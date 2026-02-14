10052

⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник – 6-й, Шайдоров победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Малинин – 8-й

Петр Гуменник занял 6-е место на Олимпиаде-2026.

Сегодня на Олимпиаде в Милане разыграли медали в мужском одиночном катании. Петр Гуменник занял 6-е место, победил казахстанец Михаил Шайдоров.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58

2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06

3. Шун Сато (Япония) – 274,90

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92

5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78

6. Петр Гуменник (Россия) – 271,21

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 269,27

8. Илья Малинин (США) – 264,49

9. Ника Эгадзе (Грузия) – 260,27

10. Кевин Аймоз (Франция) – 259,94

11. Эндрю Торгашев (США) – 259,06

12. Као Миура (Япония) – 246,88

13. Лукас Бричги (Швейцария) – 246,64

14. Маттео Риццо (Италия) – 243,18

15. Александр Селевко (Эстония) – 236,82

16. Цзинь Боян (Китай) – 229,08

17. Денис Васильев (Латвия) – 226,46

18. Кирилл Марсак (Украина) – 224,17

19. Максим Наумов (США) – 223,36

20. Владимир Самойлов (Польша) – 222,25

21. Донован Каррильо (Мексика) – 219,06

22. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 214,33

23. Адам Хагара (Словакия) – 202,38

Произвольная программа

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 198,64

2. Стивен Гоголев (Канада) – 186,37

3. Шун Сато (Япония) – 186,20

4. Петр Гуменник (Россия) – 184,49

5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 181,20

6. Юма Кагияма (Япония) – 176,99

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 175,16

8. Даниэль Грассль (Италия) – 170,25

9. Эндрю Торгашев (США) – 170,12

10. Као Миура (Япония) – 170,11

11. Кевин Эймоз (Франция) – 167,30

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 166,72 

13. Лукас Бричги (Швейцария) – 165,77

14. Маттео Риццо (Италия) – 158,88

15. Илья Малинин (США) – 156,33

16. Александр Селевко (Эстония) – 154,80

17. Владимир Самойлов (Польша) – 144,68

18. Денис Васильев (Латвия) – 144,02

19. Донован Каррильо (Мексика) – 143,50

20. Цзинь Боян (Китай) – 142,53

21. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 141,92

22. Максим Наумов (США) – 137,71

23. Кирилл Марсак (Украина) – 137,28

24. Адам Хагара (Словакия) – 122,08

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
10052 комментария
Друзья, давайте просто будем радоваться тому самому давно забытому чувству переживания за своего спортсмена на мировом старте! Когда ты вовлечен от и до, когда каждый прокат соперника отражается на месте твоего спортсмена, когда в конце концов всем форумом в едином порыве на 6 тысяч комментариев мы переживаем сообща…

Если к этому приложится еще и чистый роскошный прокат - это будет фантастика. По факту - ну что нам медаль, тем более мы столько раз видели, как теперь легко взять и забрать любую медаль обратно…. Главное - вот эти переживания, их у нас (и у Петра) уже никто не отнимет.

Ну а если прокат будет неудачный - ну что ж, это спорт, и так тоже бывает. Боль от поражения - это часть нашей любви к спорту..
Ответ Kontiolahti
Друзья, давайте просто будем радоваться тому самому давно забытому чувству переживания за своего спортсмена на мировом старте! Когда ты вовлечен от и до, когда каждый прокат соперника отражается на месте твоего спортсмена, когда в конце концов всем форумом в едином порыве на 6 тысяч комментариев мы переживаем сообща… Если к этому приложится еще и чистый роскошный прокат - это будет фантастика. По факту - ну что нам медаль, тем более мы столько раз видели, как теперь легко взять и забрать любую медаль обратно…. Главное - вот эти переживания, их у нас (и у Петра) уже никто не отнимет. Ну а если прокат будет неудачный - ну что ж, это спорт, и так тоже бывает. Боль от поражения - это часть нашей любви к спорту..
Спасибо! Как точно сказано.
Ответ Kontiolahti
Друзья, давайте просто будем радоваться тому самому давно забытому чувству переживания за своего спортсмена на мировом старте! Когда ты вовлечен от и до, когда каждый прокат соперника отражается на месте твоего спортсмена, когда в конце концов всем форумом в едином порыве на 6 тысяч комментариев мы переживаем сообща… Если к этому приложится еще и чистый роскошный прокат - это будет фантастика. По факту - ну что нам медаль, тем более мы столько раз видели, как теперь легко взять и забрать любую медаль обратно…. Главное - вот эти переживания, их у нас (и у Петра) уже никто не отнимет. Ну а если прокат будет неудачный - ну что ж, это спорт, и так тоже бывает. Боль от поражения - это часть нашей любви к спорту..
Действительно прекрасные слова.

