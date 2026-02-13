  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яна Рудковская: «Поспорила со всеми друзьями, что Гуменник будет в тройке на Олимпиаде. Или буду пить шампанское, или же проиграю ящик»
Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что российский фигурист Петр Гуменник станет призером Олимпиады-2026 в Милане.

«Интересный факт! Петр Гуменник попал в рейтинг лучших образов Олимпиады-2026 по версии итальянского Vogue. Сегодня болеем за Петю в произвольной программе!

Петя пока занимает 12 строчку, но я доверяю профессиональному зоркому взору Евгения Плющенко, что шансы на топ-6 у него есть. Я поставила Петю в топ-3. И очень надеюсь на его бронзу. Верю в магию чисел.

Петя выступает под номером 13, в 23:13 по московскому времени, сегодня 13 февраля. И всего от России в Милане на Олимпийских играх – 13 наших спортсменов! Магия? А вот и посмотрим! К слову, папа Пети – священник. А, как мы знаем, правильные молитвы всегда помогают.

Буду смотреть произвольную программу мужчин в Милане по Okko в 21:30. Поспорила со всеми друзьями, что Петя будет в тройке. Или буду пить шампанское, или же проиграю ящик. Ждать осталось недолго», – написала Рудковская в телеграм-канале.

Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Рудковской
Яночка лукавит. Пить она будет вне зависимости от результата Пети 💯
Ответ Владимир Киркоров
Яночка лукавит. Пить она будет вне зависимости от результата Пети 💯
Поспорила с мужем? Пить буду вместе.
Ответ Владимир Киркоров
Яночка лукавит. Пить она будет вне зависимости от результата Пети 💯
++++++++++ С Киркоровым ?
Судя по её виду, она постоянно выигрывает в каких-то спорах
Ответ PerfectSvendsen
Судя по её виду, она постоянно выигрывает в каких-то спорах
Пусть и сегодня выиграет тогда))
"Магия? К слову, папа Пети - священник."
Я не могу 😂
Вот любят у нас совмещать магию с молитвой.
Число 13 и священник в одном преложении, она явно не понимает о чем говорит
Очень удобно. Если будет, то Ангелы скажут - я же говорила. А если нет то - я же говорил. Оракулы мамкины
Дык зоркие лисьи глазки давеча сказали, что средний прокат и шансов нема?!)))
А после выступления кума - переобулись и уже в тройке ждём-с)))
Главное "взрогнем" вместе с соперниками)))
Почему все, что говорит (и делает) эта семейка - лютый стыд и позор???
Эх, лучше бы ты не на ящик шампуся поспорила, а на свою шоу-академию, - хоть одно доброе дело в своей жизни сделала бы тогда...
Для верующего человека 13 обычное число. так что главное самому парню выступить нормально.
На пятикратного лучше поспорь, Яна
Ответ Lina T.
На пятикратного лучше поспорь, Яна
Сопьется
