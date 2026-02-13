45

ISU о судействе в танцах на льду на Олимпиаде: «Полностью доверяем выставленным баллам»

В ISU заявили, что доверяют судьям в танцах на льду на Олимпиаде.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) высказались о судействе в танцах на льду на Олимпийских играх в Милане.

Победу на турнире одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. 

После окончания соревнования Чок и Бейтс заявили, что рассмотрели бы возможность обжаловать результат, если бы могли подать апелляцию. 

«Наличие диапазона оценок от разных судей в любой панели является нормальным явлением, и для смягчения этих колебаний используется ряд механизмов.

ISU полностью доверяет выставленным баллам и остается всецело приверженным принципам честной игры», – заявили в ISU.

Главная несправедливость в танцах – не победа Фурнье-Бодри и Сизерона, а попытка ее отобрать

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
с очередями надо кончать, а то некоторые веруют в свою непобедимость, а потом чересчур сильно расстраиваются
Ответ Юркин Клоп
с очередями надо кончать, а то некоторые веруют в свою непобедимость, а потом чересчур сильно расстраиваются
Авансы надо раздавать аккуратнее, а то весь цикл дают золото, несмотря на падения и сорванные поддержки, а потом сладкую конфету отнимают.
Ответ Юркин Клоп
с очередями надо кончать, а то некоторые веруют в свою непобедимость, а потом чересчур сильно расстраиваются
С грибами надо кончать в первую очередь. А то запускают в космос оценками, а потом люди недоумевают, почему они не ОЧ?
Я просто поражаюсь тому, как ЧБ, а точнее их окружение, негодуют в соц сетях. Аж ISU пришлось комментировать. Даже если бы они были из нашей страны, язык бы не повернулся говорить, что ФБС не заслужили золото. Что с ними всеми не так…
В данном случае оценки были совершенно справедливыми. Сизероны из другого, высшего мира, они над всеми, им и очереди не нужны. Гийом как человек переживающий нервничал из-за всей этой истории и всӗ равно был бесподобен. А Лоранс позволила ему быть уверенным в еӗ абсолютной поддержке. Это чувствовалось в их танце, и он стал более драматичным и глубоким.
Ответ Маргарита В Сафронова
В данном случае оценки были совершенно справедливыми. Сизероны из другого, высшего мира, они над всеми, им и очереди не нужны. Гийом как человек переживающий нервничал из-за всей этой истории и всӗ равно был бесподобен. А Лоранс позволила ему быть уверенным в еӗ абсолютной поддержке. Это чувствовалось в их танце, и он стал более драматичным и глубоким.
Комментарий скрыт
Ответ Gfdkjh
Комментарий скрыт
Ошибался Сизерончик и обе программы катал без эмоций.

А вот Лоран умница . Она заслужила свое золото прокатами обеих программ
Их там о сих пор трясёт? Ничего себе.
Ответ Marya Y
Их там о сих пор трясёт? Ничего себе.
Выигрывать ЧМ с падением для ЧБ норм,а как им показали их место, так сразу о справедливости заговорили
Ответ Оле-Лукойе
Выигрывать ЧМ с падением для ЧБ норм,а как им показали их место, так сразу о справедливости заговорили
Двойные стандарты такие двойные)
Как красиво зарвавшимся товарищам указали на их место.
Ха, слегка щелкнули Мэдди по носу. Поглядим что будет дальше
пусть Чок это прочитает и заткнется.
А хорошо бы пересмотреть.
И Пайпер второе место отдать.
Такая лапочка.
И история у неё подходящая. И чоки у неё уже отобрали одно золото, незаслуженно.
Ну наконец-то достойный ответ официален
Не как про музыку к КП у Петра , но все же
После этого воя на болотах еще больше рада победе ФБС
