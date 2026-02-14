⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник – 6-й, Шайдоров победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Малинин – 8-й
Сегодня на Олимпиаде в Милане разыграли медали в мужском одиночном катании. Петр Гуменник занял 6-е место, победил казахстанец Михаил Шайдоров.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Мужчины
Итоговое положение
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58
2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06
3. Шун Сато (Япония) – 274,90
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92
5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78
6. Петр Гуменник (Россия) – 271,21
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 269,27
8. Илья Малинин (США) – 264,49
9. Ника Эгадзе (Грузия) – 260,27
10. Кевин Аймоз (Франция) – 259,94
11. Эндрю Торгашев (США) – 259,06
12. Као Миура (Япония) – 246,88
13. Лукас Бричги (Швейцария) – 246,64
14. Маттео Риццо (Италия) – 243,18
15. Александр Селевко (Эстония) – 236,82
16. Цзинь Боян (Китай) – 229,08
17. Денис Васильев (Латвия) – 226,46
18. Кирилл Марсак (Украина) – 224,17
19. Максим Наумов (США) – 223,36
20. Владимир Самойлов (Польша) – 222,25
21. Донован Каррильо (Мексика) – 219,06
22. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 214,33
23. Адам Хагара (Словакия) – 202,38
Произвольная программа
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 198,64
2. Стивен Гоголев (Канада) – 186,37
3. Шун Сато (Япония) – 186,20
4. Петр Гуменник (Россия) – 184,49
5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 181,20
6. Юма Кагияма (Япония) – 176,99
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 175,16
8. Даниэль Грассль (Италия) – 170,25
9. Эндрю Торгашев (США) – 170,12
10. Као Миура (Япония) – 170,11
11. Кевин Эймоз (Франция) – 167,30
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 166,72
13. Лукас Бричги (Швейцария) – 165,77
14. Маттео Риццо (Италия) – 158,88
15. Илья Малинин (США) – 156,33
16. Александр Селевко (Эстония) – 154,80
17. Владимир Самойлов (Польша) – 144,68
18. Денис Васильев (Латвия) – 144,02
19. Донован Каррильо (Мексика) – 143,50
20. Цзинь Боян (Китай) – 142,53
21. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 141,92
22. Максим Наумов (США) – 137,71
23. Кирилл Марсак (Украина) – 137,28
24. Адам Хагара (Словакия) – 122,08
Если к этому приложится еще и чистый роскошный прокат - это будет фантастика. По факту - ну что нам медаль, тем более мы столько раз видели, как теперь легко взять и забрать любую медаль обратно…. Главное - вот эти переживания, их у нас (и у Петра) уже никто не отнимет.
Ну а если прокат будет неудачный - ну что ж, это спорт, и так тоже бывает. Боль от поражения - это часть нашей любви к спорту..
Я поймала себя на мысли, что я уже и забыла, каково это - смотреть международку, где ты болеешь за своего. В этом и плюсы, и минусы есть, правда))
Петя удачно приземляет второй прыжок в программе, зрители аплодируют, начинается лиричная часть и... меня "накрывает".
Я вспоминаю о том, сколько турниров пропустило наше потрясающее поколение парней. Это ведь очень неправильно, когда ты недополучаешь эмоций и энергии от дела своей жизни. И эта участь не миновала ни Петра с Владом, ни Женю с Андреем, ни Матвея с Марком. В сущности, мне становится жалко весь мир фигурного катания - ибо несть числа тем прекрасным прокатам наших одиночников, которые могли бы украсить Чемпионаты Европы и мира. Вихрь этих мыслей уносит настолько далеко, что только "выстрел" Гуменника вновь приводит меня в чувство.
Простите меня за многословие, тем более, что заключение будет банальным.
Я хочу просто пожелать Петру удачи и очень надеюсь на то, что когда Петя докатает, мы увидим улыбку на лице Вероники Дайнеко. Она как никто заслуживает эту улыбку!
А места и баллы для меня, уж простите, в этой ситуации вторичны...
Поехать на Игры без флага и гимна, а на самих состязаниях остаться без музыки - это очень тяжело. Но в произвольной непременно придёт подмога. Что ни говори, а Александр Сергеевич - это Великий союзник…
Кореец - 2 квада, с одного упал. Техника 97
Хочу все межсезонье пересматривать его произволку с Олимпиады