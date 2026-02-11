7

Анна Погорилая: «У Малинина в короткой был лучший прокат. В произвольной он всех добьет и выиграет»

Погорилая: Малинин в произвольной всех добьет и выиграет.

Призер ЧМ-2016 Анна Погорилая высказалась о мужских соревнованиях в фигурном катании на Олимпиаде-2026.

Лидирует после короткой программы американец Илья Малинин, вторым идет японец Юма Кагияма. Российский фигурист Петр Гуменник – 12-й. 

«Если в командном прокате Илья волновался, то к короткой программе подошел собраннее. Кагияма показал свой лучший прокат, который надо будет всем показывать. Илья же на командном переволновался.

Он делает четверной аксель, поэтому есть разлад с тройным акселем — иногда его перекручивает. В короткой программе он раскрылся раньше, чем должен был. Но это не помешало ему сделать тройной аксель.

Я болела за Гуменника, Малинина и за Кагияму. Для Малинина это был лучший прокат. В произвольной он всех добьет и выиграет», — сказала Погорилая.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
мужское катание
logoсборная США
logoАнна Погорилая
logoЮма Кагияма
Сегодня во время трансляции фигурного катания я понял, что тулуп это two loop. 42 года.
Ответ Биомеханоид
Сегодня во время трансляции фигурного катания я понял, что тулуп это two loop. 42 года.
Toe loop (носок и петля)
Ответ Биомеханоид
Сегодня во время трансляции фигурного катания я понял, что тулуп это two loop. 42 года.
Есть еще более интересные вещи. Например, что Lo - это не лутц, а риттбергер)
