Евгений Плющенко: «Средний – именно этим словом можно охарактеризовать прокат Гуменника. Не хватало драйва, полета, воздушности»

Плющенко: прокат Гуменника на Олимпиаде можно назвать средним.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко назвал недостатки проката российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, набрав 86,72 балла.

«Средний» – именно этим словом можно охарактеризовать прокат Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026. В первую очередь из-за ошибки на каскаде – не слишком уверенно исполнил четверной флип, в результате присоединил к нему не тройной, а двойной тулуп.

Но главное, немножечко не хватало драйва. Полета. Воздушности. Видимо, из-за проблем с музыкой, которую в пожарном порядке пришлось менять накануне олимпийского дебюта.

Если бы у Пети в начале программы получился каскад, дальше бы катался повеселее. Посвободнее. А так зажался, невольно стал думать о том, как лучше исполнить другие элементы... Впрочем, даже при идеальном выступлении выше 8-10-го места по итогам короткой он бы вряд ли поднялся.

У соперников бросаются в глаза легкость, скольжение, какие-то интересные фишки. Многие с первого движения делают перебежку – и уже летят на полкатка.

Для судей, работающих на международных турнирах, это важно. Они любят, чтобы были транзишены, переходы, качественные вращения. Посмотрите на японца Юму Кагияму . Вся программа – на одном дыхании! Фантастика!

Или француз Адам Сяо Хим Фа . У него не было прыжков ультра-си – четверного флипа или лутца. Из четверных сделал сальхов и тулуп плюс тройной аксель. Но катал, как и Кагияма, блестяще.

Компонентный парень. Много фишек, прекрасное вращение, чудесные прыжки – пролетные, высокие, с хорошими выкатами. На этом и набираются баллы. А уж дорожка шагов – просто запредельный уровень. Даже не четвертый, а шестой или восьмой! На мой взгляд, по компонентам и прокату француз в короткой – номер один!

Пока Кагияма и Сяо Хим Фа – для меня главные открытия Игр-2026», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

