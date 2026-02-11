Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
Гуменник пропустил тренировку перед произвольной программой .
Российский фигурист Петр Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Милане.
Накануне Гуменник откатал короткую программу, заняв 12-е место. Лидирует американец Илья Малинин.
С произвольными программами фигуристы выступят 13 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Шучу) ну правда, Малинин вчера вон тоже не пришёл и ничего
ну хватит уже
Ребята отдыхают, отстаньте уже