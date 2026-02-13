20

Илья Авербух: «У Гуменника один из самых сложных технических контентов. Есть все шансы войти в топ-5»

Хореограф Илья Авербух считает, что российский фигурист Петр Гуменник может войти в топ-5 на Олимпиаде в Милане.

«Очень надеюсь, что у Петра сегодня все получится. И программа «Онегин», которую ему сделал, будет звучать во всей красе. У него один из самых сложных технических контентов из участников. Есть все шансы войти в топ-5 мировых фигуристов.

Главное – не думать об оценках, а выйти и сделать все то, что умеет Петр. Он нам это не раз демонстрировал. Болеем, переживаем и держим кулаки», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Какая разница какой контент, если всё решают надбавки и компоненты, которые никто не поставит.Не надо ждать чудес.Надеюсь на чистый прокат, а там будь, что будет.
Да, о местах уже нечего думать. Ждем гениальный прокат, а потом потыкаем веточкой в тех арбитров, которые в глаза долбятся.
Как хорошо и правильно написали))) плюсую
Знаете, что на данный момент больше всего хочется? Понятно, что о подиуме думать тут безполезно, но хочу чтобы по технике Петр набрал вторую сумму вслед за Малининым. Это ведь реально возможно. Да, понятно, что всяких тулупычей гоят безбожно, но это было бы хорошим щелчком по носу всем и арбитрам и другим спортсменам, которых Петя может обыграть в этом компоненте!
Зажмут ГОЕ, с чего бы им расщедриваться? Они уже показали, что судят его, как полнейшего неоунейма.
С ГОЭ за вращение 0.3 это невозможно.
Второй по сложности! Надо точнее выражаться! Один из двух самых сложных- ещё точнее!
Лучи поддержки нашему Пете! Крепких нервов и сильного духа! Пусть все получится!
За Петра! Пусть все получится.
Наших мальчиков нужно только ругать , чтобы они потом удивляли. Никаких надежд возлагать не нужно. Болеть, конечно, обязательно при этом
Пусть всё получится хорошо! 🤞🤞
Болеем за Петю, за красивое катание! Желаю сделать свой максимум❤️
Хорошо,что Петя не думает о месте.В отличии от наших чиновников и прочих добрых людей.Ему надо показать свой прекрасный прокат и получить удовольствие.Чего ему от всего сердца желаем!!!❤️❤️❤️
Ждем и надеемся !!!🙏🏻
