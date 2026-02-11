Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе

Фигурист Колесников находится на просмотре в группе Тутберидзе.

Фигурист Николай Колесников ушел от тренера Светланы Соколовской и находится на просмотре в группе Этери Тутберидзе .

«Я ушел из группы Светланы Владимировны. В данный момент нахожусь на просмотре в группе Этери Георгиевны», – сказал Колесников.

Колесникову 16 лет. В начале февраля он занял 18-е (последнее) место на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Спортсмен перешел к Соколовской от Тутберидзе в 2022 году.