Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду

Туктамышева прилетела на Олимпиаду в Милан.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпийские игры в Милан.

Фигуристка будет работать на Играх корреспондентом Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Елизаветы Туктамышевой
60 комментариев
ну все, теперь произвольная у Петра зазвенит!
Ответ AAPolyansky
ну все, теперь произвольная у Петра зазвенит!
Конечно, теперь будет звенеть произвольная. Лиза же приехала 😁
Ответ AAPolyansky
ну все, теперь произвольная у Петра зазвенит!
Так мы только за)
На двух участников столько комментаторов
Ответ belovanp1
На двух участников столько комментаторов
Так она не наших будет комментировать. Нашим запрещено общаться с прессой😁
Ответ belovanp1
На двух участников столько комментаторов
Почему на двух? Окко всех обозревает. Лиза у Малинина интервью брала как-то.
Лиза очень хорошо общается с иностранными спортсменами, английский и коммуникабельность у нее в полном порядке :)
Приятных впечатлений Лизе от работы и общения с ребятами
не надо Петю отвлекать
ну правда, Багрянцева там, берет вью у фигуристов, Лиза там то зачем
Ответ Vesna krasna
ну правда, Багрянцева там, берет вью у фигуристов, Лиза там то зачем
Тусить по вечерам.
Ответ Vesna krasna
ну правда, Багрянцева там, берет вью у фигуристов, Лиза там то зачем
Хоть так на ОИ побывает))
Будет дополнительная группа поддержки для Петра и Аделии
Ответ Kareglazaya
Будет дополнительная группа поддержки для Петра и Аделии
К Адели ее не надо ..
Ответ Elizaveta Queen
К Адели ее не надо ..
Согласна
Крутилась вокруг Камилы в тот самый год!!! Питер, допинг
Тайна до сих пор не раскрыта.
Продуктивной работы, Елизавета 🙂‍↕️
Ответ Maria L
Продуктивной работы, Елизавета 🙂‍↕️
Шутки про попадание Лизы на Олимпиаду через 3...2...1...
Ответ Алеся Ткаченко
Шутки про попадание Лизы на Олимпиаду через 3...2...1...
Эти шутки такие же смешные и актуальные как и шутки про айнане 😃
Лизе приятного времяпрепровождения и ярких впечатлений !
Ждём репортажи!
Ответ Nadezhda181
Ждём репортажи!
Дайте покайфовать человеку сначала!
Нафига она там нужна?
Ответ Мандариновый Кум
Нафига она там нужна?
а вот нафига там медведева ягудин и скопцева вроде б?
Ответ девочкитакиедевочки
а вот нафига там медведева ягудин и скопцева вроде б?
а они там?
