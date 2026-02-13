Ромэн Агенауэр: «Я был бы удивлен и расстроен, если бы Фурнье-Бодри и Сизерон решили остановиться. Для меня это только начало истории»

Агенауэр: для меня это только начало истории Фурнье-Бодри и Сизерона.

Ромэн Агенауэр, тренер Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона, надеется, что фигуристы продолжат карьеру после победы на Олимпиаде-2026.

«Обычно требуется около пятнадцати лет, чтобы достичь такого уровня катания, такого симбиоза, унисона, скольжения и сложности.

Иногда мы забываем, что фигуристы выступают на лезвиях шириной в несколько миллиметров и часто — на одной ноге. Именно это делает победу на Олимпиаде всего через год совместной работы исключительной. Такого никогда не случалось по одной простой причине — это считалось невозможным.

В итоге мы получили этот «Грааль» спустя 12 или 13 месяцев. Это стоит подчеркнуть: такое мы видим впервые.

Это их первый сезон, и их возраст через четыре года не является помехой. Я думаю, они могут пойти еще дальше в том, что создают и строят. Я был бы удивлен и даже немного расстроен, если бы они решили остановиться. Для меня это только начало истории», — сказал Агенауэр.