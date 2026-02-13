Яна Рудковская: «Поспорила со всеми друзьями, что Гуменник будет в тройке на Олимпиаде. Или буду пить шампанское, или же проиграю ящик»

Рудковская: ставлю на то, что Гуменник будет в топ-3 на Олимпиаде.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что российский фигурист Петр Гуменник станет призером Олимпиады-2026 в Милане.

«Интересный факт! Петр Гуменник попал в рейтинг лучших образов Олимпиады-2026 по версии итальянского Vogue. Сегодня болеем за Петю в произвольной программе!

Петя пока занимает 12 строчку, но я доверяю профессиональному зоркому взору Евгения Плющенко, что шансы на топ-6 у него есть. Я поставила Петю в топ-3. И очень надеюсь на его бронзу. Верю в магию чисел.

Петя выступает под номером 13, в 23:13 по московскому времени, сегодня 13 февраля. И всего от России в Милане на Олимпийских играх – 13 наших спортсменов! Магия? А вот и посмотрим! К слову, папа Пети – священник. А, как мы знаем, правильные молитвы всегда помогают.

Буду смотреть произвольную программу мужчин в Милане по Okko в 21:30. Поспорила со всеми друзьями, что Петя будет в тройке. Или буду пить шампанское, или же проиграю ящик. Ждать осталось недолго», – написала Рудковская в телеграм-канале.

Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026