В университете ИТМО рассказали об участии Гуменника в жизни вуза.

В Национальном исследовательском университете ИТМО в Санкт-Петербурге рассказали, что фигурист Петр Гуменник принимает активное участие в жизни вуза.

«Спортивный клуб ИТМО «Кронверкские Барсы» – это центр притяжения всей атлетической жизни университета от любительских тренировок до крупных соревнований. Поэтому выступление Петра на Олимпийских играх стало для нас значимым событием, которое не могли обойти стороной. Мы организовали совместный просмотр с угощениями, объединив студентов вокруг экрана.

Петр – студент четвертого курса факультета программной инженерии и компьютерной техники. Направление, которое он выбрал, считается одним из самых сложных в университете, совмещать интенсивную учебу со спортом высших достижений способен далеко не каждый. Это подтверждает данное ему СМИ амплуа математика и стратега.

Несмотря на статус олимпийца, Петр остается своим. Пока физкультура была обязательной, он, как и любой другой студент, каждый семестр приходил сдавать нормативы (несмотря на свои высокие результаты).

В университете действует клуб фигурного катания, Петр охотно участвует в его жизни: проводит мастер-классы и встречается с ребятами. ИТМО всегда поддерживает своих спортсменов, но такие примеры работоспособности и скромности вызывают особое уважение», – сообщили в спортивном клубе ИТМО.

Гуменник выступает на Олимпиаде-2026 в Милане, где занимает 12-е место после короткой программы. 13 февраля он представит на Играх произвольную программу.

