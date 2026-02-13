  • Спортс
Ромэн Агенауэр: «Я был бы удивлен и расстроен, если бы Фурнье-Бодри и Сизерон решили остановиться. Для меня это только начало истории»

Ромэн Агенауэр, тренер Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона, надеется, что фигуристы продолжат карьеру после победы на Олимпиаде-2026. 

«Обычно требуется около пятнадцати лет, чтобы достичь такого уровня катания, такого симбиоза, унисона, скольжения и сложности.

Иногда мы забываем, что фигуристы выступают на лезвиях шириной в несколько миллиметров и часто — на одной ноге. Именно это делает победу на Олимпиаде всего через год совместной работы исключительной. Такого никогда не случалось по одной простой причине — это считалось невозможным.

В итоге мы получили этот «Грааль» спустя 12 или 13 месяцев. Это стоит подчеркнуть: такое мы видим впервые.

Это их первый сезон, и их возраст через четыре года не является помехой. Я думаю, они могут пойти еще дальше в том, что создают и строят. Я был бы удивлен и даже немного расстроен, если бы они решили остановиться. Для меня это только начало истории», — сказал Агенауэр. 

Продолжение катания Сизерона с любой партнершей - не очень для фигуристов, которые планировали продвинуться в очереди за 1 место, зато подарок любителям ФК, можно теперь ждать и смотреть танцы, не пропуская их трансляции
Я тоже всерьез собираюсь 4 года наслаждаться Гийомом с Лоранс;)
Многие так считают. Это же, действительно, уникальный случай. Ну и и просто потому, что не так много хороших катальщиков, хотелось бы наблюдать за Лоранс и Гийомом дальше.
Я/МЫ Агенауэр
Агенауэр не дурак и смекнул, что Монреальской академии некому будет нести золотые яйца в следующем году сезоне. Ну в самом деле, не на Дианочку же рассчитывать 😅😅😅
Ответ Владимир Киркоров
Агенауэр не дурак и смекнул, что Монреальской академии некому будет нести золотые яйца в следующем году сезоне. Ну в самом деле, не на Дианочку же рассчитывать 😅😅😅
Сам виноват. Надо было молодые пары подтягивать, а не на Гийома все время надеяться.
Ответ Владимир Киркоров
Агенауэр не дурак и смекнул, что Монреальской академии некому будет нести золотые яйца в следующем году сезоне. Ну в самом деле, не на Дианочку же рассчитывать 😅😅😅
А должен быть дураком? Или вы его до сих пор таковым считали?
Поддерживаю! Гийом и Лоранс,вы как глоток свежего воздуха в танцах, вы и есть танцы на льду,пожалуйста продолжайте 🙏
О! я очень хочу, чтобы они продолжили! Они так молоды для танцев! Я мечтаю увидеть их новые программы!
Я пришла в танцы за Сизероном, когда он вернулся. Я только-только начала в них разбираться, и мне интересно. Но если он закончит, я уйду к своим одиночникам.
Ответ Маргарита В Сафронова
О! я очень хочу, чтобы они продолжили! Они так молоды для танцев! Я мечтаю увидеть их новые программы! Я пришла в танцы за Сизероном, когда он вернулся. Я только-только начала в них разбираться, и мне интересно. Но если он закончит, я уйду к своим одиночникам.
Жиза, тоже уйду к одиночникам с разбитым сердцем, если сейчас закончат
Ответ Нюта Ериц
Жиза, тоже уйду к одиночникам с разбитым сердцем, если сейчас закончат
так я от одиночников и не уходила, я за Сизероном пошла ещӗ и в танцы. Но, если Гийои уйдӗт, я перестану смотреть танцы
Спасибо Сизерону. Мы будем смотреть танцы еще 4 года.
Интересно, а они поедут в этом году на чемпионат мира🤔
Ответ Лутц-Ритт
Интересно, а они поедут в этом году на чемпионат мира🤔
Сказали, что да
Тоже очень надеюсь на это! Прекратить сотрудничество после одного соревновательного сезона и олимпийского золота будет теперь даже некрасиво. Столько всего ещё нужно сделать! К осени можно поставить ритм-танец получше, чем вог, продолжать искать какие-то вещи, которые они сделают первыми в мире, как чтобы уж точно никто не сказал, что такое мы уже видели. В дуэте с Габи-то Гийом просто первернули танцы, составили эпоху. С Лоранс пока всё же нет.
