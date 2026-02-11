Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
Туктамышева прилетела на Олимпиаду в Милан.
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпийские игры в Милан.
Фигуристка будет работать на Играх корреспондентом Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Елизаветы Туктамышевой
Приятных впечатлений Лизе от работы и общения с ребятами
Крутилась вокруг Камилы в тот самый год!!! Питер, допинг
Тайна до сих пор не раскрыта.