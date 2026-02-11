104

Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»

Плющенко и Ягудин выступят в шоу Навки.

Стал известен состав участников ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет».

В шоу, посвященном 20-летию Олимпиады в Турине, выступят чемпионы Игр-2006: Навка и Роман Костомаров, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Также анонсировано участие Алексея Ягудина, Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Шоу пройдет 28-29 марта на «Навка Арене» в Москве. В эти же даты состоится турнир шоу-программ «Русский вызов».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт шоу Навки
logoКамила Валиева
logoВиктория Синицина
logoМаксим Маринин
мужское катание
logoАлексей Ягудин
logoВладимир Морозов
женское катание
ледовые шоу
logoТатьяна Навка
logoЕвгений Плющенко
logoЕвгения Тарасова
logoсборная России
logoРоман Костомаров
logoТатьяна Тотьмянина
logoМарк Кондратюк
logoНикита Кацалапов
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Разве Валиева олимпийская чемпионка?Не стремно будет выходить?
Ответ n.apraksina@list.ru
Разве Валиева олимпийская чемпионка?Не стремно будет выходить?
Так там половина участников не чемпионы
Ответ n.apraksina@list.ru
Разве Валиева олимпийская чемпионка?Не стремно будет выходить?
А когда - нибудь за 4 года было стремно?
Набор выступающих, мягко говоря, странный при доступности большого количества реальных олимпийских чемпионов, а не названных. Хотя бы уже тогда назвали «олимпийские призеры».
Ответ Yasenka
Набор выступающих, мягко говоря, странный при доступности большого количества реальных олимпийских чемпионов, а не названных. Хотя бы уже тогда назвали «олимпийские призеры».
"Навка и друзья" 😃
Ответ Yasenka
Набор выступающих, мягко говоря, странный при доступности большого количества реальных олимпийских чемпионов, а не названных. Хотя бы уже тогда назвали «олимпийские призеры».
Ау🙈🙈🙈 Шоу посвящено ОИ - 2006 года в Турине. Но, явно что в шоу не могут участвовать 1 одиночник и 2 пары. Будут гости. Ну вы-то куда
Приглашение Валиевой это полная кринжатина, звание ОЧ так как она, не позорил еще никто 👎🤦‍♀️ Но Навка взялась отстирывать это пальто 🫢
Ответ Люблю Женьку
Приглашение Валиевой это полная кринжатина, звание ОЧ так как она, не позорил еще никто 👎🤦‍♀️ Но Навка взялась отстирывать это пальто 🫢
Мнение ПЧ в топку
Ответ Zhalelov
Мнение ПЧ в топку
Жалелов - это фамилия дедушки Валиевой?🤔
В названии пропущено два слова. Должно быть «Олимпийские чемпионы наших сердец». Потому что ни Кондратюк, ни СК, ни ТМ не являются ОЧ.
Про дисквалифицированную допингистку Валиеву я вообще молчу
Ответ HoratioH
В названии пропущено два слова. Должно быть «Олимпийские чемпионы наших сердец». Потому что ни Кондратюк, ни СК, ни ТМ не являются ОЧ. Про дисквалифицированную допингистку Валиеву я вообще молчу
Может Кондратюку к тому времени бронзу отдадут зажатую. А вот Валиева просто насмешка над настоящими чемпионами.
Ответ HoratioH
В названии пропущено два слова. Должно быть «Олимпийские чемпионы наших сердец». Потому что ни Кондратюк, ни СК, ни ТМ не являются ОЧ. Про дисквалифицированную допингистку Валиеву я вообще молчу
Кацалапов ОЧ)
Ещё не все бюджетные деньги Навкой освоены. Просто по другому не представляю, кто за свои деньги побежит смотреть это глубокое ретро, когда параллельно будет турнир шоу-программ
Ответ Лариса Шевкун
Ещё не все бюджетные деньги Навкой освоены. Просто по другому не представляю, кто за свои деньги побежит смотреть это глубокое ретро, когда параллельно будет турнир шоу-программ
Не вижу разницы. Оди и те же шоу, только на разных сценах.
Ответ Лариса Шевкун
Ещё не все бюджетные деньги Навкой освоены. Просто по другому не представляю, кто за свои деньги побежит смотреть это глубокое ретро, когда параллельно будет турнир шоу-программ
Одни и те же на манеже 🤣
Половина фигуристов ОЧ не является.Почему бы просто не написать " чемпионы" и вопросов никаких не будет.Можно же быть чемпионом Европы,Мира,России или чемпионкой сердец
почему ХХ лет🤦 как будто 20 век🤣 и причем там Валиева?) которая родилась после игр в Турине🤣🤣🤣🤣
Фу.. А причём здесь допингистка Валиева, Кондратюк, Рыжики и Синица?
Почему Слуцкую не пригласили? Она призёр той Олимпиады, ее нахождение и выступление в этом шоу было бы логично.
Ответ Tante Ellen
Почему Слуцкую не пригласили? Она призёр той Олимпиады, ее нахождение и выступление в этом шоу было бы логично.
Скорее всего, она отказалась. Она ведь давно уже нигде не выступает
Ответ Tante Ellen
Почему Слуцкую не пригласили? Она призёр той Олимпиады, ее нахождение и выступление в этом шоу было бы логично.
Вам точно известно, что не приглашали?
Или приглашенния принимаются в добровольно-принудительном порядке?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова и Мозалев победили в турнире дуэтов, Семененко и Муравьева – 2-е, Трусова и Игнатов – 5-е, Валиева и Кондратюк – 6-е
31 января, 14:50
Кацалапов поработал с Валиевой, Кондратюком и другими фигуристами группы Соколовской
18 января, 08:29Фото
25 лет российского фигурного катания: главные герои и моменты
16 января, 21:01
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
17 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
24 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
29 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
31 минуту назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем