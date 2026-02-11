176

Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе

Фигурист Колесников находится на просмотре в группе Тутберидзе.

Фигурист Николай Колесников ушел от тренера Светланы Соколовской и находится на просмотре в группе Этери Тутберидзе.

«Я ушел из группы Светланы Владимировны. В данный момент нахожусь на просмотре в группе Этери Георгиевны», – сказал Колесников.

Колесникову 16 лет. В начале февраля он занял 18-е (последнее) место на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Спортсмен перешел к Соколовской от Тутберидзе в 2022 году.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoСветлана Соколовская
переходы
logoЭтери Тутберидзе
мужское катание
logoсборная России
logoНиколай Колесников
176 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное, чтобы Самсонов не вернулся
Ответ Anna
Главное, чтобы Самсонов не вернулся
Не дай бог
Ответ Anna
Главное, чтобы Самсонов не вернулся
Самсонов уже лишний) пусть останется у Соколовской)
Коля - боль моего сердца. Один из чудеснейших и любимых мальчишек был - такой выразительный. Когда уходили из "Хрустального", мы все тут писали что родители совершают ошибку огромную.
Ого! Надеюсь, что все получится! Удачи, Колясик! Самсонова не хочу обратно. Он сам принимал решение, да ещё с гонором, за Колю родители.
Ответ awgystina
Ого! Надеюсь, что все получится! Удачи, Колясик! Самсонова не хочу обратно. Он сам принимал решение, да ещё с гонором, за Колю родители.
Много плюсов!
Как бы слишком поздно не было( Называется, сходил к тёте Свете. Зачем ходил, спрашивается....
Ответ Ягун Ягунини
Как бы слишком поздно не было( Называется, сходил к тёте Свете. Зачем ходил, спрашивается....
За блинами- пирогами и душевными посиделками))
Я помню, когда он уходил. Многие писали, что это большая ошибка. Столько времени уже прошло…интересно, чего ждали так долго? Ведь прогресса не было. Дождались до развала просто в ноль(( а теперь что, ждать чуда от ТШТ?))
Ответ Yasenka
Я помню, когда он уходил. Многие писали, что это большая ошибка. Столько времени уже прошло…интересно, чего ждали так долго? Ведь прогресса не было. Дождались до развала просто в ноль(( а теперь что, ждать чуда от ТШТ?))
Да уж, только последнее место их отрезвило.
Ответ Yasenka
Я помню, когда он уходил. Многие писали, что это большая ошибка. Столько времени уже прошло…интересно, чего ждали так долго? Ведь прогресса не было. Дождались до развала просто в ноль(( а теперь что, ждать чуда от ТШТ?))
Вот-вот, теперь ТШТ должны в кучу его собрать хотя бы до того уровня когда он уходил. А это не известно сколько времени займет.
Николай, вернее его родители, в свое время приняли неверное решение уйти из ТШТ. Там Коля был лидером в своем возрасте, обыгрывал Арсения. А сейчас он просто в развале. Прогресса нет не только в технике, но и в презентации. Я не знаю, возьмут его в ТШТ или нет, но ему самому будет лучше там, он именно фигурист этой группы.
Ответ lepestok
Николай, вернее его родители, в свое время приняли неверное решение уйти из ТШТ. Там Коля был лидером в своем возрасте, обыгрывал Арсения. А сейчас он просто в развале. Прогресса нет не только в технике, но и в презентации. Я не знаю, возьмут его в ТШТ или нет, но ему самому будет лучше там, он именно фигурист этой группы.
Возьмут
Только Арс вон как страдал и через что проходит сейчас
Умничка что не бросил!!!
Коля тоже пусть терпит если хочет остаться в спорте
Ответ vb2c2sshnk
Возьмут Только Арс вон как страдал и через что проходит сейчас Умничка что не бросил!!! Коля тоже пусть терпит если хочет остаться в спорте
Арсений умница! Ему очень тяжело, но он терпит. Что скажешь? Талант)
Смотрят на весь тот ужас, который с ним сделали у Соколовской? Так достаточно посмотреть прокат произвольной программы на Первенстве, чтобы понять, что падать уже дальше некуда
Скрестим пальцы. Родители Коли, какого лешего вы столько времени потеряли, это ж чудовищно так закапывать талант вашего ребенка, кровь из глаз на его прокатах.
Ну что, все познается в сравнении. Надеюсь , Этери примет Николая.
Ответ Флип
Ну что, все познается в сравнении. Надеюсь , Этери примет Николая.
Этери не злопамятная. Если Николай готов работать и соблюдать правила группы, примет.
Ответ bunya_hoh
Этери не злопамятная. Если Николай готов работать и соблюдать правила группы, примет.
Арсений будет рад. Они с Колей продолжали дружить.
А ТШТ теперь это разгребать.
Нелёгкая будет задачка.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Первенство России. Лазарев победил, Федотов – 2-й, Ковтун – 3-й
6 февраля, 15:56
⛸️ Первенство России. Лазарев лидирует после короткой программы, Федотов – 2-й, Самбуев – 3-й
5 февраля, 16:30
Костылева, Дзепка, Базылюк, Лазарев, Федотов, Шешелева и Карнаухов выступят на первенстве России среди юниоров
31 января, 18:27
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
17 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
24 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
29 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
31 минуту назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем