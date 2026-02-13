97

Американский журналист Вонг: «Думаю, российских фигуристов допустят в течение ближайших четырех лет»

Американский журналист Вонг: российских фигуристов могут вернуть в течение 4 лет.

Американский журналист Джеки Вонг предположил, когда российские фигуристы вернуться на международную арену.

– Вы жалеете об отсутствии россиян на международных стартах? Понимаю, что причины очевидны, но разве это не плохо и для российского, и для мирового фигурного катания?

– Снова возвращаюсь к теме фигуристов. Многие из этих ребят начали кататься и тренироваться задолго до бана. В детстве твои мечты просты: выйти на лед, выступить на Олимпиаде, показать, на что ты способен. Хорошо, что в России сохранили внутреннюю конкуренцию и попытались смоделировать полноценный сезон.

Последние четыре года без россиян и белорусов сильно изменили международное фигурное катание. Думаю, эта Олимпиада станет первым моментом, с которого мы увидим процесс реинтеграции, здесь два российских фигуриста. И исходя из их опыта участия станет понятно, как это все ощущается.

– Вы поставили бы на возвращение россиян в этом году?

– Я бы сказал – в течение ближайших четырех лет. В какой-то момент внутри этого периода. Не уверен, что это произойдет сразу. Очень многое зависит от обстоятельств, которые стали причиной бана. ISU занял жесткую позицию, хотя во многих других видах спорта подобной политики уже нет, – сказал Вонг.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Джеки Вонг
отстранение и возвращение России
logoсборная России
logoISU
logoОлимпиада-2026
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой добрый журналист)
"В течение ближайших четырёх лет"... Карьера загублена даже не у одного поколения фигуристов, учитывая, что уже прошло четыре года бана.

