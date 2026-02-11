Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Гуменник пропустил тренировку перед произвольной программой .

Российский фигурист Петр Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Милане.

Накануне Гуменник откатал короткую программу, заняв 12-е место. Лидирует американец Илья Малинин.

С произвольными программами фигуристы выступят 13 февраля.