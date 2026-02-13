84

Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде

Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментирует произвольную программу мужчин на Олимпиаде в Милане.

Произвольная программа начнется в 21:00 по московскому времени, российский фигурист Петр Гуменник выйдет на лед в 23:13. Прямую трансляцию покажет Okko.

Сегодня Тарасова отмечает день рождения – ей исполнилось 79 лет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Okko
84 комментария
Многие пишут, что не будут смотреть трансляцию из-за ТАТ.
А я посмотрю. Скорее всего это последняя Олимпиада, которую она сможет прокомментировать.
Человек-легенда, плоть и кровь этого вида спорта.
Ответ Tucha23pixei
Многие пишут, что не будут смотреть трансляцию из-за ТАТ. А я посмотрю. Скорее всего это последняя Олимпиада, которую она сможет прокомментировать. Человек-легенда, плоть и кровь этого вида спорта.
Комментарий скрыт
Ответ bezsugar
Комментарий скрыт
Кряхтеть она начала после 2022 года
Какую бы она ахинею сейчас не несла, она остается неким символом, пусть живет долго и будет здорова.
Ой жаль, хотелось бы послушать Глейхенгауза, он так интересно комментировал короткую
Ответ Арктический Лед
Ой жаль, хотелось бы послушать Глейхенгауза, он так интересно комментировал короткую
Журанков и Глейхенгауз - хороший был тандем. Разбор делали сразу по ходу проката и подробно - после. Тем более, что табличка на ОИ малоинформативная.
Ответ Sentyabrina20
Журанков и Глейхенгауз - хороший был тандем. Разбор делали сразу по ходу проката и подробно - после. Тем более, что табличка на ОИ малоинформативная.
Журанков и Фëдорова - люди, которых категорически нельзя подпускать к микрофону.
Патологически не способны комментировать беспристрастно или закрывать рот во время прокатов.
Глейх отлично комментил, да.
Бетина Попова как комментатор танцев - божественна.
Татьяна Анатольевна, с Днем рождения!
Пусть Петя Гуменник сделает Вам сегодня приятный подарок!
Люблю комментирование Тарасовой. С изюминкой, перчинкой, ярко, образно, эмоционально
Ответ ЦвЕта слоновой кости
Люблю комментирование Тарасовой. С изюминкой, перчинкой, ярко, образно, эмоционально
100%
С днем рождения, Татьяна Анатольевна! Пусть чистые прокаты мужчин принесут Вам праздник и радость! Особенно желаем , чтобы Петр осчастливил Вас чистым и уверенным прокатом!
Федорова + Тарасова - гремучая смесь. Интершум форева.
Ответ Elena Polkina
Федорова + Тарасова - гремучая смесь. Интершум форева.
OFF/ Выложили фото Валиевой в платье от программы I see red ( то же платье, те же перчатки , только Новая похудевшая и с новыми губами (которые ей не идут ) ) Где будет выступать ?
Сделано!!!
Вот этих фраз жду от нее на прокате Гуменника🙏🏻
Ответ 4AIKA
Сделано!!! Вот этих фраз жду от нее на прокате Гуменника🙏🏻
Пять раз
Ответ 4AIKA
Сделано!!! Вот этих фраз жду от нее на прокате Гуменника🙏🏻
Догоняйте! (с)
Это хорошая новость! (Посмотрим, скажу ли я так после комментирования 😁😁😁) Там нет наших внутренних битв штабов, поэтому должно быть все удачно)

С днем рождения Татьяну Анатольевну, многих лет жизни, здоровья и остроты, которая позволяет комментировать🌟это непросто даже без привязки к возрасту.
Поздравляю Татьяну Анатольевну и желаю крепкого здоровья
