Болельщики Гуменника на Олимпиаде: «Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим. Поэтому все баннеры – в нейтральных цветах»
Болельщики фигуриста Петра Гуменника не хотят нарушать правила на Олимпиаде-2026, поэтому не будут проносить российскую символику на трибуны.
Сегодня фигурист представит на Играх произвольную программу. Он выступает в Милане в нейтральном статусе.
«Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим, мы их уважаем и соблюдаем, поэтому все наши баннеры и плакаты разрабатывались специально под Олимпийские игры: на английском языке и в нейтральных цветах.
Спокойствие спортсмена и его уверенность в своих болельщиках для нас являются основополагающими принципами. Именно поэтому в этот раз мы согласовывали все макеты плакатов с Петром и его тренером Вероникой Дайнеко», – сообщила администратор телеграм-канала Best Gumennik.
Как олимпийцев защищают от стресса на Играх – Гуменник уже испытал
Берешь французский и переворачиваешь!!!!!