Не признаю принципов коллективной ответственности. Наказывайте политиков, когда есть за что, даже отстраняйте спортсменов, поддерживающих этих политиков (хотя это тоже спорно), но не отстраняйте всех спортсменов только по признаку гражданства.
Ответ Olga.t
Какой добрый журналист) "В течение ближайших четырёх лет"... Карьера загублена даже не у одного поколения фигуристов, учитывая, что уже прошло четыре года бана. Не признаю принципов коллективной ответственности. Наказывайте политиков, когда есть за что, даже отстраняйте спортсменов, поддерживающих этих политиков (хотя это тоже спорно), но не отстраняйте всех спортсменов только по признаку гражданства.
У меня отношение простое всех спортсменов и все страны наказывать одинаково или никого а не так как они сейчас изворачиваются пытаясь подогнать почему Россия это другое .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
У меня отношение простое всех спортсменов и все страны наказывать одинаково или никого а не так как они сейчас изворачиваются пытаясь подогнать почему Россия это другое .
Если наказать всех, то никого не останется. Россия тут просто изгой.
Гимастов уже год, как допустили, даже художниц, у которых украинская федра имеет серьезный вес. И всем подряд одобрили нейтральный статус, даже Крамаренко с третьей попытки. И во многих других видах спорта уже все выступают. Но федерация фигурного катания только охает и ахает, как нас обижают.
Ответ Дженифер
Гимастов уже год, как допустили, даже художниц, у которых украинская федра имеет серьезный вес. И всем подряд одобрили нейтральный статус, даже Крамаренко с третьей попытки. И во многих других видах спорта уже все выступают. Но федерация фигурного катания только охает и ахает, как нас обижают.
Нейтральный статус ещё хуже - тебя унижают при всех.
Ответ Ленар Ахмадуллин
Нейтральный статус ещё хуже - тебя унижают при всех.
Нормально у них там всё. Мельникова поехала на чемпионат мира после долгой паузы и выиграла его в общем зачете. А она уже совсем не юная спортменка, но ей это не помешало. Никто её не унижал, все восхитилимсь, что человек держал несколько лет форму, несмотря на отсутствие международных стартов. Хотя она и до бана была более, чем титулованная, и могла бы закончить.
А может, в течении пяти или семи, добавил Джеки)
Ответ Александр Колосов
А может, в течении пяти или семи, добавил Джеки)
В течение 10 лет должны точно.
ISU занял жесткую позицию в отношении России, потому что ISU всегда настороженно относился к спортсменам из нашей страны: и когда она называлась СССР, и сейчас, когда это Россия. Большинство чиновников ИСУ с молоком матери впитали русофобию, т.к. воспитывались в атмосфере русофобии, царящей в их странах. Прекрасно помню, как во времена СССР ISU на целый сезон отстранил не одного-двух, а всех советских судей от судейства на международных турнирах, якобы, за предвзятость. При том, что советская федерация фигурного катания предоставила доказательства предвзятости судей других стран, кого никогда не отстраняли от судейства. Но ISU проигнорировал все доводы нашей страны. И что показали результаты советских фигуристов в отсутствие своих судей? Ответ: всё то же самое, что и при наличии советских судей. Советские фигуристы выигрывали как со своими судьями, так и без них. Так что, этот бан в отношении советских судей никак не сказался на результатах советских фигуристов. Через год ISU вынужден был снять бан со всех советских судей.
Ответ chuanhua
ISU занял жесткую позицию в отношении России, потому что ISU всегда настороженно относился к спортсменам из нашей страны: и когда она называлась СССР, и сейчас, когда это Россия. Большинство чиновников ИСУ с молоком матери впитали русофобию, т.к. воспитывались в атмосфере русофобии, царящей в их странах. Прекрасно помню, как во времена СССР ISU на целый сезон отстранил не одного-двух, а всех советских судей от судейства на международных турнирах, якобы, за предвзятость. При том, что советская федерация фигурного катания предоставила доказательства предвзятости судей других стран, кого никогда не отстраняли от судейства. Но ISU проигнорировал все доводы нашей страны. И что показали результаты советских фигуристов в отсутствие своих судей? Ответ: всё то же самое, что и при наличии советских судей. Советские фигуристы выигрывали как со своими судьями, так и без них. Так что, этот бан в отношении советских судей никак не сказался на результатах советских фигуристов. Через год ISU вынужден был снять бан со всех советских судей.
Только почему при такой руссофобии пост председателя технитческого комитета ISU c 2002 г а с 2016по 2022г и пост вице председателя ISU отвечающего за фигурное катание занимал гражданин России Лакерник?
Ответ Vladimir Arutin
Только почему при такой руссофобии пост председателя технитческого комитета ISU c 2002 г а с 2016по 2022г и пост вице председателя ISU отвечающего за фигурное катание занимал гражданин России Лакерник?
...потому что нулевые и десятые годы - это был небольшой период взаимных симпатий между Западом и Россией, когда Россия, в отличие от Советского Союза, была слабой и оттого привлекательной для Запада. Когда же Россия стала усиливаться, то всё вернулось на круги своя, т.е. Россия вновь стала такой же ненавистной Западу, как и Советский Союз ранее.
Я вообще тут уже ничего не понимаю, одни федерации допускают, совершенно спокойно, а ису почему-то нет. Какая причина? Чем одни спортсмены отличаются от других, чем фигуристы им мешают, не нравятся и тд? Почему у ису вдруг жёсткая позиция, когда другие допускают, почему ещё 4 года то? Чего они ждут, почему это не быстро, в чём проблема? Просто не хотят, так и скажите. У них есть это право откуда-то? Или это самоуправство, самодурство? Что это? То, что в ису дискредитировали себя это точно. Для меня это организация ненавидящая свой спорт и своих спортсменов, которых она защищать должна.
