Сизерон первым в истории танцев на льду победил на ОИ с разными партнершами.

Французский фигурист Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами.

Сегодня он одержал победу на Олимпиаде-2026 в Милане с Лоранс Фурнье-Бодри – они проводят первый совместный сезон.

На Играх-2022 в Пекине Сизерон победил в дуэте с Габриэлой Пападакис .

Танцы на льду входят в программу Олимпийских игр с 1976 года.

«Я в недоумении – когда наш медовый месяц кончится?» Женщина, подарившая Сизерону второе золото