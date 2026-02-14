⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник – 6-й, Шайдоров победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Малинин – 8-й

Петр Гуменник занял 6-е место на Олимпиаде-2026.

Сегодня на Олимпиаде в Милане разыграли медали в мужском одиночном катании. Петр Гуменник занял 6-е место, победил казахстанец Михаил Шайдоров.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58

2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06

3. Шун Сато (Япония) – 274,90

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92

5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78

6. Петр Гуменник (Россия) – 271,21

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 269,27

8. Илья Малинин (США) – 264,49

9. Ника Эгадзе (Грузия) – 260,27

10. Кевин Аймоз (Франция) – 259,94

11. Эндрю Торгашев (США) – 259,06

12. Као Миура (Япония) – 246,88

13. Лукас Бричги (Швейцария) – 246,64

14. Маттео Риццо (Италия) – 243,18

15. Александр Селевко (Эстония) – 236,82

16. Цзинь Боян (Китай) – 229,08

17. Денис Васильев (Латвия) – 226,46

18. Кирилл Марсак (Украина) – 224,17

19. Максим Наумов (США) – 223,36

20. Владимир Самойлов (Польша) – 222,25

21. Донован Каррильо (Мексика) – 219,06

22. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 214,33

23. Адам Хагара (Словакия) – 202,38

Произвольная программа

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 198,64

2. Стивен Гоголев (Канада) – 186,37

3. Шун Сато (Япония) – 186,20

4. Петр Гуменник (Россия) – 184,49

5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 181,20

6. Юма Кагияма (Япония) – 176,99

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 175,16

8. Даниэль Грассль (Италия) – 170,25

9. Эндрю Торгашев (США) – 170,12

10. Као Миура (Япония) – 170,11

11. Кевин Эймоз (Франция) – 167,30

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 166,72

13. Лукас Бричги (Швейцария) – 165,77

14. Маттео Риццо (Италия) – 158,88

15. Илья Малинин (США) – 156,33

16. Александр Селевко (Эстония) – 154,80

17. Владимир Самойлов (Польша) – 144,68

18. Денис Васильев (Латвия) – 144,02

19. Донован Каррильо (Мексика) – 143,50

20. Цзинь Боян (Китай) – 142,53

21. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 141,92

22. Максим Наумов (США) – 137,71

23. Кирилл Марсак (Украина) – 137,28

24. Адам Хагара (Словакия) – 122,08