Я поймала себя на мысли, что я уже и забыла, каково это - смотреть международку, где ты болеешь за своего. В этом и плюсы, и минусы есть, правда))
Потрясающий "Онегин" Петра из раза в раз пробуждает во мне очень сложную эмоцию. Я бы назвал её "светлой тоской". Не грустью, а именно тоской - той самой, которую даже великий мастер слова Набоков не сумел перевести на английский язык...
Петя удачно приземляет второй прыжок в программе, зрители аплодируют, начинается лиричная часть и... меня "накрывает".

Я вспоминаю о том, сколько турниров пропустило наше потрясающее поколение парней. Это ведь очень неправильно, когда ты недополучаешь эмоций и энергии от дела своей жизни. И эта участь не миновала ни Петра с Владом, ни Женю с Андреем, ни Матвея с Марком. В сущности, мне становится жалко весь мир фигурного катания - ибо несть числа тем прекрасным прокатам наших одиночников, которые могли бы украсить Чемпионаты Европы и мира. Вихрь этих мыслей уносит настолько далеко, что только "выстрел" Гуменника вновь приводит меня в чувство.

Простите меня за многословие, тем более, что заключение будет банальным.
Я хочу просто пожелать Петру удачи и очень надеюсь на то, что когда Петя докатает, мы увидим улыбку на лице Вероники Дайнеко. Она как никто заслуживает эту улыбку!
А места и баллы для меня, уж простите, в этой ситуации вторичны...
Поехать на Игры без флага и гимна, а на самих состязаниях остаться без музыки - это очень тяжело. Но в произвольной непременно придёт подмога. Что ни говори, а Александр Сергеевич - это Великий союзник…
Ответ Воронин
Потрясающий "Онегин" Петра из раза в раз пробуждает во мне очень сложную эмоцию. Я бы назвал её "светлой тоской". Не грустью, а именно тоской - той самой, которую даже великий мастер слова Набоков не сумел перевести на английский язык... Петя удачно приземляет второй прыжок в программе, зрители аплодируют, начинается лиричная часть и... меня "накрывает". Я вспоминаю о том, сколько турниров пропустило наше потрясающее поколение парней. Это ведь очень неправильно, когда ты недополучаешь эмоций и энергии от дела своей жизни. И эта участь не миновала ни Петра с Владом, ни Женю с Андреем, ни Матвея с Марком. В сущности, мне становится жалко весь мир фигурного катания - ибо несть числа тем прекрасным прокатам наших одиночников, которые могли бы украсить Чемпионаты Европы и мира. Вихрь этих мыслей уносит настолько далеко, что только "выстрел" Гуменника вновь приводит меня в чувство. Простите меня за многословие, тем более, что заключение будет банальным. Я хочу просто пожелать Петру удачи и очень надеюсь на то, что когда Петя докатает, мы увидим улыбку на лице Вероники Дайнеко. Она как никто заслуживает эту улыбку! А места и баллы для меня, уж простите, в этой ситуации вторичны... Поехать на Игры без флага и гимна, а на самих состязаниях остаться без музыки - это очень тяжело. Но в произвольной непременно придёт подмога. Что ни говори, а Александр Сергеевич - это Великий союзник…
Вы тут слезы до проката нам не вызывайте своей трогательной речью, мы и так нервничаем почти все)) а если серьёзно, +1000
Ответ Воронин
Потрясающий "Онегин" Петра из раза в раз пробуждает во мне очень сложную эмоцию. Я бы назвал её "светлой тоской". Не грустью, а именно тоской - той самой, которую даже великий мастер слова Набоков не сумел перевести на английский язык... Петя удачно приземляет второй прыжок в программе, зрители аплодируют, начинается лиричная часть и... меня "накрывает". Я вспоминаю о том, сколько турниров пропустило наше потрясающее поколение парней. Это ведь очень неправильно, когда ты недополучаешь эмоций и энергии от дела своей жизни. И эта участь не миновала ни Петра с Владом, ни Женю с Андреем, ни Матвея с Марком. В сущности, мне становится жалко весь мир фигурного катания - ибо несть числа тем прекрасным прокатам наших одиночников, которые могли бы украсить Чемпионаты Европы и мира. Вихрь этих мыслей уносит настолько далеко, что только "выстрел" Гуменника вновь приводит меня в чувство. Простите меня за многословие, тем более, что заключение будет банальным. Я хочу просто пожелать Петру удачи и очень надеюсь на то, что когда Петя докатает, мы увидим улыбку на лице Вероники Дайнеко. Она как никто заслуживает эту улыбку! А места и баллы для меня, уж простите, в этой ситуации вторичны... Поехать на Игры без флага и гимна, а на самих состязаниях остаться без музыки - это очень тяжело. Но в произвольной непременно придёт подмога. Что ни говори, а Александр Сергеевич - это Великий союзник…
