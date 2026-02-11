Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
Фигурист Колесников находится на просмотре в группе Тутберидзе.
Фигурист Николай Колесников ушел от тренера Светланы Соколовской и находится на просмотре в группе Этери Тутберидзе.
«Я ушел из группы Светланы Владимировны. В данный момент нахожусь на просмотре в группе Этери Георгиевны», – сказал Колесников.
Колесникову 16 лет. В начале февраля он занял 18-е (последнее) место на первенстве России среди юниоров в Саранске.
Спортсмен перешел к Соколовской от Тутберидзе в 2022 году.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
176 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Только Арс вон как страдал и через что проходит сейчас
Умничка что не бросил!!!
Коля тоже пусть терпит если хочет остаться в спорте
Нелёгкая будет задачка.