Хореограф Морошкин: «За час до выступления Гуменника меня как начало колбасить. Нервное напряжение было серьезное»

Хореограф Николай Морошкин, работающий с чемпионом России по фигурному катанию Петром Гуменником, рассказал, что нервничал перед его выступлением на Олимпиаде.

Гуменник выступил на Играх в Милане с короткой программой. Он занял 12-е место с 86,72 баллами.

«Скажу честно, когда провожали Петра с Вероникой Анатольевной [Дайнеко], я был максимально спокойный. Думал, все хорошо, уже поехали. Какого-то напряжения не было абсолютно.

А вот за час до выступления меня как начало колбасить. Нервное напряжение было, конечно, серьезное. Боюсь представить, что было у Петра с Вероникой Анатольевной в этот момент. Но я прям прочувствовал, причем неожиданно», – сказал Морошкин.

«Прокат смотрел как обычно, где-то со стороны сбоку. Потом уже пересматривал внимательно, когда уже Петр все проехал, со всеми нюансами. Был не совсем удачный выезд с четверного флипа, но Петр правильно сделал, что не пошел на риск и сделал двойной тулуп. Молодец, что собрался дальше и сделал все докрученные прыжки. 

Насколько понимаю, у Петра лопнул шнурок не в том месте, где он завязывается и держит язык ботинка, а в районе пальцев. Поэтому я думаю, что это не сильно ему помешало. Но отмечу, что мне понравилось, как Вероника Анатольевна, и Петя отшутились по поводу того, что даже у шнурка не выдержали нервы. 

После его выступления обменялись парочкой сообщений. Я написал, что он большой молодец, пожелал ему удачи в произвольной программе и не сомневаться в себе, и то, что он ничуть не хуже остальных ребят и может с ними бороться», – цитирует Морошкина ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Вероника Дайнеко
мужское катание
logoсборная России
ТАСС
Николай Морошкин
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Много уже здесь писали, но я и в сотый раз готова повторить, что Петя, в сложившихся с музыкой обстоятельствах, просто герой.
Вообще даже не представляю - что чувствовали тренер и спортсмен ..
Ответ Larsy_tan
Много уже здесь писали, но я и в сотый раз готова повторить, что Петя, в сложившихся с музыкой обстоятельствах, просто герой. Вообще даже не представляю - что чувствовали тренер и спортсмен ..
еще хочется добавить, многие видимо не понимают, насколько это серьезная проблема с музыкой
Если бы соревнования были дома например, можно было бы накатывать программу или просто макеты с новой музыкой хоть целый день, чтобы привыкнуть и закрепить
А Петя прокатал свою программу всего 2 раза и тренировка у него 35 минут в день, где его музыку включали один раз
Ответ Larsy_tan
Много уже здесь писали, но я и в сотый раз готова повторить, что Петя, в сложившихся с музыкой обстоятельствах, просто герой. Вообще даже не представляю - что чувствовали тренер и спортсмен ..
Да, ведь далеко не всякий даже привыкший к постоянным международным стартам фигурист, столкнувшись с подобным форс-мажором , смог бы стойко выдержать имеющееся давление.
И какой хаос был с этой новой музыкой
Глейх говорил вчера, что предложил катать Аделин Февраль и даже нарезал уже ее, попробовали катать, не пошло
Петр говорит, тоже перебирал разные варианты Дюну, Рамштайн И даже уже связались с Тилем, но не удалось все согласовать вовремя. Дюну тоже уже не успели.
Потом этот вальс прислали и стали согласовывать юридические вопросы с автором.
Глейх опять сел нарезать 😃
Сколько на это все ушло времени! У человека через 3 дня выход на лед, а он не знает что катать
У всех паника и неопределенность
Это сильно выматывает.
Петя справился. Олимпиада ни кому не дается просто
Даниил Маркович подсобил, спасибо ему!
Их комментирование с Журанковым на Окко было прекрасным, этот пустой сироп первого уже надоел.
Ответ Karamazoff
Даниил Маркович подсобил, спасибо ему! Их комментирование с Журанковым на Окко было прекрасным, этот пустой сироп первого уже надоел.
Да, спасибо и композитору и Даниилу Марковичу 🙏
Я смогла посмотреть только в записи.Боялась за давление.Напряжение,конечно,жуткое!Сколько смотрю,но такой нервотрепки не помню.
