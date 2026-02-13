  • Спортс
  • Гийом Сизерон: «Мы поддерживаем Соренсена, потому что верим в его невиновность. Но, само собой, мы осуждаем любые формы сексуального насилия»
Гийом Сизерон: «Мы поддерживаем Соренсена, потому что верим в его невиновность. Но, само собой, мы осуждаем любые формы сексуального насилия»

Сизерон: мы поддерживаем Соренсена, потому что верим в его невиновность.

Двукратный олимпийский олимпийский чемпион Гийом Сизерон и олимпийская чемпионка Лоранс Фурнье-Бодри заявили, что поддерживают Николая Соренсена, потому что верят в его невиновность.

Соренсен – бывший партнер Фурнье-Бодри, выступавший с ней за Канаду. В 2024 году канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport отстранила его из-за обвинений в сексуальном насилии, которое предположительно произошло в 2012 году. Соренсен обжаловал свою дисквалификацию, его апелляция была удовлетворена.

В 2025 году Фурнье-Бодри встала в пару с Сизероном, через год они победили на Олимпиаде-2026 в Милане. 

«Все, что я могу сказать, — это то, что мы поддерживаем Ника, потому что верим в его невиновность.

Но, само собой разумеется, мы осуждаем любые формы сексуального насилия. Я не могу представить, чтобы люди думали иначе. В этом нет никакого смысла.

