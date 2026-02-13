  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 13 февраля, кто из России выступает сегодня: Коростелев пробежит «разделку», Гуменник выйдет на лед с произвольной программой
3

Олимпиада-2026, 13 февраля, кто из России выступает сегодня: Коростелев пробежит «разделку», Гуменник выйдет на лед с произвольной программой

Гуменник и Коростелев выступят на Олимпиаде-2026.

13 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят двое российских спортсменов.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

13 февраля, вторник

Лыжные гонки

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

13:45

Российский участник: Савелий Коростелев.

Фигурное катание

Мужчины

Произвольная программа

21.00

Российский участник: Петр Гуменник. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoСавелий Коростелев
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoлыжные гонки
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Савелию.
Ну и Петру, разумеется.
Болеем за наших!
Почему 13а ни 12?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
22 минуты назад
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
53 минуты назад
Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу – абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»
сегодня, 21:38
Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022
сегодня, 21:25
Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман
сегодня, 20:36
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
сегодня, 18:42
Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»
сегодня, 18:31
Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
сегодня, 17:02
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
сегодня, 16:20
Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Петросян получить огромное удовольствие от Олимпиады. Откатать чисто, в свою силу, как она умеет»
вчера, 18:28
Гущина о 2-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Выступление было одним из лучших в сезоне. Я выложилась эмоционально, по технической части»
вчера, 15:29
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
вчера, 09:36
Гущина об Олимпиаде-2026: «Рада за Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. При этом за многих мальчиков обидно»
14 февраля, 16:32
Арина Кудлай: «За Гуменника были слезы счастья. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир»
14 февраля, 16:24
Матвей Ветлугин: «Победа Шайдорова – максимально неожиданная. Но он сделал все от себя зависящее и абсолютно заслужил золото»
14 февраля, 16:25
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
14 февраля, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
13 февраля, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
13 февраля, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Рекомендуем