Евгений Плющенко: «В победе Малинина я по-прежнему не уверен. Если начнутся шероховатости, а Кагияма будет безупречен – золото уедет в Японию»

Плющенко: я по-прежнему не уверен в победе Малинина на Олимпиаде.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко считает, что американец Илья Малинин может не выиграть золото Олимпиады-2026 в Милане.

После короткой программы Малинин лидирует со 108,16 баллами. Второе место занимает японец Юма Кагияма (103,07), третье – француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

«Илья Малинин короткую здорово откатал. Единственный из участников, сделавший во второй половине великолепный каскад из четверного лутца и тройного тулупа. По технике вообще не придраться. Флип тоже шикарный. Вот аксель – с малого хода, немножко без выката.

Несмотря на вчерашний успех, в итоговой победе Ильи у меня по-прежнему нет стопроцентной уверенности. Конечно, если в пятницу он идеально исполнит свой потрясающий набор прыжков – к нему никто не сможет приблизиться.

Но если, как и в команднике, начнутся шероховатости и мы не увидим четверного акселя, которого от Малинина все ждут, а Кагияма будет безупречен, – золотая медаль уедет в Японию. Думаю, Юма уже сейчас бы лидировал – если бы не степ-аут.

Илья может войти в историю как первый фигурист, сделавший на Олимпийских играх четверной аксель. Это феноменальное достижение, оно удвоит восхищение, уже полученное от его сальто.

В то же время надо понимать — риск-то колоссальный! Именно попытка исполнить четверной аксель стоила Юдзуру Ханю бронзовой медали на прошлой Олимпиаде . Увы, его мечта сделать это первым так и не стала реальностью.

Сейчас для меня главная интрига – пойдет Илья в произвольной на уникальный прыжок или нет. Он уже трижды заявлял его, но пока так и не отважился продемонстрировать публике.

Ну а за бронзу основная борьба развернется между Сяо Хим Фа, Даниэлем Грасслем и Михаилом Шайдоровым. Итальянцу для попадания в тройку нужно сделать четверные риттбергер и лутц.

Шайдоров, представляющий Казахстан, чувствуется, готов неплохо, катается уверенно. Еще бы скорости побольше... Нельзя сбрасывать со счетов и второго японца – Шуна Сато. В короткой программе он неожиданно развалился, но в произвольной может приятно удивить», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

