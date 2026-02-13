Александр Жулин: «Гуменник может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте?»

Жулин: Гуменник может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте?.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Петру Гуменнику можно рисковать в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

«Если Петр исполнит все, что написал в контенте, у него приличные шансы занять приличное место. Судя по тому, что сейчас он 12-й, место в шестерке будет хорошим результатом. Место в тройке — это была бы прямо мечта.

Тяжело будет попасть в тройку, хотя я желаю, чтобы это случилось. Надеюсь, ему будет легко кататься, потому что сейчас нет груза давления.

Петр может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте? Надо рисковать. Я ему желаю успехов», — сказал Жулин.

Фигуристы выступят с произвольными программами 13 февраля.