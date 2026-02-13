Фото
40

Щербакова и Туктамышева показали, как вместе гуляют по Милану

Щербакова и Туктамышева вместе погуляли по Милану.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева встретились в Милане, где проходит зимняя Олимпиада-2026

Фигуристки поделились фотографиями с совместной прогулки. 

Вечером 13 февраля на Олимпиаде пройдет произвольная программа мужчин, где выступит россиянин Петр Гуменник. 

Как олимпийцев защищают от стресса на Играх – Гуменник уже испытал

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Туктамышевой
logoЕлизавета Туктамышева
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoАнна Щербакова
женское катание
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красотки! Лучшие! Удачи Петру сегодня!
Ответ Sonyas
Красотки! Лучшие! Удачи Петру сегодня!
Какая куколка 😏
Такие разные и обе такие красивые! Хорошо им провести время и поддержать Петю с Аделей!
Хорошо девчата время проводят) Красотки!!
Красивые у нас девочки конечно! Лиза и Аня прекрасная во всех смыслах поддержка парням сегодня на произвольной)
Одни из самых прекрасных представительниц мирового фк :) Красотки!
Эх, сегодня будут смотреть мужскую одиночку с трибун.)
Наши красавицы на рубеже.
Красавицы, наши чемпионки, поддержите российских олимпиоников Петра и Аделии 🔥
Хорошее фото! Наши красавицы в Милане!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
11 февраля, 15:39Фото
Мария Бутырская: «Не знаю, что должно случиться, чтобы Малинин провалился и не стал золотым медалистом. Сомнений в нем нет»
11 февраля, 12:42
Алена Леонова: «Я считаю Сакамото главной фавориткой Олимпиады. Если Петросян будет делать ультра-си, то сможет побороться»
10 февраля, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
24 минуты назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
55 минут назад
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем