Яна Рудковская: «Поспорила со всеми друзьями, что Гуменник будет в тройке на Олимпиаде. Или буду пить шампанское, или же проиграю ящик»
Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что российский фигурист Петр Гуменник станет призером Олимпиады-2026 в Милане.
«Интересный факт! Петр Гуменник попал в рейтинг лучших образов Олимпиады-2026 по версии итальянского Vogue. Сегодня болеем за Петю в произвольной программе!
Петя пока занимает 12 строчку, но я доверяю профессиональному зоркому взору Евгения Плющенко, что шансы на топ-6 у него есть. Я поставила Петю в топ-3. И очень надеюсь на его бронзу. Верю в магию чисел.
Петя выступает под номером 13, в 23:13 по московскому времени, сегодня 13 февраля. И всего от России в Милане на Олимпийских играх – 13 наших спортсменов! Магия? А вот и посмотрим! К слову, папа Пети – священник. А, как мы знаем, правильные молитвы всегда помогают.
Буду смотреть произвольную программу мужчин в Милане по Okko в 21:30. Поспорила со всеми друзьями, что Петя будет в тройке. Или буду пить шампанское, или же проиграю ящик. Ждать осталось недолго», – написала Рудковская в телеграм-канале.
Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026
