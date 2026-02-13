Гуменник о тренировках в Милане: «День накануне выступления в произвольной программе получился на все сто»

Гуменник о тренировках в Милане: день перед произвольной получился на все сто.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал тренировках перед произвольной программой на Олимпиаде в Милане.

– Ты откатал программы на хорошем уровне. Доволен работой?

– День накануне выступления в произвольной программе получился на все сто. Доволен тренировками, все получилось, ни одной ошибки сегодня. Даже пытался себя остановить, чтобы не сделать больше. После выходного чувствовалось много сил, но решил оставить их на завтра.

– Поэтому на второй тренировке ты показал только часть прыжков?

– Не только поэтому. На соревнованиях, на тренировках я не катаю целиком произвольную. Тем более на первой сессии днем уже проверил все прыжковые, а на второй проверял их уже выборочно – для уверенности. И проехал большую часть программы без остановки, чтобы убедиться, что функционально я тоже готов.

– Тебе хватает здесь тренировочного времени. 35-40 минут на одну сессию – это не так много?

– Действительно, у себя дома я тренируюсь больше. Поэтому мы не стали приезжать сюда к открытию или раньше. Выбрали такое время прилета, чтобы захватить побольше тренировок на главной арене.

За 1-2-3 дня до выступлений – мне больше времени и не нужно. Сейчас я раньше ушел со льда, был еще момент, когда уходил со льда раньше. А за неделю до старта мне кататься нужно было больше, поэтому я и работал в Питере, – сказал Гуменник.