Гуменник исполнил пять четверных прыжков в прогоне произвольной программы перед выступлением на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник провел заключительную тренировку на льду перед произвольной программой на Олимпиаде-2026.
Гуменник исполнил четверные риттбергер, лутц, флип и еще один лутц (последние два прыжка – с плохим выездом).
В прогоне произвольной программы фигурист прыгнул четверные флип, лутц, риттбергер, сальхов, четверной сальхов с двумя обозначенными акселями, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
Также вне прогона Гуменник сделал тройной аксель, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверные флип и лутц.
Тренировка фигуриста продолжалась 24 минуты.
Мужчины представят произвольные программы сегодня в 21:30 по московскому времени, Гуменник выйдет на лед в 23:13. После короткой программы россиянин занимает 12-е место с 86,72 баллами.
Делай что должен , вся странна с тобой
Такого всеобщего объединения у фанатов ФК не было никогда ☺️
Я просто очень рада за Петю, что он выступает на ОИ😊
Пусть она будет не последней в его жизни