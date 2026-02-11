Хореограф Морошкин: «За час до выступления Гуменника меня как начало колбасить. Нервное напряжение было серьезное»

Хореграф Морошкин: волновался перед выступлением Гуменника на Олимпиаде.

Хореограф Николай Морошкин, работающий с чемпионом России по фигурному катанию Петром Гуменником , рассказал, что нервничал перед его выступлением на Олимпиаде .

Гуменник выступил на Играх в Милане с короткой программой. Он занял 12-е место с 86,72 баллами.

«Скажу честно, когда провожали Петра с Вероникой Анатольевной [Дайнеко ], я был максимально спокойный. Думал, все хорошо, уже поехали. Какого-то напряжения не было абсолютно.

А вот за час до выступления меня как начало колбасить. Нервное напряжение было, конечно, серьезное. Боюсь представить, что было у Петра с Вероникой Анатольевной в этот момент. Но я прям прочувствовал, причем неожиданно», – сказал Морошкин.

«Прокат смотрел как обычно, где-то со стороны сбоку. Потом уже пересматривал внимательно, когда уже Петр все проехал, со всеми нюансами. Был не совсем удачный выезд с четверного флипа, но Петр правильно сделал, что не пошел на риск и сделал двойной тулуп. Молодец, что собрался дальше и сделал все докрученные прыжки.

Насколько понимаю, у Петра лопнул шнурок не в том месте, где он завязывается и держит язык ботинка, а в районе пальцев. Поэтому я думаю, что это не сильно ему помешало. Но отмечу, что мне понравилось, как Вероника Анатольевна, и Петя отшутились по поводу того, что даже у шнурка не выдержали нервы.

После его выступления обменялись парочкой сообщений. Я написал, что он большой молодец, пожелал ему удачи в произвольной программе и не сомневаться в себе, и то, что он ничуть не хуже остальных ребят и может с ними бороться», – цитирует Морошкина ТАСС.

Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина