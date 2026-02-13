Гуменник об Олимпийской деревне: «Когда ехал сюда, думал, будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен»

Гуменник: когда ехал на Олимпиаду, не взял с собой шампунь и фен.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне Милана.

– Как провел вчерашний (11 февраля – Спортс’’) выходной?

– Собирал огромный пазл Coca Cola – 20 надписей разным шрифтом. Надо было выискивать, где какой. Сколько деталей – не знаю, но он правда большой – на весь стол.

Вечером сходил прогуляться, посмотрел на олимпийский огонь, на ночной Милан. И лег спать.

– Обратный билет уже есть?

– Есть, улетаю 23 числа. Видимо, организаторы понадеялись, что я еще буду выступать на показательных. Ну или просто посмотрю на другие виды спорта. Может быть, я сам поеду в горы, покатаюсь, спокойно наслажусь олимпийской жизнью без нервов.

– Как тебе аскетичный формат проживания в олимпийской деревне?

– Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого. А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один.

– Нашел в итоге шампунь?

– Слава богу, спонсоры подарили – Head & Shoulders. Спасибо им.

– А спонсорский телефон в итоге получил?

– Пока нет. Но я и не пытался пока что. Попробую после выступления, – сказал Гуменник.

«Хочу, чтобы было солидно, уважаемо». Зачем Гуменнику волосы до плеч?