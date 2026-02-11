63

Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»

Татьяна Юрышева, первый тренер Петра Гуменника, оценила выступление российского фигуриста в короткой программе на Олимпиаде в Милане (86,72 балла).

– Как вам прокат Петра?

– Прокат достойный. В такой ситуации, которая была, как мог, так прокатал. Обидно, что с двойным на каскаде. Был бы тройной, мы бы уже спали спокойно. Так как ситуация была создана не очень спокойная во всем, в той точке, в которой он прыгал (каскад), уже было не поместить тройной. Хорошо, что не сорвал ничего, доехал и все сделал. Я считаю, что довольно‑таки достойно, все зависящее от себя сделал.

Понятно, что мне как тренеру хотелось бы большего, хотелось бы, чтобы был тройной тулуп с четверным флипом, чтобы каскад сделал полностью, и тогда бы мы были вне конкуренции, я надеюсь. Компоненты, считаю, чуть‑чуть заниженные. Но он был первым в первой разминке, с музыкой, которая за несколько дней комбинировалась. Конечно, это психологический стресс. Мое мнение, что любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Поэтому Петя, по моему мнению, боец, собрался, сделал все, что мог.

– В произвольную заявил пять четверных, которые несколько раз исполнял в этом сезоне. Как думаете, есть шансы подняться повыше?

– Я надеюсь на третье место. Но как и что там... все‑таки уже будет предпоследняя разминка, поэтому, конечно, шансы есть. Если он все сделает, что стоит, в общем‑то должен подняться, ни у кого не заявлено столько (кроме Малинина). Надеюсь на третье.

– Может, перед Олимпиадой что‑то писали ему? Или уже после короткой программы что‑то сказали?

– Пока не стала, потому что там и так стресс. Я сегодня буду связываться. Вчера вообще не стала трогать, потому что там и Вероника (Дайнеко), измученная уже всем, еле живая сидела. Поэтому надо чуть‑чуть отпустить их. Очень много на него давления со всех сторон. Поэтому не стала. Общалась с родителями. Верим. Завтра‑сегодня, может быть, вечерком позвоню. Писала ему, но не звонила. А так, настрой у него боевой.

Болеем за Петю. Просто сейчас что‑то трудно прогнозировать. Ситуация непростая. Первая разминка меня убила. Я ему говорила перед отъездом: «Петя, основное, что ты должен сделать, – это попасть в последнюю разминку». Ну да, не совсем справились, попали в предпоследнюю. Но тем не менее все‑таки он попал, другой бы, наверное, просто растерялся. Если учесть, что еще и шнурок лопнул. Там много всего было. Никто его не знает, это первый такой серьезный старт, еще в нейтральном статусе. Там допинг‑контроль, тут еще что‑то, это же все тоже действует на людей.

