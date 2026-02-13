Роднина о победе Фурнье-Бодри и Сизерона: «Французы поразили пластикой, прочтением музыки и историей, которую они нам рассказали через технику скольжения и свои тела»

Роднина рассказала, чем Фурнье-Бодри и Сизерон поразили на Олимпиаде.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о победе французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона в танцах на льду на Играх в Милане.

Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США.

«Французы, как мне кажется, в первую очередь поразили пластикой, прочтением музыки и своей историей, которую они нам рассказали через технику скольжения и свои тела. А у американцев, на мой взгляд, идея была попроще. Можно создать что-то необыкновенное, а можно кататься под какую-то известную тему. Они тоже потрясающие фигуристы, но для меня они все же были попроще в прочтении.

Но до выставления оценок я не очень была уверена в победе Сизерона и Фурнье-Бодри. Потому что у них была маленькая зацепочка, из которой Гийом гениально выкрутился. Но то, как на это среагируют судьи, мы же никогда не знаем. Я думаю, что они честно все рассудили: одним отдали золото в командном турнире, а другим – в индивидуальных соревнованиях.

В танцах мы все-таки больше внимания уделяем технике, но где-то огромное значение еще имеет и эмоциональное восприятие. А оно появляется только тогда, когда вас не раздражают ни техника, ни костюмы, ни скольжение, ни какие-то иные вещи – когда все вышло очень красиво», – сказала Роднина.

