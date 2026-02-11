  • Спортс
  • Евгений Плющенко: «В победе Малинина я по-прежнему не уверен. Если начнутся шероховатости, а Кагияма будет безупречен – золото уедет в Японию»
53

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко считает, что американец Илья Малинин может не выиграть золото Олимпиады-2026 в Милане.

После короткой программы Малинин лидирует со 108,16 баллами. Второе место занимает японец Юма Кагияма (103,07), третье – француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

«Илья Малинин короткую здорово откатал. Единственный из участников, сделавший во второй половине великолепный каскад из четверного лутца и тройного тулупа. По технике вообще не придраться. Флип тоже шикарный. Вот аксель – с малого хода, немножко без выката.

Несмотря на вчерашний успех, в итоговой победе Ильи у меня по-прежнему нет стопроцентной уверенности. Конечно, если в пятницу он идеально исполнит свой потрясающий набор прыжков – к нему никто не сможет приблизиться.

Но если, как и в команднике, начнутся шероховатости и мы не увидим четверного акселя, которого от Малинина все ждут, а Кагияма будет безупречен, – золотая медаль уедет в Японию. Думаю, Юма уже сейчас бы лидировал – если бы не степ-аут.

Илья может войти в историю как первый фигурист, сделавший на Олимпийских играх четверной аксель. Это феноменальное достижение, оно удвоит восхищение, уже полученное от его сальто.

В то же время надо понимать — риск-то колоссальный! Именно попытка исполнить четверной аксель стоила Юдзуру Ханю бронзовой медали на прошлой Олимпиаде. Увы, его мечта сделать это первым так и не стала реальностью.

Сейчас для меня главная интрига – пойдет Илья в произвольной на уникальный прыжок или нет. Он уже трижды заявлял его, но пока так и не отважился продемонстрировать публике.

Ну а за бронзу основная борьба развернется между Сяо Хим Фа, Даниэлем Грасслем и Михаилом Шайдоровым. Итальянцу для попадания в тройку нужно сделать четверные риттбергер и лутц.

Шайдоров, представляющий Казахстан, чувствуется, готов неплохо, катается уверенно. Еще бы скорости побольше... Нельзя сбрасывать со счетов и второго японца – Шуна Сато. В короткой программе он неожиданно развалился, но в произвольной может приятно удивить», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса». 

Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
53 комментария
Интересно, на чью победу поставил Евгений Плющенко на этой олимпиаде?
Малинин победит. Говорю до произвольной, а не после, как Плющенко.
Ответ alexnew
Малинин победит. Говорю до произвольной, а не после, как Плющенко.
Тогда я тоже скажу. Петя будет в 5- ке.
Ответ alexnew
Малинин победит. Говорю до произвольной, а не после, как Плющенко.
Ну как?
Евгений Викторович умён и прозорлив. Но есть один нюанс - его мнение мало кого интересует 😅😅😅
должно случиться что-то экстраординарное чтобы малинин не выиграл эти игры. его техническая база, его набор прыжков позволяет ему даже с ошибками опережать остальных соперников. к тому же судьи ему благоволят и щедро его оценивают.
У Ильи есть сейчас запас в короткой программе, который ему на руку. Очевидно, что к личке они готовились гораздо плотнее, чем к команднику, поэтому Малинин не будет чудить и рисковать своим личным золотом. У Юмы больше шансов было на борьбу при чистой КП, где они бы с Ильей вровень шли
И Плющенко явно слабо следит за мужской одиночкой, он вчера утверждал, что Юма флип прыгает, хотя он давно его не прыгает и он всегда у него нестабилен был
Ответ esctyyyyy
У Ильи есть сейчас запас в короткой программе, который ему на руку. Очевидно, что к личке они готовились гораздо плотнее, чем к команднику, поэтому Малинин не будет чудить и рисковать своим личным золотом. У Юмы больше шансов было на борьбу при чистой КП, где они бы с Ильей вровень шли И Плющенко явно слабо следит за мужской одиночкой, он вчера утверждал, что Юма флип прыгает, хотя он давно его не прыгает и он всегда у него нестабилен был
Юма сказал что будет прыгать флип в пп
Ответ IrinaMelnick11
Юма сказал что будет прыгать флип в пп
Обещать не значит жениться. Юма давно не прыгал флип, а сейчас он не в том положении, чтобы рисковать, говорили только то, что он его пробовал на тренировках, но сам он ничего не говорил. Юма выложился в команднике на 100% и ему в личке будет хорошо удержаться не пьедестале, не выгорев. В любом случае по технической составляющей он по пп не конкурент Малинину, ибо даже прокат на «отвали» от Малинина набирал в среднем столько же, как лучший прокат Юмы в карьере, 4 года назад. Я хочу видеть Юму на пьедестале, он большой молодец, но не думаю, что он пойдет на риск
Невозможно. Малинин будет выступать последним, в случае даже каких-то ошибок ему просто пририсуют 9,5-10 за хореографию.
Худшее, что может быть - не побьёт рекорд по оценкам.
Ну не прыгнет 4,5 аксель, значит прыгнет 6 четверных, если все чисто, все равно победит.
Ответ tativansk
Ну не прыгнет 4,5 аксель, значит прыгнет 6 четверных, если все чисто, все равно победит.
Он и с четыремя четверными победит.
а я вот скажу- и хорошо, если золото будет у Кагиямы, но чего-то в сильных сомнениях. Илья всяко напрыгает больше и техническая перевесит художественную составляющую.
Тогда выпьешь саке вместо бурбона.
Ответ Док Аксель
Тогда выпьешь саке вместо бурбона.
пусть протухшее пиво пьет, которым потчевал Овечкина🤣
У него огромный запас прочности в технике.А компы сегодня не главное.Нарисуют.