Человек достойный. Считаю, достойно отъездил. Все сделал, нигде не упал. Под музыку, под которую вообще не отработано. Они успели поменять руки. У него же элементы ультра‑си, и их надо было прыгать, но он тем не менее прыгнул и справился. Сейчас я думаю, что с произвольной будет проще, лед уже опробовал. Хотя бы не первая разминка и не первый стартовый номер. Надеюсь, что он должен доказать, что он лучший. Будем надеяться, – сказала Юрышева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoОлимпиада-2026
Татьяна Юрышева
Никто не знает, как повел бы себя другой на его месте. Так что зачем других принижать...
Ответ fewral
Никто не знает, как повел бы себя другой на его месте. Так что зачем других принижать...
Поддерживаю.
Ответ fewral
Никто не знает, как повел бы себя другой на его месте. Так что зачем других принижать...
Миллион плюсов!
Второй день читаю интервью разных людей, и возникает только один вопрос: с чего вдруг все решили, что другие спортсмены, оказавшись на месте Пети, сразу бы сдались и полностью провалили прокат? Может, они наоборот не дрогнули бы и откатали свой максимум. Например, тот же Марк или Женя всегда борются до последнего и не опускают руки.
Понятно, что тренеру хочется поддержать Гуменника, но надо и меру знать. И главное, ещё подают всё так, как будто Петя - сама стабильность, и вот только на ОИ впервые в жизни ошибку допустил. А ничего, что ситуация как раз обратная, и ему довольно часто не удается показать два чистых проката...
Что-то начинают надоедать уже эти разговоры про героизм. У всех спортсменов бывают сложности. Никто не застрахован ни от травм, ни от проблем с музыкой, ни от поломки коньков или сложностей с костюмом
Ответ Kareglazaya
Второй день читаю интервью разных людей, и возникает только один вопрос: с чего вдруг все решили, что другие спортсмены, оказавшись на месте Пети, сразу бы сдались и полностью провалили прокат? Может, они наоборот не дрогнули бы и откатали свой максимум. Например, тот же Марк или Женя всегда борются до последнего и не опускают руки. Понятно, что тренеру хочется поддержать Гуменника, но надо и меру знать. И главное, ещё подают всё так, как будто Петя - сама стабильность, и вот только на ОИ впервые в жизни ошибку допустил. А ничего, что ситуация как раз обратная, и ему довольно часто не удается показать два чистых проката... Что-то начинают надоедать уже эти разговоры про героизм. У всех спортсменов бывают сложности. Никто не застрахован ни от травм, ни от проблем с музыкой, ни от поломки коньков или сложностей с костюмом
Не могу сегодня больше ставить плюсы. Подпишусь под каждым вашим словом! Много-много плюсов!
Ответ ANNN
Не могу сегодня больше ставить плюсы. Подпишусь под каждым вашим словом! Много-много плюсов!
Спасибо)
Откуда она знает как бы вёл себя любой другой на его месте? Любых других тупо отцепили. Так ещё и после этого набрасывают в спину.
Любой другой бы не справился, любой другой бы знал как журналистам ответить, у нас же все парни в сборной дурачки, один Петенька умный.
Лол. Любой другой как минимум был бы в состоянии 87 баллов набрать без домашнего судейства, где угодно. И набирали, без поедыханий экспертов и статусов национальных героев.
Ответ Елена Готье
Откуда она знает как бы вёл себя любой другой на его месте? Любых других тупо отцепили. Так ещё и после этого набрасывают в спину. Любой другой бы не справился, любой другой бы знал как журналистам ответить, у нас же все парни в сборной дурачки, один Петенька умный. Лол. Любой другой как минимум был бы в состоянии 87 баллов набрать без домашнего судейства, где угодно. И набирали, без поедыханий экспертов и статусов национальных героев.
Да, противно читать такие набросы. Любой из наших сильнейших парней откатал бы не хуже восхваляемого олимпионика
Зачем других спортсменов трогать?
Неприятно читать.
"хотелось бы, чтобы был тройной тулуп с четверным флипом, чтобы каскад сделал полностью, и тогда бы мы были вне конкуренции"
😀😀😀 Ну да, двойной стоит только на тройной сменить, и сразу плюс двадцать баллов добавляется 😅
Ответ Владимир Киркоров
"хотелось бы, чтобы был тройной тулуп с четверным флипом, чтобы каскад сделал полностью, и тогда бы мы были вне конкуренции" 😀😀😀 Ну да, двойной стоит только на тройной сменить, и сразу плюс двадцать баллов добавляется 😅
Комментарий скрыт
Заколебали лепить из него героя. Что героического он сделал? Он просто выполнил свою работу. Их всего 13 человек, все в таких же условиях и ни над кем нет такого героического воя, как над Петрушкой.
Ответ zima6&4
Заколебали лепить из него героя. Что героического он сделал? Он просто выполнил свою работу. Их всего 13 человек, все в таких же условиях и ни над кем нет такого героического воя, как над Петрушкой.
Комментарий скрыт
Ответ zima6&4
Заколебали лепить из него героя. Что героического он сделал? Он просто выполнил свою работу. Их всего 13 человек, все в таких же условиях и ни над кем нет такого героического воя, как над Петрушкой.
Хреново выполнил работу причем. И елей льют как не в себя
Любой другой мечтал оказаться на месте Петра. Сами подарили ему халявную путевку, сами пылинки сдували, оценки сыпали, как из рога изобилия, а теперь плачутся - ах, в какой он сложной ситуации. И уже на основании этого герой? Ах, никто другой не был в такой ситуации - так идентичных ситуаций не бывает. И всегда у нас половина ребят ехала в статусе дебютантов. А если ситуация такая сложная - так нечего было его посылать. Его по справедливости и не должно было там быть. И сложность ситуации создали во многом сами.
Другой бы и правами на музыку озаботился, и шнурки новые повязал.
Про шнурки вообще смешно. Кто, если не наш герой должен следить за шнурками? А теперь ему это разгильдяйство в героизм ставят? Совсем уже сошли с ума в своём восхвалении. К тому же Петя даже не заметил, что шнурок порвался, т.е. это не повлияло вообще никак. Но какая замечательная "трудность" нарисовалась - её надо обязательно в копилку героизма приплюсовать.
Как не стыдно тренеру так говорить про других спортсменов? Как же тренерская этика? Это же она и ему так говорит.
Напоминает ситуацию с Загитовой, ту тоже вознесли до небес, и что получилось в результате...
Здесь столько набросов на Москвину.
Тогда предложите Гуменнику другой штаб наконец.
Надоело. Все у него виноваты. Еще один герой в белом пальто.
"Мое мнение любой другой на его месте – был бы вообще кошмар". -да когда эта истерика и негатив на других спортсменов закончится?что за раздувание героя на ровном месте из проката,занявшего 12 места.Фанаты Гуменника уже накидывают во всех телегах на Тамару Николаевну Москвину,обвиняя ее,что разрешение не получила, уже костерят ее во всю, бросаются на всех кто ничего прекрасного в прокате не увидел.А бывший тренер отзывается о наших парнял -любой другой был бы ужас.....как же это некрасиво.Раздули истерию вокруг посредственного проката и обвиняют весь мир во всех грехах...
Ответ Дружба11
"Мое мнение любой другой на его месте – был бы вообще кошмар". -да когда эта истерика и негатив на других спортсменов закончится?что за раздувание героя на ровном месте из проката,занявшего 12 места.Фанаты Гуменника уже накидывают во всех телегах на Тамару Николаевну Москвину,обвиняя ее,что разрешение не получила, уже костерят ее во всю, бросаются на всех кто ничего прекрасного в прокате не увидел.А бывший тренер отзывается о наших парнял -любой другой был бы ужас.....как же это некрасиво.Раздули истерию вокруг посредственного проката и обвиняют весь мир во всех грехах...
Согласна, очень некрасиво и некорректно. Перебор уже.
Ответ ANNN
Согласна, очень некрасиво и некорректно. Перебор уже.
Но музыка, видимо, действительно - прокол Москвиной.
