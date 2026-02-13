  • Спортс
  • Петр Гуменник: «Кормят на Олимпиаде отлично: пицца, паста, булочки очень вкусные. Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится»
Петр Гуменник: «Кормят на Олимпиаде отлично: пицца, паста, булочки очень вкусные. Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится»

Гуменник рассказал, что на Олимпиаде запивает пиццу диетической колой.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о питании в олимпийской деревне в Милане-2026. 

– Расскажи поподробнее, как кормят, какие еще развлечения есть? Как ты играл на пианино, мы уже видели, может быть, еще что-то?

– Кормят отлично: пицца, паста, все это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился, открыл для себя такую вещь.

– Сложно сдерживаться, ограничиваешь себя в чем-то?

– Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится. Развлечений очень много, тут есть аэрохоккей, футбол такой, где нужно руками крутить. Мы с Вовой Литвинцевым запиливались, то он меня обыграет, то я его. Пока у нас там ничья, – сказал Гуменник в интервью Okko.

Сегодня фигуристы выступят с произвольными программами, Гуменник выйдет на лед в 23.13 по московскому времени. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
"Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится", - ох уж это Петино чувство юмора)
Петя явно стебется в своем интервью, а его тут уже на молекулы и про шапмпунь и про еду разобрали)))
Ответ Ирина Ларина
Петя явно стебется в своем интервью, а его тут уже на молекулы и про шапмпунь и про еду разобрали)))
Ну про до отвала еды и диетическую колу это старый прикол, а вот про шампунь думаю он на серьёзных щах говорил.)
Вот позитивный парень с чувством юмора:)) не то что Дэвисы, одно нытье про плохие условия, курящих соседей...
Ответ Lilia Sadykova
Вот позитивный парень с чувством юмора:)) не то что Дэвисы, одно нытье про плохие условия, курящих соседей...
Комментарий скрыт
Ответ Амброзия
Комментарий скрыт
Выйди и сделай
ухахахахаха))))
Петя, ты умничка! Настоящий тролль 80 лвл для этих пишущих негодяев )))
Петя, остановись, тут твою визу месяц обсуждали, а ты теперь про пиццы и булочки)))
Как же нравятся такие лёгкие в общении позитивные люди))) называется почувствуй разницу с Глебом Смолкиным
Ответ Призрачный триксель
Как же нравятся такие лёгкие в общении позитивные люди))) называется почувствуй разницу с Глебом Смолкиным
О, да!
Ответ Призрачный триксель
Как же нравятся такие лёгкие в общении позитивные люди))) называется почувствуй разницу с Глебом Смолкиным
Причем Смолкин в своей пекинской версии был гораздо ближе к Петру именно по легкости общения. И ту же Бреннан отбрил коротко но достаточно вежливо. Теперь уже научился звездить.
Ну вот все и встало на свои места. Сначала основательно разъевшийся Треннт Мишо в парах, далее Илюша Малинин с подозрительно круглыми щечками и "поехавшей" техникой прыжков. Итальянцы устраняют конкурентов оригинальными методами 🫣💯
Ответ Владимир Киркоров
Ну вот все и встало на свои места. Сначала основательно разъевшийся Треннт Мишо в парах, далее Илюша Малинин с подозрительно круглыми щечками и "поехавшей" техникой прыжков. Итальянцы устраняют конкурентов оригинальными методами 🫣💯
В этом оружии итальянцы знаю толк
Ответ Владимир Киркоров
Ну вот все и встало на свои места. Сначала основательно разъевшийся Треннт Мишо в парах, далее Илюша Малинин с подозрительно круглыми щечками и "поехавшей" техникой прыжков. Итальянцы устраняют конкурентов оригинальными методами 🫣💯
😁
Петя - прям классный! Позитив, отличный настрой и верная стратегия) Петя, удачи!
Уверена, ты выдашь сегодня супер прокат!
Надо было мощнее потроллить, типа диетическая пицца, безглютеновая паста и сыр безлактозный =))))))) в добавок к диетической коле =)
Петр так сильно похудел за последнее время, что думаю ему можно поесть итальянской кухни )
Ответ Larsy_tan
Петр так сильно похудел за последнее время, что думаю ему можно поесть итальянской кухни )
После ПП можно и бокал вина еще.
Ответ Larsy_tan
Петр так сильно похудел за последнее время, что думаю ему можно поесть итальянской кухни )
Да, совсем тонкий стал
