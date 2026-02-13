  • Спортс
  • Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»

Зоя Пестова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Лагутовым, рассказала о травме перед первенством России в Саранске.

Пестова и Лагутов стали серебряными призерами. За неделю до старта Зоя получила рассечение колена на тренировке.

– Вот эта внезапная травма незадолго до соревнований вообще никак не повлияла на настрой?

Зоя: Если честно, это облегчило ситуацию. Когда есть что-то, на что ты можешь отвлечься и не думать только о программе, это работает в плюс. Все, кто здесь катается, все умеют, делают на отлично на каждой тренировке, а на старте решают голова и настрой. Сейчас я думала о том, как бы поставить ногу, это не давало другим мыслям залезть в голову – и это повлияло в хорошую сторону.

Сергей: У меня так же. Случилась резкая ситуация, это заставило переключиться, добавить больше контроля, внимательнее заходить в поддержки, чтобы не тревожить ногу Зои. Помогло отвлечься.

Зоя: Тяжело было только на прошлой неделе, когда это случилось. Были эмоциональные качели, когда лежала на операционном столе, нам сказали, что с этим нельзя кататься. Я поняла, что мы не катаемся, потом через пять минут говорят, что можно кататься. Я то в слезы, то обратно (улыбается).

Потом мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю. Когда вышла на лед и раскаталась, поняла, что все хорошо.

Сергей: Спокойно стало, когда сюда приехали, потренировались.

– Тренеры в этой ситуации скорее выступали за то, чтобы поберечься, или поддержали ваше решение кататься?

Сергей: Мне кажется, они спокойно отнеслись бы к любому исходу, они просто нас поддерживали и помогали выйти сюда. Большое спасибо им за это. Все было без паники, они очень помогли нам.

Зоя: Говорили: «Выйдем, попробуем, а там как будет, так будет». Все зависело от моего состояния, очень грамотно всю эту ситуацию разрешили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
травмы
Сергей Лагутов
чемпионат России среди юниоров
logoсборная России
Зоя Пестова
танцы на льду
Восхищают спортсмены, так рисковать своим здоровьем ради побед. Здоровья Зое!