Жизнь несправедлива. И я говорю не только о спортсменах.
Я сейчас на трибуне! Не думала, что нас много! Зал скандировал -молодец! Горжусь!
Ответ Svetlana1
Я сейчас на трибуне! Не думала, что нас много! Зал скандировал -молодец! Горжусь!
Круто!
Ответ Svetlana1
Я сейчас на трибуне! Не думала, что нас много! Зал скандировал -молодец! Горжусь!
Какие вы молодцы, спасибо ❤️
Испанские комметаторы в шоке сколько порезали Пете и в восторге от проката
Не думала что с чистым прокатом Петю так рано засунут под кого-то. В отличиии от Пети у Гоголева тех оценка не снизилась, а кажется вообще повысилась только. Позор судьям
Ответ Алена Щипцова
Не думала что с чистым прокатом Петю так рано засунут под кого-то. В отличиии от Пети у Гоголева тех оценка не снизилась, а кажется вообще повысилась только. Позор судьям
Петя в недокрутах весь
Ответ Юркин Клоп
Петя в недокрутах весь
Да не было там таких недокрутов при равновесном судействе и близко в таком количестве.
Петя - 5 квадов. Техника 103
Кореец - 2 квада, с одного упал. Техника 97
Ответ Defender64
Петя - 5 квадов. Техника 103 Кореец - 2 квада, с одного упал. Техника 97
Все, что нужно знать о судействе (((
Ответ Defender64
Петя - 5 квадов. Техника 103 Кореец - 2 квада, с одного упал. Техника 97
да все понятно, что уж тут непонятного)
Старшие квады видимо имеют цену только если их Малинин прыгает.
Ответ Cento per cento
Старшие квады видимо имеют цену только если их Малинин прыгает.
Сегодня он и со старшими сделанными квадами оказался 15м. Тонешь - мы тебя раздавим. Вот такие "судьи".
Я понимаю, что Пётр без рейтинга и не котируется у судей, но так откровенно срезать баллы при такой реакции зрителей - это уже слишком. Первое что приходит в голову - Алексей Немов в Афинах-2004...
Ответ Серега Жучков
Я понимаю, что Пётр без рейтинга и не котируется у судей, но так откровенно срезать баллы при такой реакции зрителей - это уже слишком. Первое что приходит в голову - Алексей Немов в Афинах-2004...
Ну судьи и не должны зависеть от реакции зрителя) А то они так насудят)))
Ответ Серега Жучков
Я понимаю, что Пётр без рейтинга и не котируется у судей, но так откровенно срезать баллы при такой реакции зрителей - это уже слишком. Первое что приходит в голову - Алексей Немов в Афинах-2004...
Стиву компоненты поставили на три балла выше Пети? Вот что значит первый номер сильной федерации... Хоть и молодец Стёпа, но судей на мыло!
Как вообще можно смотреть этот вид спорта?! Ну как у них рука поднимается ставить такие оценки прокату с 5 квадами?! Ну какая программа, актерская игра, вращения, дорожки…компоненты просто кот наплакал. Петя, просто знай, ты был лучшим во всех этих трех разминках! Ты заслуживаешь гораздо большего!
Ответ rqbn4gztwf
Как вообще можно смотреть этот вид спорта?! Ну как у них рука поднимается ставить такие оценки прокату с 5 квадами?! Ну какая программа, актерская игра, вращения, дорожки…компоненты просто кот наплакал. Петя, просто знай, ты был лучшим во всех этих трех разминках! Ты заслуживаешь гораздо большего!
+++++++++
Ответ rqbn4gztwf
Как вообще можно смотреть этот вид спорта?! Ну как у них рука поднимается ставить такие оценки прокату с 5 квадами?! Ну какая программа, актерская игра, вращения, дорожки…компоненты просто кот наплакал. Петя, просто знай, ты был лучшим во всех этих трех разминках! Ты заслуживаешь гораздо большего!
Можно смотреть вдохновенные прокаты, а не бредовые оценки.
Плевать уже на результат. Хочется просто увидеть прекрасную чистую программу от Пети, чтобы пересматривать её потом миллион раз)
Ответ a ruby
Плевать уже на результат. Хочется просто увидеть прекрасную чистую программу от Пети, чтобы пересматривать её потом миллион раз)
Дааа, я с финала Гран-при его Онегина раз двести наверно посмотрела!
Хочу все межсезонье пересматривать его произволку с Олимпиады
