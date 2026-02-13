Болельщики Гуменника на Олимпиаде: «Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим. Поэтому все баннеры – в нейтральных цветах»

Болельщики Гуменника на ОИ: российские флаги запрещены, мы не нарушаем правила.

Болельщики фигуриста Петра Гуменника не хотят нарушать правила на Олимпиаде-2026, поэтому не будут проносить российскую символику на трибуны.

Сегодня фигурист представит на Играх произвольную программу. Он выступает в Милане в нейтральном статусе.

«Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим, мы их уважаем и соблюдаем, поэтому все наши баннеры и плакаты разрабатывались специально под Олимпийские игры: на английском языке и в нейтральных цветах.

Спокойствие спортсмена и его уверенность в своих болельщиках для нас являются основополагающими принципами. Именно поэтому в этот раз мы согласовывали все макеты плакатов с Петром и его тренером Вероникой Дайнеко», – сообщила администратор телеграм-канала Best Gumennik.

