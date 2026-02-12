259

Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами

Сизерон первым в истории танцев на льду победил на ОИ с разными партнершами.

Французский фигурист Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами.

Сегодня он одержал победу на Олимпиаде-2026 в Милане с Лоранс Фурнье-Бодри – они проводят первый совместный сезон.

На Играх-2022 в Пекине Сизерон победил в дуэте с Габриэлой Пападакис.

Танцы на льду входят в программу Олимпийских игр с 1976 года.

«Я в недоумении – когда наш медовый месяц кончится?» Женщина, подарившая Сизерону второе золото

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
вот это полный пападакис!
Ответ lightrip
вот это полный пападакис!
Браво за каламбур 🤣
Ответ lightrip
вот это полный пападакис!
Ждём.... пошёл обратный отсчет. 😄
Как же Гийому и Лоранс повезло друг друга найти! Неземной красоты катание.
Ответ lynlyn
Как же Гийому и Лоранс повезло друг друга найти! Неземной красоты катание.
Я очень надеюсь что они останутся. Я хочу посмотреть на них в танго, например
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Я очень надеюсь что они останутся. Я хочу посмотреть на них в танго, например
Они уже объявили что останутся до домашних игр. Под них и создавался дуэт так то. Никто не рассчитывал в Милан на коне въехать сходу, но раз уж вышло
И в этом огромная заслуга Лоренс. То что великий он - бесспорно, но что совершила эта невероятная женщина, восхищает еще больше
Ответ smoky eyes
И в этом огромная заслуга Лоренс. То что великий он - бесспорно, но что совершила эта невероятная женщина, восхищает еще больше
вот! мы с вами в дуэте сегодня поем дифирамбы Лоранс 🤝😇
Ответ kate_ko
вот! мы с вами в дуэте сегодня поем дифирамбы Лоранс 🤝😇
И в унисон поют сердца 😊 Такое счастье, что даже спать расхотелось))
Гийом конечно гений, но теперь я поняла тех, кто писал, что он по-новому раскрылся с Лоранс. каюсь, у меня была предвзятость, но сегодня я потрясена этой прекрасной молодой женщиной, ее трудолюбием, смелостью и стойкостью и тем, как они катались - хотелось не дышать, чтобы не разрушить это волшебство
Ответ kate_ko
Гийом конечно гений, но теперь я поняла тех, кто писал, что он по-новому раскрылся с Лоранс. каюсь, у меня была предвзятость, но сегодня я потрясена этой прекрасной молодой женщиной, ее трудолюбием, смелостью и стойкостью и тем, как они катались - хотелось не дышать, чтобы не разрушить это волшебство
Думаю, сегодня многие поставили свои рекорды по задержке дыхания на этом потрясающем выступлении )
Ответ smoky eyes
Думаю, сегодня многие поставили свои рекорды по задержке дыхания на этом потрясающем выступлении )
я уж точно увеличила жизненный объем своих легких))) неожиданная польза от просмотра танцев! помимо эстетического удовольствия
И наверное первый кто выиграл ОИ сразу же в первом сезоне с новой партнершей
Поздравляю его. Гениальный танцор. Габриэлла пусть кусает локти, Сизерону надо памятник ставить, что столько с ней возился
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Поздравляю его. Гениальный танцор. Габриэлла пусть кусает локти, Сизерону надо памятник ставить, что столько с ней возился
Ей некогда локти кусать, она вся исписалась, пытаясь набросить на Сизерона )))
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Поздравляю его. Гениальный танцор. Габриэлла пусть кусает локти, Сизерону надо памятник ставить, что столько с ней возился
Это она с ним возилась.
Я слышу, как бомбит на реддите…
Ответ Sportsfan
Я слышу, как бомбит на реддите…
У американцев сейчас ситуация, как у корейцев после победы Сотниковой. Там тоже было к чему придраться, фанаты тогда года два успокоиться не могли.
Ответ Дженифер
У американцев сейчас ситуация, как у корейцев после победы Сотниковой. Там тоже было к чему придраться, фанаты тогда года два успокоиться не могли.
Только в случае корейцев против Сотниковой катала величайшая Ким Юна. А не Чоки. И дело даже не в ошибках
Что хочется сказать по главным пунктам Танцев этого века:
1) Пуарье и Гилес наконец-то выступили лучше всех и этого НЕ могли НЕ заметить даже самые предвзятые судьи! И больше всех кто заслужил Медаль - они её наконец-то официально получили!
2) Наконец-то самую грибовую и выпендрёжную пару этого тысячелетия достойно отправили на заслуженное 7е место👏👏👏 за всю их грязь, отсутствие линий и вообще отсутствия как такового фигурного катания у Фировой с Гибсоном в их программах прыгалках и скачков👈🏾
3) Наконец-то все призёры - достойнейшие пары, которые выступили на сверхуровне и это было красиво! 😍
Аминь!
а Лоранс сегодня была крепким орешком, когда Гийом косячил. этот дуэт равносильный, а партнерша настолько прекрасна, что я весь прокат на нее смотрела, хотя ранее такого не замечалось. только на повторах заметила помарку на твиззлах от Гийома, но и это вообще не испортило впечатления. радостно, что судьи оценили технику и искусство, невзирая на рейтинг, хотя, казалось бы, танцы. желаю всем остальным судьям в других видах вдохновиться и отработать в том же духе
Ответ Vera Goncharova
а Лоранс сегодня была крепким орешком, когда Гийом косячил. этот дуэт равносильный, а партнерша настолько прекрасна, что я весь прокат на нее смотрела, хотя ранее такого не замечалось. только на повторах заметила помарку на твиззлах от Гийома, но и это вообще не испортило впечатления. радостно, что судьи оценили технику и искусство, невзирая на рейтинг, хотя, казалось бы, танцы. желаю всем остальным судьям в других видах вдохновиться и отработать в том же духе
Да очень стрессоустойчивая Лоранс. Очень достойная партнёрша
Гийом своим возвращением решил всем спутать карты и правильно сделал) С первого же просмотра их ПТ я не могла оторваться,это гипноз,по другому не объяснить! И как же он раскрылся в дуэте с Лоранс,это идеальная гармония и понимание в паре, это танцы здорового человека)
Ответ Призрачный триксель
Гийом своим возвращением решил всем спутать карты и правильно сделал) С первого же просмотра их ПТ я не могла оторваться,это гипноз,по другому не объяснить! И как же он раскрылся в дуэте с Лоранс,это идеальная гармония и понимание в паре, это танцы здорового человека)
"танцы здорового человека"
+++
