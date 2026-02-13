ISU о судействе в танцах на льду на Олимпиаде: «Полностью доверяем выставленным баллам»
В Международном союзе конькобежцев (ISU) высказались о судействе в танцах на льду на Олимпийских играх в Милане.
Победу на турнире одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
После окончания соревнования Чок и Бейтс заявили, что рассмотрели бы возможность обжаловать результат, если бы могли подать апелляцию.
«Наличие диапазона оценок от разных судей в любой панели является нормальным явлением, и для смягчения этих колебаний используется ряд механизмов.
ISU полностью доверяет выставленным баллам и остается всецело приверженным принципам честной игры», – заявили в ISU.
А вот Лоран умница . Она заслужила свое золото прокатами обеих программ
И Пайпер второе место отдать.
Такая лапочка.
И история у неё подходящая. И чоки у неё уже отобрали одно золото, незаслуженно.
Не как про музыку к КП у Петра , но все же