Это не те ценности, которые мы транслируем. Допускать подобное, основываясь на путанице понятий — это даже не обидно, это абсурдно», — заявил Сизерон в интервью L’Équipe.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RMC Sport
Удивительно смелый мужик, такая редкость в наше время идти против толпы. И ведь знает какой вой начнётся
Ответ Tress_
Удивительно смелый мужик, такая редкость в наше время идти против толпы. И ведь знает какой вой начнётся
У него бонусный уровень персональной защиты)
Ответ Karlena
У него бонусный уровень персональной защиты)
Тем не менее его успешно с г-м смешали) пока бонус только в том, что на него домогательства не накинешь
Ну, тут того бокала может и не хватить теперь
Ответ KT_____
Ну, тут того бокала может и не хватить теперь
Я каждый вечер после начала ФК на этих ОИ начала выпивать по 2 бокала. Не с утра, как Пападакис запланировала себе.
А мне уже полтос. Здоровье не резиновое. Как дожить до показалок(
Одно радует, работы прибавилось, не забухаешь.
Ответ KT_____
Ну, тут того бокала может и не хватить теперь
Таки тогда я уверена, что не один был
Мне нравится, что они не идут на поводу и отстаивают свою позицию! Это очень редкий случай на западе в нынешнее время!
Ответ Polina Izyumova
Мне нравится, что они не идут на поводу и отстаивают свою позицию! Это очень редкий случай на западе в нынешнее время!
Всегда так было. Это свобода слова называется:) Понятия не имею откуда вы взяли эти "идут на поводу".
Ответ smitteni
Всегда так было. Это свобода слова называется:) Понятия не имею откуда вы взяли эти "идут на поводу".
уже много лет на западе просто царит культ мнимой жертвы и культура отмены.
Боюсь, теперь некоторая часть зарубежной публики сойдет с ума от гнева. Почитала комменты на некоторых ресурсах под новостью об их победе - глаза лоб полезли…
Ответ Мария Петрова
Боюсь, теперь некоторая часть зарубежной публики сойдет с ума от гнева. Почитала комменты на некоторых ресурсах под новостью об их победе - глаза лоб полезли…
А что там?
Ответ Мария Петрова
Боюсь, теперь некоторая часть зарубежной публики сойдет с ума от гнева. Почитала комменты на некоторых ресурсах под новостью об их победе - глаза лоб полезли…
Поехавшие есть только зарубежом? ))
Я понимаю что если такое было то это мега травматично, но 12 лет давать преступнику гулять на воле и обижать других а потом спустя 12 лет подать жалобу, без доказательств, с плохими воспоминаниями свидетелей (кто помнит рядовую вечеринку студенческих лет в деталях спустя 12 лет?), что это такое? И потом (если все правда) еще больше травмироваться так как ему ничего не смогут сделать без доказательств. А если не правда? Никто не отменял недобросовестных людей который готовы сказать что угодно за бабки. А клеймо потом навсегда. Уже не говоря что многие бывшие девушки с которыми были интимные отношение могут решить в ретроспективе что это было насильственно просто потому что разошлись с обидами. У всех есть папы, братья, друзья. И как женщина, я таких психованных девушек к сожалению знаю. Одна бывшая подруга разводится, и обвиняет в инстаграме в слезливых постах бывшего в абьюзе, хотя она сама абьюзер и манипулятор во всех своих отношениях была.
Ответ traugutt
Я понимаю что если такое было то это мега травматично, но 12 лет давать преступнику гулять на воле и обижать других а потом спустя 12 лет подать жалобу, без доказательств, с плохими воспоминаниями свидетелей (кто помнит рядовую вечеринку студенческих лет в деталях спустя 12 лет?), что это такое? И потом (если все правда) еще больше травмироваться так как ему ничего не смогут сделать без доказательств. А если не правда? Никто не отменял недобросовестных людей который готовы сказать что угодно за бабки. А клеймо потом навсегда. Уже не говоря что многие бывшие девушки с которыми были интимные отношение могут решить в ретроспективе что это было насильственно просто потому что разошлись с обидами. У всех есть папы, братья, друзья. И как женщина, я таких психованных девушек к сожалению знаю. Одна бывшая подруга разводится, и обвиняет в инстаграме в слезливых постах бывшего в абьюзе, хотя она сама абьюзер и манипулятор во всех своих отношениях была.
Комментарий скрыт
Ответ Арктический Лед
Комментарий скрыт
А почему в этом не обвиняют Чоков, у которых страшный насильник Соренсен был гостем на свадьбе?
Это что-то другое?
Я считаю, с Пападакис и её книжицей надо разбираться только в суде. И даже не комментировать никак её брехню и все провокации, которыми она кидается. Хотела резонанс? Пусть получает в суде
Ответ PerfectSvendsen
Я считаю, с Пападакис и её книжицей надо разбираться только в суде. И даже не комментировать никак её брехню и все провокации, которыми она кидается. Хотела резонанс? Пусть получает в суде
Да ей только того и надо, чтобы привлечь внимание к своей персоне.
Ответ maks44
Да ей только того и надо, чтобы привлечь внимание к своей персоне.
Привлечет внимание суда. А потом работодателей в службе занятости, когда будет искать возможность погасить долг за моральный ущерб
смело , боюсь их теперь вообще разорвут. люди перестали слышать оппонента, реагируют как собаки Павлова на одно слово и все, пошла рубка
Ответ Понита
смело , боюсь их теперь вообще разорвут. люди перестали слышать оппонента, реагируют как собаки Павлова на одно слово и все, пошла рубка
Комментарий скрыт
Ответ Wayfaring Stranger
Комментарий скрыт
Так Соренсена уже оправдали.
Верят они в его невиновность, потому что очень тяжело, почти невозможно верить в насилие близкого. Но после того, как мой близкий родственник совершил такое посягательство я не верю ни в чью невиновность, понимаю, что это может быть любой. В период острой травмы я смотрела интервью с жертвами, и это экстремально больно. Нет никаких однозначных признаков, насильники выглядят очень нормально, а часто еще и получше вписываются в общество, потому что преотличные манипуляторы.
Люди предпочитаю отгородиться, искать вину жертвы и прочее, потому что это сохраняет их покой, вот и всё. Пока не окажутся в непосредственной близости от такой ситуации. Но и то если послушать жертв часто не верят даже близкие! Матери говорят: да этого не могло быть! Я себе объясняю это страхом, потому что это вносит дикий хаос в жизни и размывает понятные ментальные конструкции.
Ответ Бунтарь без идеала
Верят они в его невиновность, потому что очень тяжело, почти невозможно верить в насилие близкого. Но после того, как мой близкий родственник совершил такое посягательство я не верю ни в чью невиновность, понимаю, что это может быть любой. В период острой травмы я смотрела интервью с жертвами, и это экстремально больно. Нет никаких однозначных признаков, насильники выглядят очень нормально, а часто еще и получше вписываются в общество, потому что преотличные манипуляторы. Люди предпочитаю отгородиться, искать вину жертвы и прочее, потому что это сохраняет их покой, вот и всё. Пока не окажутся в непосредственной близости от такой ситуации. Но и то если послушать жертв часто не верят даже близкие! Матери говорят: да этого не могло быть! Я себе объясняю это страхом, потому что это вносит дикий хаос в жизни и размывает понятные ментальные конструкции.
Обвиняя жертв, люди утешают себя, что с ними подобного не случится, ведь они ведут себя правильно.
Ответ Бунтарь без идеала
Верят они в его невиновность, потому что очень тяжело, почти невозможно верить в насилие близкого. Но после того, как мой близкий родственник совершил такое посягательство я не верю ни в чью невиновность, понимаю, что это может быть любой. В период острой травмы я смотрела интервью с жертвами, и это экстремально больно. Нет никаких однозначных признаков, насильники выглядят очень нормально, а часто еще и получше вписываются в общество, потому что преотличные манипуляторы. Люди предпочитаю отгородиться, искать вину жертвы и прочее, потому что это сохраняет их покой, вот и всё. Пока не окажутся в непосредственной близости от такой ситуации. Но и то если послушать жертв часто не верят даже близкие! Матери говорят: да этого не могло быть! Я себе объясняю это страхом, потому что это вносит дикий хаос в жизни и размывает понятные ментальные конструкции.
про презумпцию невиновности теперь в школе не рассказывают?
Предлагаю Гийому заявить, чтт его изнасиловала Пападакис, пусть доказывает, что она не верблюд
Ответ Анастасия_1116885232
Предлагаю Гийому заявить, чтт его изнасиловала Пападакис, пусть доказывает, что она не верблюд
И почему до сих пор эта мысль никому не пришла в голову? 🔥
Ответ Флер де Лис
И почему до сих пор эта мысль никому не пришла в голову? 🔥
Потому что он эмпатичный человек, а не мы с вами😆😆😆 Я, естественно, шучу)))
Причем никого уже не волнует Соренсен, никого не волнует его предполагаемая жертва, всех волнует Сизерон и Боддри и из успех. в том числе Пападакис.
Эту и её "насильники" не беспокоят, никаких попыток из наказать или призвать к ответственности, зато от зависти и желания испортить жизнь ФБС аж на клочки разрывает.
ФБС никого не трогают, катаются, но грязи в них летит, будто они Эпштейны от ФК.
«Это наглая ложь». Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге
13 февраля, 15:45
13 февраля, 15:45
