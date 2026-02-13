  • Спортс
  Болельщики Гуменника на Олимпиаде: «Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим. Поэтому все баннеры – в нейтральных цветах»
Болельщики Гуменника на Олимпиаде: «Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим. Поэтому все баннеры – в нейтральных цветах»

Болельщики фигуриста Петра Гуменника не хотят нарушать правила на Олимпиаде-2026, поэтому не будут проносить российскую символику на трибуны. 

Сегодня фигурист представит на Играх произвольную программу. Он выступает в Милане в нейтральном статусе. 

«Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим, мы их уважаем и соблюдаем, поэтому все наши баннеры и плакаты разрабатывались специально под Олимпийские игры: на английском языке и в нейтральных цветах.

Спокойствие спортсмена и его уверенность в своих болельщиках для нас являются основополагающими принципами. Именно поэтому в этот раз мы согласовывали все макеты плакатов с Петром и его тренером Вероникой Дайнеко», – сообщила администратор телеграм-канала Best Gumennik.

Как олимпийцев защищают от стресса на Играх – Гуменник уже испытал

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Молодцы! ПоддерживайтетПетра на трибунах, ну а мы будем желать ему удачи дистанционно 🔥
Главное, цилиндр не забыть)
Ответ Ирина Ларина
Главное, цилиндр не забыть)
цилиндры уже там. Теперь Петру удачно выступить. Осталось совсем чуть-чуть
Берешь флаги Словакии и Словении, а вместо герба прикрепляешь лицо Петра
Ответ cmorblr
Берешь флаги Словакии и Словении, а вместо герба прикрепляешь лицо Петра
Ага
Берешь французский и переворачиваешь!!!!!
Ответ vb2c2sshnk
Ага Берешь французский и переворачиваешь!!!!!
Тогда уж сербский
Правильно, зачем лишний негатив.
очень адекватная и доброжелательная группа поддержки у Петра
Ну и правильно, главное поддержка! 💫🫶
Главное есть поддержка, есть для кого катать!
а до этого же показывали трибуны с флагами...
Какой у Шуна интересный блестящий костюм.
Петяяяяяя гений!
