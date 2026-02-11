63

Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»

Мишин: пока рано говорить о шансах Гуменника на медаль Олимпиады.

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин ответил на вопрос о шансах Петра Гуменника на медали Олимпиады в Милане.

Российский фигурист идет 12-м после короткой программы, набрав 86,72 балла.

«Пока что-то говорить рано. Одно могу сказать точно: смотрю на происходящее с большим интересом», – сказал Мишин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoПетр Гуменник
logoАлексей Мишин
мужское катание
63 комментария
ушел ,так ушел от ответа ) что правильно в данной ситуации
Ответ Ксения Сычева
ушел ,так ушел от ответа ) что правильно в данной ситуации
в стиле Москвиной
Алексей Николаевич не одну Олимпиаду видел, и знает как сбываются и разбиваются Олимпийские надежды
Ну и правильно ответил.
Нормальный ответ. Пока и правда, рано делать какие-то выводы.
Зато, уверена, лично для себя чужие ошибки и проколы точно учтет.
Таков Мишин - ничего лишнего...
Ответ Дядя Коля 026
Таков Мишин - ничего лишнего...
А зачем Мишину озвучивать лишнее ? Его устами любимый ученик вещает .
У кое- кого весеннее обострение уже началось что ли?Из- за абсолютно нейтральной фразы целую трагедию раздули
А Плющенко уже все увидел и вынес приговор: в компах никакой, не летает и вообще 6 место за счастье.
Ответ alexnew
А Плющенко уже все увидел и вынес приговор: в компах никакой, не летает и вообще 6 место за счастье.
Ну будем Сарновского ждать. Как поедет, как жахнет компами.Японцы в страхе разбегутся.
Ответ alexnew
А Плющенко уже все увидел и вынес приговор: в компах никакой, не летает и вообще 6 место за счастье.
Ну,... он же Академик...
Алексей Николаевич мудр! а еще профессор уважительно относится к людям-дает нам возможность самим напрячь свои интеллектуальные и аналитические возможности над этим рекбусом)))олимпийским,смутить нас может только пятница 13 и 13 номер)-но все тут находящиеся вполне могут оставить бравады и дать свой ответ.
Старая школа. Профессор.
Мишин как всегда мудро поступает.
Ответ ВИван
Мишин как всегда мудро поступает.
По этому с Гуменником на ОИ Дайнеко, а не бывший тренер Петра Мишин
