Авербух о произвольной Гуменника на Олимпиаде: «Очень хорошее выступление, под впечатлением! Петр – умница, не дрогнул»

Авербух о выступлении Гуменника: очень хорошо, я под впечатлением.

Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился эмоциями после проката произвольной программы Петра Гуменника на Олимпиаде .

Российский фигурист исполнил в прокате пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла (271,21 – за две программы).

«Очень хорошее выступление, под впечатлением! Лучший результат, который показывал Петр за всю историю этой программы, поэтому сезонный рекорд. Умница, не дрогнул!

Мне кажется, все было на высочайшем уровне. Конечно, сейчас стало еще обиднее за короткую программу, потому что с таким прокатом он точно должен был бороться за тройку. Ну, посмотрим», – сказал Авербух.

