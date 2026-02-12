Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами
Французский фигурист Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами.
Сегодня он одержал победу на Олимпиаде-2026 в Милане с Лоранс Фурнье-Бодри – они проводят первый совместный сезон.
На Играх-2022 в Пекине Сизерон победил в дуэте с Габриэлой Пападакис.
Танцы на льду входят в программу Олимпийских игр с 1976 года.
«Я в недоумении – когда наш медовый месяц кончится?» Женщина, подарившая Сизерону второе золото
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
1) Пуарье и Гилес наконец-то выступили лучше всех и этого НЕ могли НЕ заметить даже самые предвзятые судьи! И больше всех кто заслужил Медаль - они её наконец-то официально получили!
2) Наконец-то самую грибовую и выпендрёжную пару этого тысячелетия достойно отправили на заслуженное 7е место👏👏👏 за всю их грязь, отсутствие линий и вообще отсутствия как такового фигурного катания у Фировой с Гибсоном в их программах прыгалках и скачков👈🏾
3) Наконец-то все призёры - достойнейшие пары, которые выступили на сверхуровне и это было красиво! 😍
Аминь!
+++