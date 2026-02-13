26

Александр Жулин: «Гуменник может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте?»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Петру Гуменнику можно рисковать в произвольной программе на Олимпиаде-2026. 

«Если Петр исполнит все, что написал в контенте, у него приличные шансы занять приличное место. Судя по тому, что сейчас он 12-й, место в шестерке будет хорошим результатом. Место в тройке — это была бы прямо мечта.

Тяжело будет попасть в тройку, хотя я желаю, чтобы это случилось. Надеюсь, ему будет легко кататься, потому что сейчас нет груза давления.

Петр может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте? Надо рисковать. Я ему желаю успехов», — сказал Жулин.

Фигуристы выступят с произвольными программами 13 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Рисковать или не рисковать может Малинин с 4А, Петя будет катать свой привычный контент, который весь год катает.
Ответ Ирина Ларина
++
Верно
Ну хотя он может рисунуть в последней секвенции, если хватит сил, не 4S-2А-2А прыгнуть, а замахнуться на 4S-3А
Правильно. Надо рисковать,--терять нечего.
С таким прыжковым набором он навряд ли опустится ниже 12 места (даже в случае некоторых ошибок), а вот при успешном исполнении подняться может прилично (особенно, если ещё и соперники помогут)! Навряд ли у Пети будет ещё одна олимпиада,--когда, если не сейчас, рисковать-то?
Ответ Алёна Вода
Правильно. Надо рисковать,--терять нечего. С таким прыжковым набором он навряд ли опустится ниже 12 места (даже в случае некоторых ошибок), а вот при успешном исполнении подняться может прилично (особенно, если ещё и соперники помогут)! Навряд ли у Пети будет ещё одна олимпиада,--когда, если не сейчас, рисковать-то?
Ответ Амброзия
Читала, как Петя сказал про место... Но надеюсь, что на самом деле он так не настроен. Иначе я точно испытаю большое разочарование в нём, как в спортсмене...
Меня поражает беспринципность судей, ставящих минусы за элементы 4 уровня. Хоть тушкой, хоть чучелком хотят протащить своих. И ещё кто-то до сих пор верит, что судьи справедливы, Запад - это свобода, и прочий бред в пользу бедных.
Ладно, за своих топят, но терять судейское лицо - это непрофессионально и неуважение к себе. Настала эпоха беспредельщиков и @ыдла. Но где начало, там и конец.
Ответ Пьяная Бестия
Меня поражает беспринципность судей, ставящих минусы за элементы 4 уровня. Хоть тушкой, хоть чучелком хотят протащить своих. И ещё кто-то до сих пор верит, что судьи справедливы, Запад - это свобода, и прочий бред в пользу бедных. Ладно, за своих топят, но терять судейское лицо - это непрофессионально и неуважение к себе. Настала эпоха беспредельщиков и @ыдла. Но где начало, там и конец.
Ответ Екатерина Прекрасная
Может быть, хватит домысливать за меня? Кто смотрел КП, прекрасно поняли о каких судьях я говорю. Кастрюлю смените.
И что я говорю про простых смертных, если даже Жулин в медаль Пети верит...

Я всё понимаю, правда, но какая медаль??

Пете с удовольствием и чисто откатать свой потрясающий контент и войти в топ-5) И это будет просто шикарнейший результат. Ни пуха ему, ни пера!
началось... всех обзвонить и опросить, погадать на кофейной гуще🤡
Ответ bezsugar
Осталось еще таро разложить и у экстрасенсов спросить
Ответ Sportsfan
Экстрасенсы уже были)
Не думаю так, это не танцы с очередью)
Что-то стали очень раздражать эти прогнозы от наших спецов.. Хочется, чтобы помолчали перед прокатом и не давали своих ценных советов.
Ну а что делать, будет рисковать, да терять нечего.
Видимо, у Александра Вячеславовича подгорает, что Петя не ставит у него свои программы, поэтому так нелицеприятно комментирует, правдоруб этакий 🤣. Пётр, к счастью, не слышит и не читает сейчас весь этот экспертный шум. Удачного выступления сегодня вечером, Пётр Гуменник! Верю в тебя, твой характер, твои силы, артистизм и в твоего тренера Веронику Анатольевну, которая прекрасно подготовила своего спортсмена к олимпийскому старту
Ответ Зулфира Мухаметшина
Терять нечего
Здоровье, к примеру. Не? 😏
