Петр Гуменник: «Кормят на Олимпиаде отлично: пицца, паста, булочки очень вкусные. Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится»

Гуменник рассказал, что на Олимпиаде запивает пиццу диетической колой.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о питании в олимпийской деревне в Милане-2026.

– Расскажи поподробнее, как кормят, какие еще развлечения есть? Как ты играл на пианино, мы уже видели, может быть, еще что-то?

– Кормят отлично: пицца, паста, все это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился, открыл для себя такую вещь.

– Сложно сдерживаться, ограничиваешь себя в чем-то?

– Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится. Развлечений очень много, тут есть аэрохоккей, футбол такой, где нужно руками крутить. Мы с Вовой Литвинцевым запиливались, то он меня обыграет, то я его. Пока у нас там ничья, – сказал Гуменник в интервью Okko.

Сегодня фигуристы выступят с произвольными программами, Гуменник выйдет на лед в 23.13 по московскому времени.