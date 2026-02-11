Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»

Экстрасенс о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м: выступление будет поворотным.

Участница программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших на ТНТ» Марьяна Романова прокомментировала ситуацию с произвольной программой российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник выступит в пятницу 13 февраля под 13-м номером. Согласно стартовому протоколу, он также выйдет на лед в 21:13 по местному времени (23:13 по московскому).

«Я не сторонник чрезмерной демонизации числа 13. Надо понимать, что это все‑таки народное суеверие, а не мрачное подмигивание фатума.

Но густота совпадений и сама личность Петра говорят о том, что это все‑таки сигнал – торжество важности момента. Это выступление будет для него поворотным, особенным. Нет, я прекрасно понимаю, что выступление на Олимпиаде и так самоценно особенное. Однако здесь будет что‑то еще. Возможно, некий второй слой. Например, выступление Петра – как весомая масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России, возвращение авторитета нашей страны в глазах западного обывателя, а может быть – некий личный рубеж.

Петр Гуменник, я считаю, не совсем обычный человек. Когда он на льду, он словно становится оборотнем. Это уже присоединение к силе и надчеловеческое состояние. И это больше, чем спорт – даже олимпийского масштаба», – сказала Романова.