Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Гуменник пропустил тренировку перед произвольной программой .

Российский фигурист Петр Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. 

Накануне Гуменник откатал короткую программу, заняв 12-е место. Лидирует американец Илья Малинин. 

С произвольными программами фигуристы выступят 13 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoсборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
Хм, Лиза прилетела в Милан, Пётр не пришёл на вечернюю тренировку... Что скажете, дорогой Ватсон?
Шучу) ну правда, Малинин вчера вон тоже не пришёл и ничего
Ответ Лутц-Ритт
Хм, Лиза прилетела в Милан, Пётр не пришёл на вечернюю тренировку... Что скажете, дорогой Ватсон? Шучу) ну правда, Малинин вчера вон тоже не пришёл и ничего
Там ещё целая рота фигуристов не пришла, все к Лизе?) Или у нас только Петю стебут этой истасканно-"остроумной" темой "романтика"?
Ответ Лутц-Ритт
Хм, Лиза прилетела в Милан, Пётр не пришёл на вечернюю тренировку... Что скажете, дорогой Ватсон? Шучу) ну правда, Малинин вчера вон тоже не пришёл и ничего
Малинин часто такие перерывы себе устраивает) Он и на других соревнованиях прогуливал)
журналюги на ровном месте разгтняют сенсации: ааа, его на допинг в 6 утра проверяли, аааа, не вышел на тренировку, аааа, шнурок лопнул

ну хватит уже
Ответ bezsugar
журналюги на ровном месте разгтняют сенсации: ааа, его на допинг в 6 утра проверяли, аааа, не вышел на тренировку, аааа, шнурок лопнул ну хватит уже
Если лечь часа в три ночи, встать в 6 утра, появляется резон не ходить на тренировку.
Там из 24 человек пришло 5-6
Ребята отдыхают, отстаньте уже
Ответ Ирина Ларина
Там из 24 человек пришло 5-6 Ребята отдыхают, отстаньте уже
Правильно перед смертью не надышишься
Это имеет какое-то отношение к соседней новости про Лизу?🤔
Ответ nikaK
Это имеет какое-то отношение к соседней новости про Лизу?🤔
Совпадение? Не думаю.
Пишут, что там всего несколько мальчиков пришли, из 3-х разминок 4 человека.
😁 я визуализировала эту тему на спортс 🤭все по плану, спортсмены всегда посещают не все тренировки)
Спит мальчик. Его снова в 7 утра на допинг дернули. Отдыхать тоже надо. Программа у него хорошо накатана. Много тренировать не нужно.
Ищут пожарные,ищет милиция ищут фотографы в нашей столице,ищут давно и не могут найти парня какого-то,лет 20ти(с))))
Значит нашел себе более интересное занятие.
Ответ alexnew
Значит нашел себе более интересное занятие.
тем более, Лиза в городе🤣
Дело хозяйское. Стратегу виднее.
