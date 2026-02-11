Евгений Плющенко: «Шестое место на Олимпиаде – пока потолок для Гуменника. При всех его плюсах ждать медали очень сложно»

Плющенко: пока шестое место – потолок для Гуменника на Олимпиаде.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российский фигурист Петр Гуменник не претендует на призовые места на Олимпиаде -2026.

Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, набрав 86,72 балла. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

«Что касается Пети Гуменника... Весь сезон я внимательно за ним наблюдал. Парень талантливый, отношусь к нему с теплотой. Мы когда-то катались у Алексея Николаевича Мишина в одной группе. Пете было лет 9-10. Он очень хорошо работал на льду, напрыгивал риттбергер. А в жизни – добрый, интеллигентный, ко всем с большим уважением.

Конечно, на Играх мне бы очень хотелось посмотреть не только на его прыжки. Бог с ними, с недокрутами, которыми он грешит. На Олимпиаде этот вопрос, как я и предполагал, не будет главным.

Понимал, что важнее, как Петра оценят по компонентам, ведь в Милане он соперничает с ребятами, которые просто другого фасона. Имею в виду даже не прыжки, а скольжение и те самые компоненты.



Сегодня нам всем нужно снять розовые очки. Короткая программа показала, что разговоры, будто Гуменнику на Олимпиаде по силам попасть в призеры, а то и выиграть золото, не имеют ничего общего с действительностью. К сожалению.

По компонентам судьи поставили Петю аж на 18-е место! Так что ждать от парня медали – при всех его плюсах – очень сложно. Пока – и это ключевое слово! – шестое место на Олимпиаде для него потолок.

Такова суровая реальность мужского мирового фигурного катания. Которое шагнуло далеко вперед не только благодаря прыжковому контенту Малинина, но и скольжению японцев.

Впереди у Гуменника произвольная. Там надо биться до конца и выдать максимум. Думаю, он справится. Программа уже накатанная, да и в целом Петя в очень хорошей форме. Осталось добавить куража, без которого на Олимпиаде никуда, и сделать так, чтобы были докручены все прыжки», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

