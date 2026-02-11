Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
Москвина: шансы есть у всех, поэтому Гуменнику надо хорошо катать свою программу.
Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина высказалась о шансах Петра Гуменника на медаль Олимпийских игр.
Гуменник идет 12-м после короткой программы. С произвольными программами фигуристы выступят 13 февраля.
«Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать свою программу. Это мы и будем смотреть 13-го числа, и не только прокат Петра, но и всех остальных», — сказала Москвина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
16 комментариев
В первую очередь нужно откатать самому так, чтобы сказать, что сделал всё, что мог.
В точку
Именно. Надо катать.
Молодец, Тамара Николаевна!
