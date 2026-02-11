Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
Плющенко и Ягудин выступят в шоу Навки.
Стал известен состав участников ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет».
В шоу, посвященном 20-летию Олимпиады в Турине, выступят чемпионы Игр-2006: Навка и Роман Костомаров, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Также анонсировано участие Алексея Ягудина, Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Шоу пройдет 28-29 марта на «Навка Арене» в Москве. В эти же даты состоится турнир шоу-программ «Русский вызов».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт шоу Навки
