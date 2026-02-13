  • Спортс
  Американский журналист Вонг: «Гуменник очень музыкален, мне нравится, как он подает себя на льду. Обращал на него внимание еще в юниорах»
Американский журналист Вонг: «Гуменник очень музыкален, мне нравится, как он подает себя на льду. Обращал на него внимание еще в юниорах»

Американский журналист Джеки Вонг высказался о катании российского фигуриста Петра Гуменника.

– Вы следите за российскими соревнованиями? Наверняка это непросто, вам нужны всякие технические ухищрения.

– Да, да... Но слежу время от времени. Но и правда непросто. И технически, и очень многое проходит параллельно с Гран-при и другими международными стартами.

– Российскому фигурному катанию стоит быть более открытым миру? Есть YouTube, который можно использовать. Сейчас создается ощущение, что мы сами себя закрываем.

– Согласен. Интересно, что, например, Skate Canada в последние годы стала чаще открывать свои трансляции для всего мира. Федерация США – в меньшей степени. Вопрос телевизионных прав очень сложный. Вещатели платят большие деньги за эксклюзив, и эти права почти всегда ограничены рамками одной страны. Возьмите чемпионат Японии – огромное количество людей хотели его посмотреть и не понимали, как это сделать. Это все непросто. Но если мы хотим видеть больше фигурного катания, его действительно нужно больше показывать.

– За последние четыре года были российские фигуристы, которые вам особенно запомнились?

– Сейчас у меня будут проблемы в произношении фамилий. Влад Ди-ки-жи? Так же?

– Ну похоже.

– Вот. Тот самый четверной аксель. Сам факт, что этот инновационный элемент исполнен, – это было очень круто. Пробовали Киган Мессинг, Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен – многие шли в этом направлении, и за этим было интересно наблюдать. Я давно, еще с момента до 2022 года, очень люблю катание Дмитрия Алиева и Михаила Коляды. Когда смотришь на них, то чувствуешь, что тут выложен «полный комплект». Петр Гуменник тоже обладает определенным драматическим началом.

– У него есть этот самый «полный комплект»?

– Думаю, у него он может быть. Он очень музыкален, мне нравится, как он подает себя на льду. Всегда обращал на него внимание еще в юниорах. Интересно видеть, как за четыре года он буквально повзрослел! Я видел его фрагментарно в последние сезоны, но сейчас впервые внимательно посмотрел целиком – и поймал себя на мысли: «Ого, он уже взрослый фигурист!» – сказал Вонг.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Петя замечательный! Мне он очень нравится и как человек, и как фигурист! Всего ему самого лучшего.
Главное мы желаем Петру здоровья, сил, мастерства и успехов!
К вопросу о том, что Дикиджи никто не знает на международке. Все они там видят. Особенно, если речь идет о таких уникальных элементах, как 4 аксель .
Многим болельщикам, любителям ФК нравится музыкальность, подача образа как и вся презентация в целом у Петра. Но, к сожалению, судьи не разделяют наши симпатии и восторг по этому поводу.
"Нравится мне этот парень !" (с)
Реально у журналиста есть ощущение, что мы сами себя закрываем? Я думала, что это нас везде закрывают, а тут оказывается дело в том, что мы сами такие закрытые!
Вот его-то и надо в комментаторы! Тот случай когда американский журналист разбирается в отечественном ФК лучше заместителя Гришина!
