Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде в Милане.

Произвольная программа начнется в 21:00 по московскому времени, российский фигурист Петр Гуменник выйдет на лед в 23:13. Прямую трансляцию покажет Okko .

Сегодня Тарасова отмечает день рождения – ей исполнилось 79 лет.