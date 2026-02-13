25

Гуменник исполнил пять четверных прыжков в прогоне произвольной программы перед выступлением на Олимпиаде

Гуменник на тренировке исполнил программу с пятью четверными прыжками.

Российский фигурист Петр Гуменник провел заключительную тренировку на льду перед произвольной программой на Олимпиаде-2026.

Гуменник исполнил четверные риттбергер, лутц, флип и еще один лутц (последние два прыжка – с плохим выездом). 

В прогоне произвольной программы фигурист прыгнул четверные флип, лутц, риттбергер, сальхов, четверной сальхов с двумя обозначенными акселями, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер. 

Также вне прогона Гуменник сделал тройной аксель, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверные флип и лутц.

Тренировка фигуриста продолжалась 24 минуты. 

Мужчины представят произвольные программы сегодня в 21:30 по московскому времени, Гуменник выйдет на лед в 23:13. После короткой программы россиянин занимает 12-е место с 86,72 баллами.

Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
Держись, Петя! Сегодня ощущение, что он уже там обвыкся, и чувствует себя гораздо спокойнее. Да и выходить не первым, слава богу.
Петя, главное на соревнованиях исполни свои прыжки 🙏🙏🙏🙏
Пусть мы все будем волноваться, а Петя чтоб был спокоен как танк. Недолго осталось. пусть всё получится.
Волнительно...
Петя мы все волнение берем на себя 💪
Делай что должен , вся странна с тобой
Такого всеобщего объединения у фанатов ФК не было никогда ☺️
Вечер предстоит долгий и не скучный. Всем болельщикам удачи , крепких нервов и здоровья
А давайте на Петю не будем вешать наши ожидания, Ягудин на первой олимпиаде не справился, Плющенко тоже, Нейтан Чен туда же, Илья в интервью сказал, что только к третьему прокату пришёл в себя, и да он в короткой упал, все дебютанты олимпиады не справлялись с давлением, при том что они участвовали в межнаре перед этим. Так отстаньте со своими ожиданиям от Петра, просто пожелаем ему удачи💪🙏👍Причём разное давление и ожидания болельщиков, все зависит от масштабы федерации, масштаба страны, которую спортсмены представляют. Петр-удачи❤️❤️❤️
До часа Иск у Мужчин три часа, а ноги уже начинают быть ватными
Ответ Алена Щипцова
До часа Иск у Мужчин три часа, а ноги уже начинают быть ватными
столько нервов
Не важно, какое место займет.
Я просто очень рада за Петю, что он выступает на ОИ😊
Пусть она будет не последней в его жизни
Надеюсь так же будет и в прокате удачи Петя!
