ISU о судействе в танцах на льду на Олимпиаде: «Полностью доверяем выставленным баллам»

В ISU заявили, что доверяют судьям в танцах на льду на Олимпиаде.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) высказались о судействе в танцах на льду на Олимпийских играх в Милане.

Победу на турнире одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

После окончания соревнования Чок и Бейтс заявили , что рассмотрели бы возможность обжаловать результат, если бы могли подать апелляцию.

«Наличие диапазона оценок от разных судей в любой панели является нормальным явлением, и для смягчения этих колебаний используется ряд механизмов.

ISU полностью доверяет выставленным баллам и остается всецело приверженным принципам честной игры», – заявили в ISU .

Главная несправедливость в танцах – не победа Фурнье-Бодри и Сизерона, а попытка ее отобрать