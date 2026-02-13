Олимпиада-2026, 13 февраля, кто из России выступает сегодня: Коростелев пробежит «разделку», Гуменник выйдет на лед с произвольной программой
Гуменник и Коростелев выступят на Олимпиаде-2026.
13 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят двое российских спортсменов.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
13 февраля, вторник
Лыжные гонки
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
13:45
Российский участник: Савелий Коростелев.
Фигурное катание
Мужчины
Произвольная программа
21.00
Российский участник: Петр Гуменник.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.
