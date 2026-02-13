  • Спортс
  • «Такие примеры работоспособности и скромности вызывают особое уважение». В спортивном клубе университета ИТМО рассказали о Гуменнике
«Такие примеры работоспособности и скромности вызывают особое уважение». В спортивном клубе университета ИТМО рассказали о Гуменнике

В университете ИТМО рассказали об участии Гуменника в жизни вуза.

В Национальном исследовательском университете ИТМО в Санкт-Петербурге рассказали, что фигурист Петр Гуменник принимает активное участие в жизни вуза. 

«Спортивный клуб ИТМО «Кронверкские Барсы» – это центр притяжения всей атлетической жизни университета от любительских тренировок до крупных соревнований. Поэтому выступление Петра на Олимпийских играх стало для нас значимым событием, которое не могли обойти стороной. Мы организовали совместный просмотр с угощениями, объединив студентов вокруг экрана.

Петр – студент четвертого курса факультета программной инженерии и компьютерной техники. Направление, которое он выбрал, считается одним из самых сложных в университете, совмещать интенсивную учебу со спортом высших достижений способен далеко не каждый. Это подтверждает данное ему СМИ амплуа математика и стратега.

Несмотря на статус олимпийца, Петр остается своим. Пока физкультура была обязательной, он, как и любой другой студент, каждый семестр приходил сдавать нормативы (несмотря на свои высокие результаты).

В университете действует клуб фигурного катания, Петр охотно участвует в его жизни: проводит мастер-классы и встречается с ребятами. ИТМО всегда поддерживает своих спортсменов, но такие примеры работоспособности и скромности вызывают особое уважение», – сообщили в спортивном клубе ИТМО.

Гуменник выступает на Олимпиаде-2026 в Милане, где занимает 12-е место после короткой программы. 13 февраля он представит на Играх произвольную программу. 

50 фактов про Петра Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
В плане разностороннего развития наш Нейтан Чен.
В плане разностороннего развития наш Нейтан Чен.
Дружба, ты?)
Можно сказать , молодой парень гордость семьи и страны . Красавец, хорошо воспитанный, умный , трудолюбивый , спортсмен олимпиец. Удачи сегодня.
Сложная специальность. Это очень достойно. Обычно наши спортсмены выбирают что-то гуманитарное или спортивный вуз. Сложный путь выбирают очень немногие (смог вспомнить только двоих - Семененко выбрал медвуз и Мария Пулина учится на биотехнолога).
Сложная специальность. Это очень достойно. Обычно наши спортсмены выбирают что-то гуманитарное или спортивный вуз. Сложный путь выбирают очень немногие (смог вспомнить только двоих - Семененко выбрал медвуз и Мария Пулина учится на биотехнолога).
Гуманитарный ( истфак , журфак , филфак ) тоже единицы заканчивали , основная масса спортивный . Козловский учился в МГИМО , Володя Морозов МГУ .
Гуманитарный ( истфак , журфак , филфак ) тоже единицы заканчивали , основная масса спортивный . Козловский учился в МГИМО , Володя Морозов МГУ .
МГУ, только факультет под названием "высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере"-платная шарага ради корочки именитого вуза.
такие полностью платные "факультеты" легко вычислить по словам "высшая школа")
Петя вызывает большое уважение своими способностями помимо спорта. Человек закончил музыкалку, человек очень достойно сдал ЕГЭ, причем сказал , что готовился пару месяцев. Потом еще что-то досдавал, потому что решил сменить направление. Поверьте, я как мать недавней выпускницы понимаю, как это непросто. Человек учится в очень серьезном вузе, на очень непростой специальности. Очень умный мальчик. Однозначный респект!
Ну что за сын маминой подруги ))) А если серьёзно, это очень похвально, совмещать спорт высоких достижений и учёбу в вузе,и при этом не просто появиться раз в год,а полноценно учиться,это круто 👏👏👏👏👏
Рекомендуем