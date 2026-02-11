  • Спортс
  • Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
138

Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»

Экстрасенс о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м: выступление будет поворотным.

Участница программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших на ТНТ» Марьяна Романова прокомментировала ситуацию с произвольной программой российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник выступит в пятницу 13 февраля под 13-м номером. Согласно стартовому протоколу, он также выйдет на лед в 21:13 по местному времени (23:13 по московскому).

«Я не сторонник чрезмерной демонизации числа 13. Надо понимать, что это все‑таки народное суеверие, а не мрачное подмигивание фатума.

Но густота совпадений и сама личность Петра говорят о том, что это все‑таки сигнал – торжество важности момента. Это выступление будет для него поворотным, особенным. Нет, я прекрасно понимаю, что выступление на Олимпиаде и так самоценно особенное. Однако здесь будет что‑то еще. Возможно, некий второй слой. Например, выступление Петра – как весомая масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России, возвращение авторитета нашей страны в глазах западного обывателя, а может быть – некий личный рубеж.

Петр Гуменник, я считаю, не совсем обычный человек. Когда он на льду, он словно становится оборотнем. Это уже присоединение к силе и надчеловеческое состояние. И это больше, чем спорт – даже олимпийского масштаба», – сказала Романова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
мужское катание
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
Новости экспертов, которые мы заслужили своим беснованием в комментариях спортс, не иначе!
Ответ Yasenka
Новости экспертов, которые мы заслужили своим беснованием в комментариях спортс, не иначе!
Здесь все прекрасно. Источник Матч тв!
Ответ Yasenka
Новости экспертов, которые мы заслужили своим беснованием в комментариях спортс, не иначе!
Это ответочка от Вселенной за 5к комментов под вчерашними прокатами))
Не понимаю, что делает новость о спортсмене на нашем эзотерическом сайте магов 4-го поколения?
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Не понимаю, что делает новость о спортсмене на нашем эзотерическом сайте магов 4-го поколения?
Дипломированных магов Международного Класса с чрезвычайно высокой густотой совпадений.
"Но густота совпадений и сама личность Петра говорят о том, что это все‑таки сигнал" ... пи пи пи нет слов...
Да вы должно быть шутите!
Вот ЭТО обязательно надо на спортивный сайт нести?
Ответ Revery
Да вы должно быть шутите! Вот ЭТО обязательно надо на спортивный сайт нести?
Тина наша Матч Тв Канделаки таких экспертов уже привлекла, что будет "достающая медаль" нашей. сейчас только массу на копилку перемножим
Ого. Конспирологи подъехали. Только вот вас тут и не хватало. И что нам сообщил дипломированный конспиролог, что сын священника оборотень.
Боже. Господь. Господь.
Совсем поехали. Духов ещё вызовите. А кто ОККО смотрит, смотрите с отражения в зеркале и пару свечек. Тут ещё масленица на носу. Надо сделать чучело, допросить и сжечь.
Ответ KT_____
Совсем поехали. Духов ещё вызовите. А кто ОККО смотрит, смотрите с отражения в зеркале и пару свечек. Тут ещё масленица на носу. Надо сделать чучело, допросить и сжечь.
За сжигание чучела сейчас большие штрафы от РПЦ
Что об этом скажут якутские шаманы?
Ответ Мандариновый Кум
Что об этом скажут якутские шаманы?
Они уже весь бубен себе отбили от густоты совпадений
Ответ Мандариновый Кум
Что об этом скажут якутские шаманы?
Ничего! Якуты не верят в магию чисел, нумерологию и прочую фигню. Потому что в стране вечной зимы и космического холода не смотрят на время, не высчитывают какие-то циферки...Увидел весну-считай , выжил
Вот лучшая новость ,которую мы все заслужили в 2026 году
Ответ Вадим Симонов
Вот лучшая новость ,которую мы все заслужили в 2026 году
Даже не знаю, что будет лучше расклада от экстрасенса, Загитовских пельменей на капоте машины и голубцов? А ведь еще весь год впереди!
Я считаю тема не расскрыта, можно ещё у карт Таро и Ленорман уточнить, достаточна ли густота совпадений и что сигнализирует личность Петра. А то как-то не совсем понятно.
Ответ Анастасия_1116885232
Я считаю тема не расскрыта, можно ещё у карт Таро и Ленорман уточнить, достаточна ли густота совпадений и что сигнализирует личность Петра. А то как-то не совсем понятно.
"Это выступление будет для него поворотным" Это мы и без неё знаем. Пусть скажет сколько поворотов будет. Какие в каскаде и какие сольно. И сколько надо, что бы побить козырей из первой тройки
Ответ Кура - Лисица
"Это выступление будет для него поворотным" Это мы и без неё знаем. Пусть скажет сколько поворотов будет. Какие в каскаде и какие сольно. И сколько надо, что бы побить козырей из первой тройки
Поэтому и предлагаю привлечь ещё специалистов. Хотя, знаете, высказывания некоторых наших тренеров и представителей Федерации, не сильно отличаются от этого колдуна или кто он там)
Когда комментарии ещё смешнее, чем сама новость))) Но с другой стороны, хоть какая-то разрядка.
Цветастый разброс мнений: от средненького до надчеловеческого. И это лишь короткую Петя откатал.
