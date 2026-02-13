Щербакова и Туктамышева показали, как вместе гуляют по Милану
Щербакова и Туктамышева вместе погуляли по Милану.
Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева встретились в Милане, где проходит зимняя Олимпиада-2026.
Фигуристки поделились фотографиями с совместной прогулки.
Вечером 13 февраля на Олимпиаде пройдет произвольная программа мужчин, где выступит россиянин Петр Гуменник.
Как олимпийцев защищают от стресса на Играх – Гуменник уже испытал
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Туктамышевой
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красотки! Лучшие! Удачи Петру сегодня!
Красотки! Лучшие! Удачи Петру сегодня!
Какая куколка 😏
Такие разные и обе такие красивые! Хорошо им провести время и поддержать Петю с Аделей!
Хорошо девчата время проводят) Красотки!!
Красавицы! ♥️
Красивые у нас девочки конечно! Лиза и Аня прекрасная во всех смыслах поддержка парням сегодня на произвольной)
Одни из самых прекрасных представительниц мирового фк :) Красотки!
Эх, сегодня будут смотреть мужскую одиночку с трибун.)
Наши красавицы на рубеже.
Красавицы, наши чемпионки, поддержите российских олимпиоников Петра и Аделии 🔥
Хорошее фото! Наши красавицы в Милане!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем