Александр Жулин: «Гуменник может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте?»
Жулин: Гуменник может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте?.
Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Петру Гуменнику можно рисковать в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
«Если Петр исполнит все, что написал в контенте, у него приличные шансы занять приличное место. Судя по тому, что сейчас он 12-й, место в шестерке будет хорошим результатом. Место в тройке — это была бы прямо мечта.
Тяжело будет попасть в тройку, хотя я желаю, чтобы это случилось. Надеюсь, ему будет легко кататься, потому что сейчас нет груза давления.
Петр может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте? Надо рисковать. Я ему желаю успехов», — сказал Жулин.
Фигуристы выступят с произвольными программами 13 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Верно
С таким прыжковым набором он навряд ли опустится ниже 12 места (даже в случае некоторых ошибок), а вот при успешном исполнении подняться может прилично (особенно, если ещё и соперники помогут)! Навряд ли у Пети будет ещё одна олимпиада,--когда, если не сейчас, рисковать-то?
Ладно, за своих топят, но терять судейское лицо - это непрофессионально и неуважение к себе. Настала эпоха беспредельщиков и @ыдла. Но где начало, там и конец.
Так что хватит горло надрывать. Кто следит за фк, сразу понимает, что вы набрасываете, с целями только вам ведомыми. 🤢🤢🤢
Я всё понимаю, правда, но какая медаль??
Пете с удовольствием и чисто откатать свой потрясающий контент и войти в топ-5) И это будет просто шикарнейший результат. Ни пуха ему, ни пера!