Гуменник об Олимпийской деревне: «Когда ехал сюда, думал, будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен»

Гуменник: когда ехал на Олимпиаду, не взял с собой шампунь и фен.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне Милана.

– Как провел вчерашний (11 февраля – Спортс’’) выходной?

– Собирал огромный пазл Coca Cola – 20 надписей разным шрифтом. Надо было выискивать, где какой. Сколько деталей – не знаю, но он правда большой – на весь стол.

Вечером сходил прогуляться, посмотрел на олимпийский огонь, на ночной Милан. И лег спать.

– Обратный билет уже есть?

– Есть, улетаю 23 числа. Видимо, организаторы понадеялись, что я еще буду выступать на показательных. Ну или просто посмотрю на другие виды спорта. Может быть, я сам поеду в горы, покатаюсь, спокойно наслажусь олимпийской жизнью без нервов.

– Как тебе аскетичный формат проживания в олимпийской деревне?

– Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого. А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один.

– Нашел в итоге шампунь?

– Слава богу, спонсоры подарили – Head & Shoulders. Спасибо им.

– А спонсорский телефон в итоге получил?

– Пока нет. Но я и не пытался пока что. Попробую после выступления, – сказал Гуменник.

«Хочу, чтобы было солидно, уважаемо». Зачем Гуменнику волосы до плеч?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Из интересного: канал евроспорта, который выкладывает лучшие прокаты с олимпиады, выложил топ-3 проката мальчиков, а также Гуменника и Наумова. Из всех только их пятерых. Неудивительно, что организаторы придержали Петю до 23-го. Возможно, реально хотели его на показательный в зависимости от реакции и результата. А реакции очень положительные! Как и предварительный результат)
Раз приехал на такой праздник, то глупо уезжать сразу после своих соревнований.
Кто знает, может на следующую Олимпиаду не отберется или вообще россиян пускать не будут. Жизнь одна.
Что на халяву-то не потусить?
А зачем сразу улетать?
Ну и правильно город посмотреть после олимпиады можно.
Очень нравятся все интервью Пети. Даже если внутри есть мандраж ( наверняка так), внешне он спокоен как удав. Наслаждается этим праздником, который случился в его жизни, делится подробностями, не зажат, но и без « ураааа, я на ОИ». Интеллигентный парень с достоинством и без снобизма. Успеха ему сегодня.
Вот, Петр, когда говоришь, надо еще учитывать, что о тебе скажут комментаторы)). Об Аделии не вспомнил, шампунь не взял, а Дружба, оказывается, вообще уже составил о тебе психологический портрет)). Удачи Петру в ПП, может таки и увидим в показательных)
Портрет можно составить одним словам- мажор.
А здорово будет, если его на показалки пригласят. И очень надеюсь, что костюм трансформера при Пете или хотя бы костюм Болеро.
Для Болеро костюма мало, ещё рояль нужен)
Или "Рояль" ?
в Италии есть, что посмотреть и кроме Милана. Есть дни, сесть на евростар- доехать до Рима или Венеции. Питерцу ближе второе, наверно. Венецианский карнавал до 17 февраля, пишут.
Какой евростар в Италии? До Кортины 10-11 часов езды с автобусами и пересадками. Поезда до Рима есть, в Венецию из Милана легче самолетом.
Мне кажется, лучше в горы, посмотреть вблизи на Доломиты это будут впечатления на всю жизнь. На карнавалах тоже была, ну можно глянуть, но бродить в толпах с заторами на каждом мостике и узкой улице не очень хорошо.
В шампуне могут быть запрещенные вещества, помню Шалимов от облысения средство прменял, а там допинг оказался.
Вот кстати... ни от кого нельзя ничего принимать, в т.ч. от спонсоров. Опасно
Так то и в отельный шампунь можно что то подлить
Это ж надо так по молекулам простое интервью разобрать и найти до чего прикопаться! У меня фантазии бы не хватило, читаю комменты и брови от удивления все выше! Гнобить за шампунь и пазлы, это сильно!
Спонсоры выручили, спасибо им!
И не говори. А то что бы он делал? Разве это возможно - самому шампунь купить?
Дядя Коля), а без спонсоров-совершеннолетнему дееспособному мужчине-вопрос с шампунем никак по другому не решить в 21 веке в Милане?
блин, он там без денег что ли? Почему шампунь спонсоры дарят? Причём ладно был бы какой-то супер-пупер, эко, органик и т.п., а то простой Head & Shoulders :)
Так с детства в семье воспитан. Привыкли,что всё несут .
