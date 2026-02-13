Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде
Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде в Милане.
Произвольная программа начнется в 21:00 по московскому времени, российский фигурист Петр Гуменник выйдет на лед в 23:13. Прямую трансляцию покажет Okko.
Сегодня Тарасова отмечает день рождения – ей исполнилось 79 лет.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Okko
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А я посмотрю. Скорее всего это последняя Олимпиада, которую она сможет прокомментировать.
Человек-легенда, плоть и кровь этого вида спорта.
Патологически не способны комментировать беспристрастно или закрывать рот во время прокатов.
Глейх отлично комментил, да.
Бетина Попова как комментатор танцев - божественна.
Пусть Петя Гуменник сделает Вам сегодня приятный подарок!
Вот этих фраз жду от нее на прокате Гуменника🙏🏻
С днем рождения Татьяну Анатольевну, многих лет жизни, здоровья и остроты, которая позволяет комментировать🌟это непросто даже без привязки к возрасту.