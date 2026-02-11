  • Спортс
  • Евгений Плющенко: «Средний – именно этим словом можно охарактеризовать прокат Гуменника. Не хватало драйва, полета, воздушности»
136

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко назвал недостатки проката российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, набрав 86,72 балла. 

«Средний» – именно этим словом можно охарактеризовать прокат Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026. В первую очередь из-за ошибки на каскаде – не слишком уверенно исполнил четверной флип, в результате присоединил к нему не тройной, а двойной тулуп.

Но главное, немножечко не хватало драйва. Полета. Воздушности. Видимо, из-за проблем с музыкой, которую в пожарном порядке пришлось менять накануне олимпийского дебюта.

Если бы у Пети в начале программы получился каскад, дальше бы катался повеселее. Посвободнее. А так зажался, невольно стал думать о том, как лучше исполнить другие элементы... Впрочем, даже при идеальном выступлении выше 8-10-го места по итогам короткой он бы вряд ли поднялся.

У соперников бросаются в глаза легкость, скольжение, какие-то интересные фишки. Многие с первого движения делают перебежку – и уже летят на полкатка.

Для судей, работающих на международных турнирах, это важно. Они любят, чтобы были транзишены, переходы, качественные вращения. Посмотрите на японца Юму Кагияму. Вся программа – на одном дыхании! Фантастика!

Или француз Адам Сяо Хим Фа. У него не было прыжков ультра-си – четверного флипа или лутца. Из четверных сделал сальхов и тулуп плюс тройной аксель. Но катал, как и Кагияма, блестяще.

Компонентный парень. Много фишек, прекрасное вращение, чудесные прыжки – пролетные, высокие, с хорошими выкатами. На этом и набираются баллы. А уж дорожка шагов – просто запредельный уровень. Даже не четвертый, а шестой или восьмой! На мой взгляд, по компонентам и прокату француз в короткой – номер один!

Пока Кагияма и Сяо Хим Фа – для меня главные открытия Игр-2026», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
136 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не жапься. Пётр все равно тебя красивее, компонентнее и прыгучее. Он первым открыл турнир в жёстких условиях, а не выехал на горбу 15-летней девочки на намаэанной мёдом домашней Олимпиаде.
Ответ Пьяная Бестия
Не жапься. Пётр все равно тебя красивее, компонентнее и прыгучее. Он первым открыл турнир в жёстких условиях, а не выехал на горбу 15-летней девочки на намаэанной мёдом домашней Олимпиаде.
Шта?))
Ответ Пьяная Бестия
Не жапься. Пётр все равно тебя красивее, компонентнее и прыгучее. Он первым открыл турнир в жёстких условиях, а не выехал на горбу 15-летней девочки на намаэанной мёдом домашней Олимпиаде.
Комментарий скрыт
А почему у Лены Костылевой нет такой программы, воздушности, связок и т.д. Вот не нужно упрекать Петю в компонентности - у него все с этим в порядке
Ответ Валерия Иванова
А почему у Лены Костылевой нет такой программы, воздушности, связок и т.д. Вот не нужно упрекать Петю в компонентности - у него все с этим в порядке
Все ее транзишены и переходы - метров 25 поправлять перчатки перед прыжком, а такое натренировать ой как сложно. Евгений знает, о чем говорит))
Ответ Валерия Иванова
А почему у Лены Костылевой нет такой программы, воздушности, связок и т.д. Вот не нужно упрекать Петю в компонентности - у него все с этим в порядке
И у Сарновского почему-то нет 🤔
Интересно, почему так, Евгений?
Кататься на самом важном старте в карьере впервые за четыре года (не считая отбора, на котором не давали рейтинговые очков) под огромным давлением, самым первым, без рейтинга, флага, гимна, поддержки федерации, без своего судьи в панели, как было в ваши времена, да ещё и с экстренной сменой музыки, которую даже не было времени накатать по акцентам? И при этом со сложнейшим контентом, вторым по базе из всех участников. Да Петя просто кремень. Герой - ни больше, ни меньше. Не сломался, всё выдержал. А вы тут о какой-то воздушности рассуждаете...
Гном покажет, как надо. Ждём.
Ответ KT_____
Гном покажет, как надо. Ждём.
😄🤣
За последнее время Плющенко в своих комментариях столько времени стал уделять компонентам, сколько не уделял за всю свою предыдущую жизнь. То на прыжковом чемпионате ему не хватает дорожки шагов, то в колонке отмечает компонентных фигуристов. И при этом, что он делает с Костылевой?! Просто парадокс...
Ответ DLS7
За последнее время Плющенко в своих комментариях столько времени стал уделять компонентам, сколько не уделял за всю свою предыдущую жизнь. То на прыжковом чемпионате ему не хватает дорожки шагов, то в колонке отмечает компонентных фигуристов. И при этом, что он делает с Костылевой?! Просто парадокс...
Главное где эти компоненты в прокатах его собственных учеников?
Ответ DLS7
За последнее время Плющенко в своих комментариях столько времени стал уделять компонентам, сколько не уделял за всю свою предыдущую жизнь. То на прыжковом чемпионате ему не хватает дорожки шагов, то в колонке отмечает компонентных фигуристов. И при этом, что он делает с Костылевой?! Просто парадокс...
Да и сам Плющенко как мне помнится никогда не блистал «воздушностью»
Евгения восхищают дорожки, вращения и скольжение. Странно что в своей работе, со своими спортсменами он абсолютно не заморачивается с этим.
Хотелось бы прокомментировать прокаты его спортсменов, но лучше промолчать🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Ещё один специалист с ценным мнением(((
Никто не говорит, что Петр накатал вчера на сотку.
Но, будь это спортсмен любой другой страны - минимум 91-92 было бы.
Техника чистая, все 4 уровня.
Просто зажали ГОЕ, компы - и такой итог.
Да, это не максимум Пети, Но это почти максимум в предложенных условиях.
То ли дело лучший одиночник начинающего тренера, Сарновский. Вот уж где бросаются в глаза легкость, скольжение, какие-то интересные фишки, и с первой перебежки летит на полкатка. С дорогой аж на базовый уровень и еде вымученными вращениями....
Ответ Ягун Ягунини
То ли дело лучший одиночник начинающего тренера, Сарновский. Вот уж где бросаются в глаза легкость, скольжение, какие-то интересные фишки, и с первой перебежки летит на полкатка. С дорогой аж на базовый уровень и еде вымученными вращениями....
👍
Зато Гномычу воздушности хватает, да?
Рекомендуем