и такого спортсмена!
Пётр - герой Олимпиады! Программа гениальна. Оценки могли бы быть и повыше при таком-то прыжковом наборе.
Один из лучших)))
