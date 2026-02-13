Гуменник исполнил пять четверных прыжков в прогоне произвольной программы перед выступлением на Олимпиаде

Гуменник на тренировке исполнил программу с пятью четверными прыжками.

Российский фигурист Петр Гуменник провел заключительную тренировку на льду перед произвольной программой на Олимпиаде-2026.

Гуменник исполнил четверные риттбергер, лутц, флип и еще один лутц (последние два прыжка – с плохим выездом).

В прогоне произвольной программы фигурист прыгнул четверные флип, лутц, риттбергер, сальхов, четверной сальхов с двумя обозначенными акселями, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Также вне прогона Гуменник сделал тройной аксель, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверные флип и лутц.

Тренировка фигуриста продолжалась 24 минуты.

Мужчины представят произвольные программы сегодня в 21:30 по московскому времени, Гуменник выйдет на лед в 23:13. После короткой программы россиянин занимает 12-е место с 86,72 баллами.

