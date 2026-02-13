11

Гуменник о тренировках в Милане: «День накануне выступления в произвольной программе получился на все сто»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал тренировках перед произвольной программой на Олимпиаде в Милане.

– Ты откатал программы на хорошем уровне. Доволен работой?

– День накануне выступления в произвольной программе получился на все сто. Доволен тренировками, все получилось, ни одной ошибки сегодня. Даже пытался себя остановить, чтобы не сделать больше. После выходного чувствовалось много сил, но решил оставить их на завтра.

– Поэтому на второй тренировке ты показал только часть прыжков?

– Не только поэтому. На соревнованиях, на тренировках я не катаю целиком произвольную. Тем более на первой сессии днем уже проверил все прыжковые, а на второй проверял их уже выборочно – для уверенности. И проехал большую часть программы без остановки, чтобы убедиться, что функционально я тоже готов.

– Тебе хватает здесь тренировочного времени. 35-40 минут на одну сессию – это не так много?

– Действительно, у себя дома я тренируюсь больше. Поэтому мы не стали приезжать сюда к открытию или раньше. Выбрали такое время прилета, чтобы захватить побольше тренировок на главной арене.

За 1-2-3 дня до выступлений – мне больше времени и не нужно. Сейчас я раньше ушел со льда, был еще момент, когда уходил со льда раньше. А за неделю до старта мне кататься нужно было больше, поэтому я и работал в Питере, – сказал Гуменник.

У всех наверное свои любимые фигуристы на внутренних стартах, но сегодня Петя один от нашей страны , удачи ему
Ответ Evgeni spb
У всех наверное свои любимые фигуристы на внутренних стартах, но сегодня Петя один от нашей страны , удачи ему
Как хорошо и верно Вы сказали! Присоединяюсь!
У Пети свой индивидуальный выверенный график УТП накануне ответственных стартов . Пусть все получится в прокате ПП !
Держим Петя за тебя кулачки и желаем удачи!
Ответ Дядя Коля 026
Держим Петя за тебя кулачки и желаем удачи!
Для нас Петр -первый и лучший! Ангела в помощь!
Надеюсь, эта тренировка придаст ему веры в себя! Самое главное для спортсмена - не сомневаться. Мы видели, как эти сомнения в голове развалили прокат Литвинцева :( Удачи всем мальчикам сегодня. И пусть победит сильнейший!
Ответ Sportsfan
Надеюсь, эта тренировка придаст ему веры в себя! Самое главное для спортсмена - не сомневаться. Мы видели, как эти сомнения в голове развалили прокат Литвинцева :( Удачи всем мальчикам сегодня. И пусть победит сильнейший!
И пусть судьи будут профессиональны и честны!
Дай Бог, чтобы у Пети сегодня всё получилось в ПП. Он заслужил это за все свои мытарства на этих ОИ. Удачи !
Пете гладкого льда , внутреннего спокойствия и сделать все лучше , чем на тренировке ! Удачи , Петя !
Как то много Петя раздает интервью перед ПП. Надеюсь удастся так сконцентрироваться и собраться, что бы хотя бы в 6 войти
Ответ Понита
Как то много Петя раздает интервью перед ПП. Надеюсь удастся так сконцентрироваться и собраться, что бы хотя бы в 6 войти
Интересно, почему Аделия не мелет всякую чушь про шампунь и проч.
