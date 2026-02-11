Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»

Мишин: пока рано говорить о шансах Гуменника на медаль Олимпиады.

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин ответил на вопрос о шансах Петра Гуменника на медали Олимпиады в Милане.

Российский фигурист идет 12-м после короткой программы, набрав 86,72 балла.

«Пока что-то говорить рано. Одно могу сказать точно: смотрю на происходящее с большим интересом», – сказал Мишин.