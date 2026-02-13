Илья Авербух: «У Гуменника один из самых сложных технических контентов. Есть все шансы войти в топ-5»

Авербух: у Гуменника один из самых сложных контентов, есть шансы войти в топ-5.

Хореограф Илья Авербух считает, что российский фигурист Петр Гуменник может войти в топ-5 на Олимпиаде в Милане.

«Очень надеюсь, что у Петра сегодня все получится. И программа «Онегин», которую ему сделал, будет звучать во всей красе. У него один из самых сложных технических контентов из участников. Есть все шансы войти в топ-5 мировых фигуристов.

Главное – не думать об оценках, а выйти и сделать все то, что умеет Петр. Он нам это не раз демонстрировал. Болеем, переживаем и держим кулаки», – сказал Авербух.