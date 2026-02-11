124

Евгений Плющенко: «Шестое место на Олимпиаде – пока потолок для Гуменника. При всех его плюсах ждать медали очень сложно»

Плющенко: пока шестое место – потолок для Гуменника на Олимпиаде.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российский фигурист Петр Гуменник не претендует на призовые места на Олимпиаде-2026. 

Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, набрав 86,72 балла. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

«Что касается Пети Гуменника... Весь сезон я внимательно за ним наблюдал. Парень талантливый, отношусь к нему с теплотой. Мы когда-то катались у Алексея Николаевича Мишина в одной группе. Пете было лет 9-10. Он очень хорошо работал на льду, напрыгивал риттбергер. А в жизни – добрый, интеллигентный, ко всем с большим уважением.

Конечно, на Играх мне бы очень хотелось посмотреть не только на его прыжки. Бог с ними, с недокрутами, которыми он грешит. На Олимпиаде этот вопрос, как я и предполагал, не будет главным.

Понимал, что важнее, как Петра оценят по компонентам, ведь в Милане он соперничает с ребятами, которые просто другого фасона. Имею в виду даже не прыжки, а скольжение и те самые компоненты.
 
Сегодня нам всем нужно снять розовые очки. Короткая программа показала, что разговоры, будто Гуменнику на Олимпиаде по силам попасть в призеры, а то и выиграть золото, не имеют ничего общего с действительностью. К сожалению.

По компонентам судьи поставили Петю аж на 18-е место! Так что ждать от парня медали – при всех его плюсах – очень сложно. Пока – и это ключевое слово! – шестое место на Олимпиаде для него потолок.

Такова суровая реальность мужского мирового фигурного катания. Которое шагнуло далеко вперед не только благодаря прыжковому контенту Малинина, но и скольжению японцев.

Впереди у Гуменника произвольная. Там надо биться до конца и выдать максимум. Думаю, он справится. Программа уже накатанная, да и в целом Петя в очень хорошей форме. Осталось добавить куража, без которого на Олимпиаде никуда, и сделать так, чтобы были докручены все прыжки», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса». 

Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
мужское катание
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что он несет? Он реально не понимает почему компоненты низкие?
Ответ Manatusik
Что он несет? Он реально не понимает почему компоненты низкие?
Комментарий скрыт
Ответ Manatusik
Что он несет? Он реально не понимает почему компоненты низкие?
Он просто завидует, что Петя с тренером на Олимпиаде, а он зря лисьи глазки делал))
словесный поток плюща скоро закончится?
Ответ Анастасия Бондаренко_1117070295
словесный поток плюща скоро закончится?
Не ждите…то о чем его спрашивают он игнорирует, а вот о шансах чужих спортсменов он конечно с удовольствием поговорит.
Ответ Анастасия Бондаренко_1117070295
словесный поток плюща скоро закончится?
Не раньше, чем закончится просроченное пиво в холодильнике...
Поставили на 18 место в компонентах и компоненты Петра это разные вещи. И Плю сам не видит разницы, тк этих самых компонентов у него никогда не было.
Ответ Lennuci
Поставили на 18 место в компонентах и компоненты Петра это разные вещи. И Плю сам не видит разницы, тк этих самых компонентов у него никогда не было.
Интересно, какое место будет потолком для Костылевой
Ответ refrabelle
Интересно, какое место будет потолком для Костылевой
Оставьте Лену в покое.
Как говорится, почувствуй разницу. Как вчера высказался Ягудин, и что несет этот товарищ
Ответ anka
Как говорится, почувствуй разницу. Как вчера высказался Ягудин, и что несет этот товарищ
Зато Ягудин весь сезон стебался над недокрутами Пети когда комментировал. Эти двое стоят друг друга.
Ответ ribikorto
Зато Ягудин весь сезон стебался над недокрутами Пети когда комментировал. Эти двое стоят друг друга.
Комментарий скрыт
какой же ЕП мерзкий. он же прекрасно знает в какой ситуации выступает Гуменник
Ответ AAPolyansky
какой же ЕП мерзкий. он же прекрасно знает в какой ситуации выступает Гуменник
Ну послушайте, Евгению нет резона топить Петра,наоборот Яна поддерживает Петра и в телеге и здесь), но почему вы требуете от всех только елей в адрес Пети.Ну был посредственный прокат с ошибкой,ну медленно катал,тяжело, да, в связи с новой музыкой.Вы вот смотрели -всех парней-я в первые от и до и не мог отойти-так как программы были все интереснейшими,и кстати ничего одинакового,везде что то да оригинальное.Ну что ж тут поделать,если у Петра нет особо красивых фишек в Парфюмере,ну нет их.Посмотрите программу Джуна и его дороги, программы Шайдорова и его дороги, программу Торгашева и его дороги, Адам с дорогами космос, Кагияма так вообще другая планета), ну правда были яркие СКОРОСТНЫЕ прокаты.Боюсь,что и Онегин со его скоростью не зайдет публике и судьям, не надо было брать эти проги-они под нашего зрителя,европейский зритель -образы не поймет.
Четко все Евгений сказал по существу,что ж пенять на правду.
Евгений вы лучше своего будущего пятикратного чемпиона прыгать 3+3 научите. А Петя без сопливых разберется
Ответ Простой любитель ФК
Евгений вы лучше своего будущего пятикратного чемпиона прыгать 3+3 научите. А Петя без сопливых разберется
сам Гений столько квадов никогда не прыгал, да и во 2 оценке знатно хуже был
Ответ refrabelle
сам Гений столько квадов никогда не прыгал, да и во 2 оценке знатно хуже был
Пик его артистизма произволка Секс Бомб.
А строит из себя бога техники и артистизма.
Ни одного недокрута вчера у Пети не нашли😂Плющ как всегда метко
Вот и поддержка от наших профессионалов подъехала ((( Плющенко , как будто сегодня с Луны прилетел и не знал всех обстоятельств участия Пети в ОИ . Компоненты на 18 месте , а то , что по технике 6 это он не заметил ? И не в курсе как и за что Пете компы рисовали , посмотрел бы ради любопытства как Петю минусовали и нищенские гое давали . Да, не все гладко было у Пети , видно было в прокате , что он сосредоточен и старается прогу старую прокатать под новую музыку и попасть в акценты , старался соединить музыку и элементы , и Петя смог показать , не смотря на все препятствия , достойный прокат , как спортсмен он заслуживает уважения , а не вот это все про ушедшее вперед ФК , Петя то , как раз в первых рядах этого похода , если выйдет на международные старты , увидим это воочию . Пете удачи и гладкого льда !
Ответ Mari Gams
Вот и поддержка от наших профессионалов подъехала ((( Плющенко , как будто сегодня с Луны прилетел и не знал всех обстоятельств участия Пети в ОИ . Компоненты на 18 месте , а то , что по технике 6 это он не заметил ? И не в курсе как и за что Пете компы рисовали , посмотрел бы ради любопытства как Петю минусовали и нищенские гое давали . Да, не все гладко было у Пети , видно было в прокате , что он сосредоточен и старается прогу старую прокатать под новую музыку и попасть в акценты , старался соединить музыку и элементы , и Петя смог показать , не смотря на все препятствия , достойный прокат , как спортсмен он заслуживает уважения , а не вот это все про ушедшее вперед ФК , Петя то , как раз в первых рядах этого похода , если выйдет на международные старты , увидим это воочию . Пете удачи и гладкого льда !
Комментарий скрыт
Ответ Mari Gams
Вот и поддержка от наших профессионалов подъехала ((( Плющенко , как будто сегодня с Луны прилетел и не знал всех обстоятельств участия Пети в ОИ . Компоненты на 18 месте , а то , что по технике 6 это он не заметил ? И не в курсе как и за что Пете компы рисовали , посмотрел бы ради любопытства как Петю минусовали и нищенские гое давали . Да, не все гладко было у Пети , видно было в прокате , что он сосредоточен и старается прогу старую прокатать под новую музыку и попасть в акценты , старался соединить музыку и элементы , и Петя смог показать , не смотря на все препятствия , достойный прокат , как спортсмен он заслуживает уважения , а не вот это все про ушедшее вперед ФК , Петя то , как раз в первых рядах этого похода , если выйдет на международные старты , увидим это воочию . Пете удачи и гладкого льда !
Если наши ребята Петр и Адель войдут в десятку , это будет уже хорошо . Они выступают не благодаря , а вопреки . Конечно , у всех спортсменов есть проблемы , но у наших сплошное преодоление и психолог.давление . Если смогут в этих условиях прыгнуть выше головы , то честь им и хвала . Если не смогут ( их ресурс не бесконечный ) , то критиковать их не за что , а наоборот нужно поддержать .
Какие недокруты? Он вообще короткую Петра смотрел ?
Ответ Larsy_tan
Какие недокруты? Он вообще короткую Петра смотрел ?
Так он в целом про его выступления говорит, а не про короткую программу на ОИ. До этого на соревнованиях ведь случались недокруты, и не раз. Даже сам Петр говорил в интервью, что работает с Арутюняном, чтобы решить эту проблему
Ответ Kareglazaya
Так он в целом про его выступления говорит, а не про короткую программу на ОИ. До этого на соревнованиях ведь случались недокруты, и не раз. Даже сам Петр говорил в интервью, что работает с Арутюняном, чтобы решить эту проблему
Работал
Пустословие о чужих учениках на ОИ- ваш потолок, Евгений.
Ответ Matilda17
Пустословие о чужих учениках на ОИ- ваш потолок, Евгений.
+++ Вот вообще неприятно , когда действующие тренеры начинают оценивать чужих учеников. Ладно там леоновы, роднины и пр. Им только и осталось языком молотить, а Плющенко своих учил бы, чтобы в КИКах потом не разбираться тренировал он лично , или нет.
Ответ Matilda17
Пустословие о чужих учениках на ОИ- ваш потолок, Евгений.
Да
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «В победе Малинина я по-прежнему не уверен. Если начнутся шероховатости, а Кагияма будет безупречен – золото уедет в Японию»
11 февраля, 13:49
Евгений Плющенко: «Средний – именно этим словом можно охарактеризовать прокат Гуменника. Не хватало драйва, полета, воздушности»
11 февраля, 13:40
Хореограф Морошкин: «За час до выступления Гуменника меня как начало колбасить. Нервное напряжение было серьезное»
11 февраля, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
17 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
24 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
29 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
31 минуту назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем