Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»

Первый тренер Гуменника: любой другой на его месте – был бы вообще кошмар.

Татьяна Юрышева, первый тренер Петра Гуменника, оценила выступление российского фигуриста в короткой программе на Олимпиаде в Милане (86,72 балла).

– Как вам прокат Петра?

– Прокат достойный. В такой ситуации, которая была, как мог, так прокатал. Обидно, что с двойным на каскаде. Был бы тройной, мы бы уже спали спокойно. Так как ситуация была создана не очень спокойная во всем, в той точке, в которой он прыгал (каскад), уже было не поместить тройной. Хорошо, что не сорвал ничего, доехал и все сделал. Я считаю, что довольно‑таки достойно, все зависящее от себя сделал.

Понятно, что мне как тренеру хотелось бы большего, хотелось бы, чтобы был тройной тулуп с четверным флипом, чтобы каскад сделал полностью, и тогда бы мы были вне конкуренции, я надеюсь. Компоненты, считаю, чуть‑чуть заниженные. Но он был первым в первой разминке, с музыкой, которая за несколько дней комбинировалась. Конечно, это психологический стресс. Мое мнение, что любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Поэтому Петя, по моему мнению, боец, собрался, сделал все, что мог.

– В произвольную заявил пять четверных, которые несколько раз исполнял в этом сезоне. Как думаете, есть шансы подняться повыше?

– Я надеюсь на третье место. Но как и что там... все‑таки уже будет предпоследняя разминка, поэтому, конечно, шансы есть. Если он все сделает, что стоит, в общем‑то должен подняться, ни у кого не заявлено столько (кроме Малинина). Надеюсь на третье.

– Может, перед Олимпиадой что‑то писали ему? Или уже после короткой программы что‑то сказали?

– Пока не стала, потому что там и так стресс. Я сегодня буду связываться. Вчера вообще не стала трогать, потому что там и Вероника (Дайнеко), измученная уже всем, еле живая сидела. Поэтому надо чуть‑чуть отпустить их. Очень много на него давления со всех сторон. Поэтому не стала. Общалась с родителями. Верим. Завтра‑сегодня, может быть, вечерком позвоню. Писала ему, но не звонила. А так, настрой у него боевой.

Болеем за Петю. Просто сейчас что‑то трудно прогнозировать. Ситуация непростая. Первая разминка меня убила. Я ему говорила перед отъездом: «Петя, основное, что ты должен сделать, – это попасть в последнюю разминку». Ну да, не совсем справились, попали в предпоследнюю. Но тем не менее все‑таки он попал, другой бы, наверное, просто растерялся. Если учесть, что еще и шнурок лопнул. Там много всего было. Никто его не знает, это первый такой серьезный старт, еще в нейтральном статусе. Там допинг‑контроль, тут еще что‑то, это же все тоже действует на людей.

Человек достойный. Считаю, достойно отъездил. Все сделал, нигде не упал. Под музыку, под которую вообще не отработано. Они успели поменять руки. У него же элементы ультра‑си, и их надо было прыгать, но он тем не менее прыгнул и справился. Сейчас я думаю, что с произвольной будет проще, лед уже опробовал. Хотя бы не первая разминка и не первый стартовый номер. Надеюсь, что он должен доказать, что он лучший. Будем надеяться, – сказала Юрышева.