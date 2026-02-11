Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
Мишин: пока рано говорить о шансах Гуменника на медаль Олимпиады.
Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин ответил на вопрос о шансах Петра Гуменника на медали Олимпиады в Милане.
Российский фигурист идет 12-м после короткой программы, набрав 86,72 балла.
«Пока что-то говорить рано. Одно могу сказать точно: смотрю на происходящее с большим интересом», – сказал Мишин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Зато, уверена, лично для себя чужие ошибки и проколы точно учтет.