Ответ olvl
Я вообще тут уже ничего не понимаю, одни федерации допускают, совершенно спокойно, а ису почему-то нет. Какая причина? Чем одни спортсмены отличаются от других, чем фигуристы им мешают, не нравятся и тд? Почему у ису вдруг жёсткая позиция, когда другие допускают, почему ещё 4 года то? Чего они ждут, почему это не быстро, в чём проблема? Просто не хотят, так и скажите. У них есть это право откуда-то? Или это самоуправство, самодурство? Что это? То, что в ису дискредитировали себя это точно. Для меня это организация ненавидящая свой спорт и своих спортсменов, которых она защищать должна.
ИСУ как сказали выше никогда российских спортсменов не любила. Потому с радостью нас забанила с 2022 года. Соревнования проходят, про россиян забыли.
Разбан нужен только россиянам. Надо шевелиться самим, долбитьт все инстанции, суды и прочее.
Ответ olvl
Я вообще тут уже ничего не понимаю, одни федерации допускают, совершенно спокойно, а ису почему-то нет. Какая причина? Чем одни спортсмены отличаются от других, чем фигуристы им мешают, не нравятся и тд? Почему у ису вдруг жёсткая позиция, когда другие допускают, почему ещё 4 года то? Чего они ждут, почему это не быстро, в чём проблема? Просто не хотят, так и скажите. У них есть это право откуда-то? Или это самоуправство, самодурство? Что это? То, что в ису дискредитировали себя это точно. Для меня это организация ненавидящая свой спорт и своих спортсменов, которых она защищать должна.
Да всё понятно: зачем США, Японии, Франции и так далее возвращать РФ? Чтобы опять медали отбирали? Это и есть сознательная дискриминация под удобным предлогом. ФФККР дураки, давно пора судиться с ИСУ. По-хорошему там договориться не выйдет.
Сейчас Штаты замутят где-нибудь какую-нибудь заварушку и, чтобы не отстранять американцев, допустят русских. Всем и так понятно, что почти все европейские страны снабжают своим наемниками одну недострану, по правилам отстранять надо и эти страны
Ответ Sentyabrina20
Сейчас Штаты замутят где-нибудь какую-нибудь заварушку и, чтобы не отстранять американцев, допустят русских. Всем и так понятно, что почти все европейские страны снабжают своим наемниками одну недострану, по правилам отстранять надо и эти страны
По их правилам да. Снабжение это то же участие.
Ответ Sentyabrina20
Сейчас Штаты замутят где-нибудь какую-нибудь заварушку и, чтобы не отстранять американцев, допустят русских. Всем и так понятно, что почти все европейские страны снабжают своим наемниками одну недострану, по правилам отстранять надо и эти страны
Нет. Продлят бан россиян в этом случае.
В этом плане появляется все больше и довольно адекватных руководителей международных федераций и заявлений. Глава FIS Элиаш на заседании коллегии МОК на Олимпиаде: Я призываю к более четким руководящим принципам, чтобы гарантировать, что Россия не будет несправедливо отстранена, учитывая множество конфликтов по всему миру. Мы не можем быть политической организацией-заявил Элиаш. Красиво говорить это одно, а вот реально что то делать, совсем другое, и очень хотелось бы, чтобы слова не расходились с делами
Ответ DENIS DENWER
В этом плане появляется все больше и довольно адекватных руководителей международных федераций и заявлений. Глава FIS Элиаш на заседании коллегии МОК на Олимпиаде: Я призываю к более четким руководящим принципам, чтобы гарантировать, что Россия не будет несправедливо отстранена, учитывая множество конфликтов по всему миру. Мы не можем быть политической организацией-заявил Элиаш. Красиво говорить это одно, а вот реально что то делать, совсем другое, и очень хотелось бы, чтобы слова не расходились с делами
Забанили Россию все вместе, и забыли. Это россияне должны бегать, и пытаться собрать всех, чтобы российских спортсменов разбанили. Слишком много звёзд должно сойтись, чтобы разбанили.
Что то не припомню, что бы отстранили Грузию за 08.08.2008.
Так что это - другое.
И только наш бомонд с чиновниками вопят наперебой про то, как вот уже завтра случится разбан. Откуда они это берут? Ведь по словам Сиха федра постоянно на связи с ИСУ. Но при этом о "жесткой позтции" союза им ничего не известно. Вонг знает, а наша федра - нет. Странно.
Ответ garovatat
И только наш бомонд с чиновниками вопят наперебой про то, как вот уже завтра случится разбан. Откуда они это берут? Ведь по словам Сиха федра постоянно на связи с ИСУ. Но при этом о "жесткой позтции" союза им ничего не известно. Вонг знает, а наша федра - нет. Странно.
Им как по безразлично, мне кажется
Это когда , понятие растяжимое может в этом году или через четыре года это две большие разницы )?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Это когда , понятие растяжимое может в этом году или через четыре года это две большие разницы )?
Ну, уж точно не в этом и не в следующем, если мы о полном допуске. Да, я вообще создал бы другую федерацию, мне не нравятся их реформы.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Москвина о баллах Гуменника: «Мы что, будем ставить под сомнения оценки международной судейской коллегии?»
10 февраля, 20:03
Николай Мемола: «Уверен, что Олимпийские игры – не место для политики. Как только фигурист выезжает на олимпийский лед, он просто спортсмен»
10 февраля, 09:37
Чему учит история Гуменника, которому запретили музыку в последний момент
8 февраля, 13:30
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
22 минуты назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
53 минуты назад
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем