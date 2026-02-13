Американский журналист Вонг: «Думаю, российских фигуристов допустят в течение ближайших четырех лет»

Американский журналист Вонг: российских фигуристов могут вернуть в течение 4 лет.

Американский журналист Джеки Вонг предположил, когда российские фигуристы вернуться на международную арену.

– Вы жалеете об отсутствии россиян на международных стартах? Понимаю, что причины очевидны, но разве это не плохо и для российского, и для мирового фигурного катания?

– Снова возвращаюсь к теме фигуристов. Многие из этих ребят начали кататься и тренироваться задолго до бана. В детстве твои мечты просты: выйти на лед, выступить на Олимпиаде , показать, на что ты способен. Хорошо, что в России сохранили внутреннюю конкуренцию и попытались смоделировать полноценный сезон.

Последние четыре года без россиян и белорусов сильно изменили международное фигурное катание. Думаю, эта Олимпиада станет первым моментом, с которого мы увидим процесс реинтеграции, здесь два российских фигуриста. И исходя из их опыта участия станет понятно, как это все ощущается.

– Вы поставили бы на возвращение россиян в этом году?

– Я бы сказал – в течение ближайших четырех лет. В какой-то момент внутри этого периода. Не уверен, что это произойдет сразу. Очень многое зависит от обстоятельств, которые стали причиной бана. ISU занял жесткую позицию, хотя во многих других видах спорта подобной политики уже нет, – сказал Вонг.