Гийом Сизерон: «Мы поддерживаем Соренсена, потому что верим в его невиновность. Но, само собой, мы осуждаем любые формы сексуального насилия»

Сизерон: мы поддерживаем Соренсена, потому что верим в его невиновность.

Двукратный олимпийский олимпийский чемпион Гийом Сизерон и олимпийская чемпионка Лоранс Фурнье-Бодри заявили, что поддерживают Николая Соренсена, потому что верят в его невиновность.

Соренсен – бывший партнер Фурнье-Бодри, выступавший с ней за Канаду. В 2024 году канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport отстранила его из-за обвинений в сексуальном насилии, которое предположительно произошло в 2012 году. Соренсен обжаловал свою дисквалификацию, его апелляция была удовлетворена .

В 2025 году Фурнье-Бодри встала в пару с Сизероном, через год они победили на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Все, что я могу сказать, — это то, что мы поддерживаем Ника, потому что верим в его невиновность.

Но, само собой разумеется, мы осуждаем любые формы сексуального насилия. Я не могу представить, чтобы люди думали иначе. В этом нет никакого смысла.

Это не те ценности, которые мы транслируем. Допускать подобное, основываясь на путанице понятий — это даже не обидно, это абсурдно», — заявил Сизерон в интервью L’Équipe.